Koirarekisteri puhuttaa jälleen: voivatko pentutehtailijat väärinkäyttää kaikkien löydettävissä olevia sirunumeroita?

Koirien rekisteröinti on nyt pakollista. Koirarekisteristä löytyy kuitenkin aukko. Sinne voi syöttää minkä vain sirunumeron: keksityn, tai vaikka jonkun toisen koiran numeron.

Koirarekisteristä on noussut esiin jälleen uusi huoli. Sosiaalisessa mediassa on pohdittu, löytyykö rekisteristä porsaanreikä, joka voisi mahdollistaa koirien sirunumeroiden väärinkäyttämisen.

Esimerkiksi Facebookissa on keskusteltu siitä, että pentutehtailijat voisivat ottaa Kennelliiton avoimesta tietokannasta sirunumeroita ja syöttää niitä Ruokaviraston ylläpitämään koirarekisteriin ominaan. Rekisteriin voi syöttää yksittäisen sirunumeron tasan yhden kerran.

Ruokaviraston erityisasiantuntija Kirsi Vehkakosken mukaan tällaista toimintaa ei pystytä teknisesti estämään.

– Meillä ei ole olemassa sellaista perusrekisteriä, mistä me oikeasti pystyisimme vertaamaan, kuka on oikea koiran haltija ja mikä hänen sirunumeronsa on.

Voiko rekisteriin siis keksiä myös itse sirunumeroita? Vehkakoski sanoo, että koiran haltija syöttää itse kaikki koiran tiedot rekisteriin vahvasti tunnistautuneena ja vastaa siitä, että ne ovat oikeita.

– Eli siinä mielessä sinne voi syöttää niitä numeroita, joita haluaa.

Vehkakosken on vaikea nähdä, miksi joku haluaisi käyttää jonkun toisen koiran sirunumeroa ja näin maksaa jonkun toisen koiran ilmoituksesta rekisteriin.

Hän kuitenkin sanoo, että jos tällaista väärinkäytöstä ilmenisi, on Ruokavirastolla viranomaisina vastuu tarkistaa asia, puuttua siihen ja tehdä mahdollisesti tutkintapyyntö.

Miksi koirarekisteriin sitten täytetään koiran tiedot itse? Vehkakosken mukaan kyse on lainsäädännöstä: velvollisuus koiran tietojen ilmoittamisesta koskee koiran haltijaa, ei esimerkiksi siruttajaa.

Jos omalle kohdalle sattuisi tilanne, jossa sirunumeron syöttäminen rekisteriin ei onnistu, Vehkakoski neuvoo toimimaan seuraavasti: ensin kannattaa tarkistaa, yrittääkö itse laittaa oikeaa sirunumeroa.

Jos sirunumeron syöttäminen ei tämänkään jälkeen onnistu, kannattaa ottaa koirarekisterin asiakaspalveluun yhteyttä ja ilmoittaa, minkälainen tilanne on kyseessä.

– Sitä kautta voidaan ruveta selvittämään, mitä kaikkea korjataan.

Hän myös muistuttaa, että virheellisten tietojen tahallisesta ilmoittamisesta viranomaiselle voi tulla seuraamuksia. Lainsäädännön näkökulmasta kyseessä voi olla rekisterimerkintärikos, koska koirarekisteri on viranomaisrekisteri.

Mitä ajatuksia juttu sinussa herättää? Voit keskustella aiheesta torstaihin 19.10. kello 23:een saakka.