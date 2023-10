Sadattuhannet katsovat, kuinka lähettirobotti kaataa sähköpotkulaudan kumoon – asiantuntija kertoo, miksi laudat ärsyttävät

Tutkija Anni Kajanuksen mukaan on useampi syy siihen, miksi juuri sähköpotkulaudat ärsyttävät niin monia.

Kuvassa vuokrattava sähköpotkulauta roikkuu ylösalaisin katulampun päällä.

Toisessa otoksessa laudat on pinottu kadulle isoon kekoon.

Tällaisista tilanteista ihmiset lähettävät kuvia julkaistavaksi Instagramin Sähköpotkulauta vihasivu -tilille.

Sähköpotkulauta vihasivun ylläpitäjän mukaan tili on nimestään huolimatta ennen kaikkea huumoria. Ylläpitäjä ei ole paljastanut missään vaiheessa omaa nimeään, koska lautoihin liittyvät ongelmat ovat hänen mielestään tärkeämpi asia kuin hänen henkilöllisyytensä. Tästä syystä haastattelukin on tehty sähköpostitse.

Ylläpitäjä kertoo, että ihmiset lähettävät hänelle koko ajan kuvia mitä erikoisimpiin paikkoihin jätetyistä laudoista.

– Laudat lojuvat levällään kuin roskat, hän kirjoittaa.

Ylläpitäjän saamien viestien mukaan monia ärsyttää se, miten vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat vallanneet kaupungit.

Avaa kuvien katselu Tämä kuva on julkaistu Instagramin sähköpotkulauta vihasivu -tilillä syyskuun 29. päivä. Kuva: @sahkopotkulauta_vihasivu

Helsingin yliopiston antropologian apulaisprofessori Anni Kajanuksen mukaan sääntöjen epäselvyys saa ihmiset ärsyyntymään. Hän on erikoistunut ärtymyksen tutkimiseen.

– Kun sosiaaliset normit eivät ole hirveän selkeät, niin silloin ärtymys herää helposti, Kajanus toteaa.

Pohjimmiltaan ärtymys on sosiaalisia normeja ylläpitävä tunne. Kajanuksen mukaan se motivoi meitä noudattamaan sääntöjä ja normeja, koska emme halua ärsyttää ympärillämme olevia ihmisiä.

Sähköpotkulaudat jakavat selvästi mielipiteitä, kun asiasta kysyy ihmisiltä.

Lasipalatsin edessä lastenrattaita työntävä Leena Boksha uskoo sähköpotkulautojen tulleen jäädäkseen, vaikka hän ei itse niistä pidäkään.

– En ole kertaakaan ajanut, enkä tule ajamaan. Mielestäni ne ovat tosi pelottavia, koska niillä ajettaessa ei käytetä kypärää, Boksha sanoo.

Hän kuvailee, että kaupungilla saa olla silmät selässä taaperon kanssa liikkuessa, kun ei voi koskaan tietää, mistä lauta sujahtaa ohi. Bokshan mielestä pitäisi olla selkeämmät säännöt, missä laudoilla saa ajaa.

Hanna Heinosen ja Aino Kotimaan mukaan sähköpotkulaudoilla on kätevä liikkua, mutta kaikki haastatellut eivät olleet samaa mieltä. Video: Ronnie Holmberg / Yle

– Ihan älytöntä! huudahtaa Ritva Ikävalko, kun häneltä kysyy mielipidettä sähköpotkulaudoista.

Ikävalko päivittelee, kuinka lautoja heitetään nurin keskelle katua. Hänen mielestään pitäisi olla jonkinlainen järjestys.

Apulaisprofessori Kajanus korostaa kulttuurieroja maiden välillä. Suomessa olemme tottuneet noudattamaan sääntöjä tunnollisesti. Sen takia lautailuun liittyvät epäselvät tilanteet kaduilla voivat ärsyttää hyvinkin paljon.

Ärtymys voi kummuta myös huolesta tai pelosta

Vihatilin tarinoissa on julkaistu satoja ihmisten lähettämiä kuvia erikoisiin paikkoihin lojumaan jätetyistä laudoista. Tykätyimpiä kuvia viime aikoina on ollut kuva kahdesta sähköpotkulaudasta, joiden päälle joku on asettanut betoniporsaan.

Sivun ylläpitäjän mukaan suosituinta tilillä julkaistua videota on katsottu jo yli 800 000 kertaa. Siinä ruokakaupan lähettirobotti kaataa kumoon sähköpotkulaudan.

Vihatilin kuvat naurattavat. Toisaalta seuraavaa vuokraajaa ei välttämättä hymyilytä, jos lauta onkin betoniporsaan alla jumissa.

Avaa kuvien katselu Onko tämä huumoria, ilkivaltaa vai jotain siltä väliltä? Sähköpotkulauta vihasivu -tilillä julkaistut kuvat keräävät paljon näkyvyyttä Instagramissa. Kuva: @sahkopotkulauta_vihasivu

Sekään ei ole hauskaa, jos lauta heitetään veteen tai jätetään keskelle ajorataa kuten muutamissa kuvissa näkee.

Tilin ylläpitäjä korostaa, ettei hän halua kannustaa minkäänlaiseen ilkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan. Ylläpitäjän mukaan ongelman ydin on joidenkin lautailijoiden asenne.

– Ajokulttuuri on holtitonta, vastuutonta ja välinpitämätöntä. Ongelmaa pahentaa ilkivalta, ylläpitäjä kirjoittaa sähköpostissaan.

Monessa kaupungissa on otettu käyttöön parkkiruutuja sähköpotkulaudoille. Kävelykierroksella Helsingin keskustassa näkee, että iso osa laudoista on pysäköity niille tarkoitettuihin ruutuihin.

Oman sähköpotkulaudan omistavan Aleksander Kulperin mukaan vuokrattavia lautoja ei kohdella kuten pitäisi.

– Suuri osa ihmisistä kohtelee niitä kuin roskia. Niistä pitäisi pitää parempaa huolta, Kulper summaa.

Ärtymys voi kummuta myös muista tunteista, antropologian apulaisprofessori Kajanus toteaa. Jos ohi viilettää kolme nuorta saman laudan kyydissä, niin se voi herättää huolen heidän turvallisuudestaan.

– Siellä pohjalla voi olla pelko tai huoli, mutta se tulee ulos ärtymyksenä, Kajanus sanoo.

Apulaisprofessorin mukaan ärtymys kumpuaa myös siitä, että emme ole tottuneet sähköpotkulautoihin. Kehomme on ikään kuin tottunut reagoimaan tietyllä tavalla, kun liikumme kaupungilla.

Jos polkupyöräilijä viilettää kovaa vauhtia jalkakäytävällä, niin se ei välttämättä ärsytä yhtä paljon kuin ohikiitävä lautailija.

Osa lautojen aiheuttamasta ärsytyksestä on siis sitä, että niiden käyttämisen tavat hakevat vasta muotoaan.