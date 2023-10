Madonna palasi konserttilavoille: uusi kiertue saa ihastelevia arvioita, mutta sapiskaakin tulee

Spektaakkelia spektaakkelin jälkeen. Häikäisevä. Totaalisen koukuttava.

Tällaista palautetta Madonna on kerännyt uuden The Celebration Tour -kiertueensa tiimoilta, joka starttasi 14. lokakuuta Lontoon O2 Arenalta. 65-vuotiaan poptähden show kattaa koko nelikymmenvuotisen pitkän uran, ja siinä kuullaan hittejä alkuaikojen Holidaysta viime vuosien tuotoksiin, kuten Bitch I'm Madonnaan.

Maailmankiertueen piti alkaa jo heinäkuussa, mutta Madonnan sairastumisen takia sitä jouduttiin siirtämään kuukausia myöhemmäksi. Myös laulajan kykyä palata konserttilavoille epäiltiin pitkään, mutta nyt kaikki näyttäisi olevan kunnossa.

Lapset mukana lavalla

Variety-julkaisun mukaan Madonna on edelleen popin hallitseva kuningatar. Toimittaja Mark Sutherland ihastelee etenkin sitä, kuinka sujuvasti pitkälle aikajanalle sijoittuvat kappaleet on saatu nivottua toisiinsa.

– Hän liihottelee saumattomasti elämänsä eri vaiheiden välillä, toisinaan puvunvaihdon kautta, toisinaan kiipeämällä valaistuun portaaliin, lentämällä väkijoukon yli matkalla toiseen aikaan ja toiseen paikkaan.

Avaa kuvien katselu Showssa kuullaan Madonna hittejä neljän vuosikymmenen ajalta. Kuva: SplashNews.com / AOP

NME antaa konsertille täydet viisi tähteä. Kriitikko Nick Levinen mielestä shown emotionaaliset osuudet tekevät siitä Madonna-asteikolla todella poikkeuksellisen. Lavalla nähdäänkin Madonnan kuudesta lapsesta viisi. David Ciccone, 18, esimerkiksi säesti äitiään kitaralla Let's Go Crazy -kappaleen aikana, kun taas Mercy Ciccone, 17, soitti pianoa Bad Girlissä. Julkisuudesssa tiuhaan esiintynyt Lourdes Ciccone Leon taas osallistui äitinsä kanssa leikkimieliseen tuomarointiin, jossa arvioitiin Voguen tahtiin bilettäviä tanssijoita.

”Ylenpalttista hauskanpitoa”

BBC:n arviossa kiteytetään koko show'n ydinajatus: yleensä Madonna on kietonut klassikkobiiseillä ryyditettyjä konserttejaan yhden albumin ympärille, nyt kyseessä on aivan uudenlainen konsepti. The Celebration Tour on Madonnan ensimmäinen greatest hits -show, ja BBC:n mielestä ”se ei todellakaan ollut mikään pettymys”.

Rolling Stonen mukaan kiertueen avausshow oli reilu kaksituntinen ”ylenpalttista hauskanpitoa”, jonka tahdin määräsi Madonna.

– Tässä meillä on todellinen ikoni, joka ainakin suurimmaksi osaksi ajasta on päättänyt näyttää, että hänen valtaistuimensa popin kuningattarena pysyy lähes ennallaan, toimittaja Nick Reilly kirjoittaa.

Avaa kuvien katselu Madonnan showsta ei värikkyyttä puutu. Kuva: SplashNews.com / AOP

Entertainment-julkaisu huomioi, että konserttiin oli ujutettu myös osio, jossa näytettiin videokavalkadia paitsi Madonnaa kehuneista myös häntä tölvänneistä tai pilkanneista henkilöistä. Videolla oli mukana Madonnaa estottomasti ihasteleva Ariana Grande ja toisaalta taas Cher, joka nimittelee Madonnaa ”ilkeäksi” persoonaksi.

Madonna voisi jo aikuistua

Pääosa arvostelijoista on antanut The Celebration Tourin avauskonsertille neljä tähteä, ja siitä löydetään myös useita puutteita. The Standardin mukaan esityksen tarina eli matka halki Madonnan elämän kylläkin alkoi vahvasti, mutta heikkeni ja sekavoitui loppua kohden.

BBC:n mielestä esityksen kaikki kohdat eivät olleet onnistuneita, ja hämmästystä herätti myös osa kappalevalinnoista, kuten Björkin käsialaa oleva Bedtime Story. Daily Mailin Sarah Vine antaa show'lle neljä tähteä ja listaa muutaman siihen liittyvän ongelman:

– Se on liian pitkä, liian omahyväinen, ja siinä on liian paljon tekotaiteellisia väliosia.

Avaa kuvien katselu Madonna ”nyrkkeilijöiden” keskellä. Kuva: SplashNews.com / AOP

Showssa oli myös useita härskejä kohtauksia, jotka ovat muodostuneet Madonnan tavaramerkiksi koko hänen uransa ajan. Vine toivoisikin, että seitsemättäkymmenettään käyvä poptähti vihdoin viimein aikuistuisi eikä enää yrittäisi olla se 19-vuotias newyorkilainen pimu ja ”cool kid”.

– Madonna olisi vielä suurempi ikoni kuin hän jo on, jos hän vain lopettaisi yrittämisen olla jotakin muuta, mitä hän ei oikeasti ole. Silloin tämäkin arvostelu olisi viisi tähteä neljän sijasta.