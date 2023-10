Tältä näyttää maanalainen Helsinki – tutustu kuuteen aarteeseen kaupungin uumenissa

Helsingin alla kulkee metro. Maan alla on myös parkkihalleja, kuntosaleja, kokonainen uimahalli sekä Amos Rexin taidemuseo. Muun muassa. Lähes kaikille tutun julkisen tilan lisäksi Helsinki kätkee alleen paikkoja, joihin kaikilla ei ole pääsyä.

Maanalainen Helsinki -kirjan kirjoittanut Mikko Rinnevuori tallensi vähemmän tunnettua, maanalaista kaupunkia. Hän vieraili parissakymmenessä paikassa ja samosi maan alla kymmeniä kilometrejä.

Helsingillä on tiettävästi maailman ainoa maanalainen yleiskaava. Erilaisia tunneleita ja tiloja on nelisen sataa. Syvimmillään kuljetaan 100 metriä meren pinnan alla.

Avaa kuvien katselu Sederholmin talon eli nykyisen Helsingin kaupunginmuseon alla kulkee tunneleita. Maan päällä kolisevat raitiovaunut. Kuva: Mikko Rinnevuori

Maanalaisiin tiloihin liittyy Rinnevuoren mielestä jännityksen ja salaisuuden tuntu.

Pimeissä tunneleissa ei näe horisonttiin, ja se, mihin tunneli kaartuu, on aina pieni yllätys.

– Maanalaiset tilat tuoksuvat samalle: ummehtuneelle maalle ja sammaleelle. Jos tilassa ei ole lämmitystä, lämpötila on aina plus kuusi, Rinnevuori sanoo.

Äänimaailma sen sijaan vaihtelee. Viikin jätevedenpuhdistamo ja Sederholmin talon, nykyisen Helsingin kaupunginmuseon alaiset katakombit ja käytävät ovat Rinnevuoren mukaan meluisimmat. Tilojen yllä Senaatintorilla kun kolistelee ratikka.

Suomenlinna puolestaan on hiljainen.

– Jopa pelottava. Oma kävelykin kuuluu maanalaisissa tunneleissa lujaa.

Avaa kuvien katselu Suomenlinnassa toimi aikoinaan kuivatelakka. Kuva: Mikko Rinnevuori

Avaa kuvien katselu Vesi nousi kuivatelakan kaivosta hevosvoimalla ja johdettiin merelle vievään tunneliin. Kuva: Mikko Rinnevuori

Suomenlinnan hevospumppuhuone

Suomenlinnan kuivatelakalla oli 1750-luvulla käytössä vedennostin, joka toimi samalla periaatteella kuin eduskunnan paternoster-hissi. Silmukkaan ripustetuilla ämpäreillä nostettiin vettä kaivosta.

Mekanismia pyörittivät hevoset, jotka kiersivät kaivojen ympärillä kehää. Vesi virtasi salaiseen maanalaiseen kanaaliin, jonka toisen pään Rinnevuori löysi.

Kuninkaansaaren vanha miehistötila

Helsingin edustalla sijaitseva Kuninkaansaari on entinen sotilassaari. Sen itäpuolella on pieni poukama, jonka rannalla on vanhoja tunneleita ja maanalainen miehistön asuintila.

– Tilan perällä näkyy jokin lämmityssysteemi. Tila on kaunis, sisältä yllättävän värinen. Siinä on rappioromantiikkaa. Sisäänkäynti on juuri sen verran katveessa, että sinne on vaikea löytää.

Saareen saa tutustua vain merkittyjä reittejä pitkin.

Kuninkaansaareen liityvistä vanhoista lehtijutuista voi lukea, että paikalla on sattunut räjähdyksiä, kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ja takavarikoitu väkijuomia.

Avaa kuvien katselu Luonto on maalannut Kuninkaansaaren vanhan miehistöhuoneen seinät eksoottisin sävyin. Kuva: Mikko Rinnevuori

Isosaaren sähköasema

Helsingin edustalla sijaitseva Isosaari on entinen linnakesaari. 1900-luvun alussa sinne rakennettiin tuon aikaisessa sodankäynnissä käytettäviä tykkitorneja ja massiivisia valonheittimiä. Niitä varten tarvittiin kolme sähkökeskusta. Ne valaisivat kauas ja niillä valvottiin merellä olevaa miinakenttää, Rinnevuori kertoo.

Avaa kuvien katselu Isosaaren sähköasemalla on pieni henkilöstölle rakennettu huone, jossa on tiilinen kamina ja punavalkoinen kaakeliruudukko lattiassa. Kuva: Mikko Rinnevuori

Viikin jätevedenpuhdistamo

– Mitä helvettiä? Miten voi olla, Rinnevuori parahti katsellessaan Viikin maanalaisella jätevedenpuhdistamolla kaikkea sitä roinaa, joka on ongittu jäteveden seasta.

Puhdistamon mekaaniset siivilät nostavat isoimmat kappaleet liukuhihnalle, jolta ne kulkevat mädättämöön tai poltettavaksi.

Toisinaan joku poimii joukosta ”löytötavaroita”. Niiden joukossa on ollut seksileluja, tekohampaita, vanhoja Nokian puhelimia, suuria palloja, jotka joku on heittänyt tai pudottanut vessanpönttöön.

– On vaikea ymmärtää, miten osa niistä on voinut tulla putkien läpi. Siellä oli paljon Turtles-leluja. Turtles-sarjakuvissahan kilpikonnat asuvat viemärissä. Ehkä joku lapsi on leikkinyt, että ”tämä menee nyt kotiin”.

Avaa kuvien katselu Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa käsitellään teollisuuden ja kotitalouksien jätevesiä. Kuva: Mikko Rinnevuori

Avaa kuvien katselu Mukana on myös ”löytötavaraa”. Kuva: Mikko Rinnevuori

Avaa kuvien katselu Viemäreihin on aikojen saatossa uponnut paljon Turtles-leluja. Kuva: Mikko Rinnevuori

Tässä jutussa mainituista paikoista pääsee Rinnevuoren mukaan tutustumaan vain Isosaaren sähköasemaan ja Kuninkaansaaren vihreään miehistötilaan. Sederholmin talon maanalaisissa tiloissa, hevospumppuhuoneessa ja jätevedenpuhdistamolla voi vierailla vain luvan kanssa.

Rinnevuoren kirjaprojekti liittyy hänen yrityksensä kehittämään Cityspottingiin, jonka sisältöä hän on tuottanut lähes neljä vuotta. Cityspotting on pelillistetty kaupunkiseikkailu, joka yhdistää kulttuuria, luontoa, arkkitehtuuria ja kaupunkitietämystä. Kirjaan liittyy myös interaktiivinen kartta.

Avaa kuvien katselu Olympiastadionin alla on kolme maanalaista sisäliikuntatilaa. Erikoisin niistä on juoksurata, joka on tismalleen maanpäällisen alla, kuin peilikuvana. Kuva: Mikko Rinnevuori