Suomalaiset ahmivat uutisia ja luottavat niihin, mutta osa ahdistuu – tutkija muistuttaa, että kriisien äärellä saa järkyttyä ja itkeäkin

Kaksi ihmistä lukee samaa uutista. Toinen ahdistuu lukemastaan, toinen ei.

Siihen, miten uutiset koetaan, vaikuttaa ihmisen elämäntilanne ja kuormitus.

– Jos kuorma on jo valmiiksi suuri, synkät uutiset voivat lisätä ahdistusta. Vähemmän kuormittuneella on toisenlaiset voimavarat käsitellä niistä nousevia tunteita, toteaa kriiseihin ja traumoihin perehtynyt psykologi Sanna Korpela.

Hän kommentoi asioita yleisellä tasolla ottamatta kantaa konflikteihin tai muihin uutisaiheisiin.

Tampereen yliopiston tutkija Anette Mansikka-aho uskoo, että synkät uutiset vaikuttavat väistämättä jokaiseen ja herättävät tunteita. Niiden voimakkuus riippuu siitä, kuinka lähelle asia itseä tulee tai kuinka herkkänä tunteiden kuuntelemiselle.

Kaustislaista Jorge Uusitaloa, 34, sotauutiset pelottavat ja saavat miettimään, mihin kaikki voi vielä johtaa.

– Vaari kertoi sodasta tarinoita. En halua nykymaailmaan sellaista tilannetta, Uusitalo sanoo.

Ei ole pakko tietää koko ajan kaikesta kaikkea

Suomalaiset erottuvat kansainvälisesti uutisnälällään ja uutisiin luottamisellaan.

Tampereen yliopiston tutkija Esa Reunanen siteeraa kokoamaansa Uutismedia verkossa 2023 -raporttia. Maaraportti on osa Oxfordin yliopiston Reuters instituutin kyselytutkimusta.

Tutkimuksessa kaksi kolmasosaa suomalaisvastaajista sanoi olevansa erittäin tai varsin kiinnostuneita ja reilu neljännes jossakin määrin kiinnostuneita uutisista.

Silti uutisnälkäisimmistäkin lähes puolet kertoi välttelevänsä uutisvirtaa ainakin satunnaisesti.

– Ylivoimaisesti vältellyin uutisaihe on Ukrainan sota sekä terveysuutiset, kuten korona. Myös ilmastonmuutos- ja muita ympäristöuutisia sekä rikosuutisia vältellään, kertoo Reunanen.

Tutkimuksesta ei selviä välttelyn syy.

Avaa kuvien katselu Uutisten rytmi on muuttunut: kännykässä uutisvirta päivittyy jatkuvasti ja tarjoaa koko ajan uutta seurattavaa. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Reunanen arvelee, että välttelyn taustalla voi olla sekä ahdistuminen että kyllästyminen. Toisaalta kuitenkin juuri Ukrainan sota luultavasti lisäsi entisestään ihmisten luottamusta suomalaismedian uutisointiin.

Tutkija Anette Mansikka-aho miettii, että monella on vahva velvollisuudentunne siitä, että pitää tietää ja olla kaikesta perillä.

Silti ei pidä ajatella, että on jotenkin huono ihminen, vaikka ei kaikkea koko ajan seuraisikaan.

– On eri asia olla perehtymätön yhtään mihinkään maailman tilanteeseen kuin se, että välillä tietoisesti päättää ottaa etäisyyttä, että nyt nämä uutiset ahdistavat minua liikaa enkä pysty enää nukkumaan tai edes rentoutumaan, Mansikka-Aho toteaa.

Uutismedia verkossa 2023 -maaraportin mukaan uutisia välttelevistä 15 prosenttia sanoo, että uutiset kiinnostavat heitä vain vähän tai eivät lainkaan.

– Meitä on täällä viisi miljoonaa, ja kaikilla on omanlaisensa elämänpiirit. On selvää, että niitäkin ihmisiä on, jotka eivät kiinnostu uutisista, Esa Reunanen sanoo.

Kun uutisten seuraaminen alkaa tuntua pakkomielteiseltä

Vaikka uutiset aiheuttaisivat ahdistusta, moni janoaa jatkuvasti lisää tietoa.

Sanna Korpelan ja Anette Mansikka-ahon mukaan kyseessä voi olla tarve koittaa tuntea, että pystyy jotenkin ymmärtämään ja siten ikään kuin kontrolloimaan tilannetta – toimimaan.

Helsingin yliopiston tutkija Panu Pihkala on kehittänyt kolmen lohkon ympäristöahdistuksen prosessimallin auttamaan ilmastokriisin tuomassa ahdistuksessa. Sama malli pätee nuorten ilmastoahdistusta tutkineen Mansikka-ahon mukaan kaikkien mieltä järkyttävien uutisten käsittelyyn.

Lohkot ovat tunteminen, toiminta ja etäisyyden pito.

– Tunteet ja niistä puhuminen on tärkeää. Ilman sitä ei voi saavuttaa asian kanssa toimeentulemista. Saan järkyttyä, saan itkeä, eikä minun tarvitse olla kova, korostaa Mansikka-aho.

Viimeinen lohko, etäisyyden pito, on oman mielen suojelemista. Tärkeintä on havahtua huomaamaan, että synkät uutiset pyörivät mielessä, vaikka niitä ei juuri sillä hetkellä lukisi tai katsoisikaan.

Silloin asialle on tehtävä jotakin.

– Todellisuudelta ei ole tarkoitus piiloutua, vaan voi päättää minkä verran minun on hyvä seurata uutisia, neuvoo Sanna Korpela.

Uutiset koko ajan kännykässä

Uutismedia verkossa 2023 -maatutkimuksesta selviää, että joka neljäs suomalainen seuraa uutisia pelkästään verkosta.

– Kun uutiset ovat kännykässä, niitä voi vilkuilla vähän väliä. Juuri tämä voi olla yksi syy siihen, että uutisten seuraaminen alkaa mennä liiallisuuksiin, sanoo tutkija Esa Reunanen.

Jorge Uusitalo kuuluu siihen joukkoon, joka seuraa uutisia nimenomaan puhelimesta ja tietokoneelta.

Vaikka uutiset ahdistavat, hän kokee, että tietämättömyys on suurin uhka. Televisio ja verkkojuttujen videot ahdistavat häntä vielä tekstiä ja valokuviakin enemmän.

– Ajattelen, mikä tilanne ihmisillä siellä on ja kuinka hyvin itsellä on. Sitä toivoo heille parempaa elämää ja tilannetta, sanoo Uusitalo.

Avaa kuvien katselu Kaustislainen Jorge Uusitalo seuraa uutisvirtaa lähinnä verkosta. Vaikka uutiset ahdistavat, tietämättömyys on hänen mielestään suurin uhka. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Ei vain pahoja asioita, eikä vain pahoja ihmisiä

Synkän uutistulvan keskellä voi yhtäkkiä käydä niin, että itku yllättää uutisvirrasta vastaan tulevan pienen hyvän teon äärellä.

Psykologi Sanna Korpela pohtii, voiko herkistyminen hyvän kohdalla tuntua todisteelta siitä, että ihmiset haluavat hyviä asioita toinen toisilleen ja maailmassa on edelleen hyvää.

Anette Mansikka-ahon mukaan kyse voi olla myös siitä, että pienen hyvän teon äärellä voi antaa itselleen luvan liikuttua ja päästää tunteet purkautumaan.

– Olisi hyvä, ettei meille syötetty kuva maailmasta ole pelkästään uhkaava ja hallitsemattoman tuntuinen. Pitäisi mahtua myös uutisia, jotka vahvistavat tietoa ja tunnetta siitä, että maailmassa on edelleen hyvää ja turvaa, Sanna Korpela sanoo.

Sellaisia terveisiä mediataloille on myös Jorge Uusitalolla; tarvitaan muutakin kuin epätoivoa.

Uusitalo katsoisi mielellään enemmänkin iloisia uutisia, vaikkapa selvitymistarinoita, jotka tuovat hyvää ja turvallista oloa.

Ne auttavat kaiken tämän synkkyyden keskellä jaksamaan.