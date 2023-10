Näin poliisi sai näyttöä Aleksanteri Kivimäen osuudesta Vastaamon tietomurtoon – todistajana Kivimäen verkkoa käyttänyt kaveri

Haastehakemus paljastaa uutta tietoa siitä, minkälainen näyttö on saattanut johtaa poliisin tekijän jäljille.

Syyttäjän mukaan psykoterapiakeskus Vastaamon törkeästä tietomurrosta syytetty Aleksanteri Kivimäki selvitti ennen tietomurtoa internetissä olevia palvelimia, joissa on haavoittuvuuksia, kuten helposti arvattavia salasanoja tai ei lainkaan salasanaa.

Kun Kivimäelle selvisi, että Vastaamon tietokannassa oli tällaisia haavoittuvuuksia, hän syyttäjän mukaan loi yhteyden Vastaamon MySQL-palvelimeen käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tämän jälkeen hän latasi itselleen Vastaamon potilastietokannan.

Kivimäki kiistää syyllistyneensä tekoon.

Syyte raottaa, miten poliisi pääsi jäljille

Haastehakemuksen henkilötodistajien lista antaa vihjeen siitä, miten poliisi on saattanut päästä Kivimäen jäljille.

Erään henkilötodistajan todisteluteemaksi on merkitty syyt sille miksi [todistaja] sähköpostitilin loki on löytynyt P1-palvelimelta, [todistaja] on ollut tekemisissä Kivimäen kanssa.

Toisen todistajan todisteluteemaksi on merkitty Kivimäen asumisjärjestelyt Espanjassa ja Lontoossa, [todistaja] on käyttänyt Kivimäen wifi-verkkoa, [todistaja] ei ole käyttänyt VPN-palvelua, [todistaja] on käyttänyt OP:n verkkopankkipalvelua asuessaan Lontoossa Kivimäen asunnoissa.

Kirjallisina todisteina haastehakemuksessa listataan muun muassa valokuvia nimimerkin ransom_man viesteistä Tor-verkon Torilaudalla, muista verkkokeskusteluista ja sivustojen historiatiedoista.

Jo ennen kuin poliisi alkoi epäillä Kivimäkeä teosta alkoi näyttää selvältä, että tietomurtaja ja kiristäjä oli tehnyt virheitä.

Kirjallisten todisteiden joukossa on myös listaus poliisin saamista vastauksista tietopyyntöihin. Näiden joukossa on useita tunnettuja toimijoita, kuten Paypal, Ylilauta ja Airbnb.

Kirjallisina todisteina syyttäjällä on myös poliisin tietoteknisiä raportteja ja takavarikkopöytäkirjoja.

Myös apureiden osuus mahdollinen

Julki tulleen haastehakemuksen sanamuodot eivät sulje pois mahdollisuutta, että tietomurrolla oli useita tekijöitä. Syyttäjän mukaan Kivimäki tunkeutui ”yksin tai yhdessä tuntemattomaksi jääneiden henkilöiden kanssa” Vastaamon tietokantaan.

Syyttäjä käyttää samaa muotoilua mahdollisista tuntemattomiksi jääneistä tekijöistä myös törkeää kiristystä ja sen yritystä sekä törkeää yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevissa syytekohdissa.

Kivimäen lisäksi ketään muuta ei syytetä teosta.