Samuli Arkko näki, miten kolumbialaiset kärsivät huumesodan jaloissa: ”Suomalainen kokaiinin käyttäjä hyväksyy tappamisen”

Huumesota on jatkunut Etelä-Amerikassa puoli vuosisataa, mutta kokaiinibisnes vain voimistuu. Tavalliset kolumbialaiset ovat jääneet vallasta taistelevien kartellien ja valtion ristituleen.

Jokainen ostettu kokaiinigramma rahoittaa sotaa ja kolumbialaisten kärsimystä, ajattelee vapaa tutkija ja kirjailija Samuli Arkko.

Hän ei säästele sanojaan. Syvältä viidakosta alkavat verivanat johtavat länteen, yökerhojen vessoihin ja koteihin.

– Suomalainen kokaiinin käyttäjä hyväksyy sodan, tappamisen, raiskaamisen, silpomisen ja tuhoamisen.

Arkko asui Kolumbiassa noin kaksi vuotta ja on itse todistanut paikallisten ahdingon brutaalin huumesodan jaloissa.

Hän ehti olla maassa monta kuukautta ennen kuin huomasi, etteivät ihmiset juuri puhu aiheesta.

– Se liittyy kuolemanpelkoon. Koskaan ei voi tietää, mitä joku kuulee ja miten kuultuun reagoidaan.

Avaa kuvien katselu Kokapensaita Kolumbiassa. Arkistokuva. Kuva: Luis Eduardo Noriega / EPA

Vuosikymmeniä jatkunut huumesota monimutkaistui 2016, kun Kolumbia solmi aseistariisuntasopimuksen sissiliike FARC:n kanssa, joka hallitsi lukuisia kokan tuotantoalueita.

Sopimus muutti asetelmaa radikaalisti: Kilpailu kokaiinista vapautui ja puhkesi aiempaa verisempään kukkaan, kun lukuisat rikollisryhmät alkoivat tavoitella kokaiinikruunua väkivalloin. Samaan aikaan valtio käy sotaa huumetta ja kartelleja vastaan.

Tavalliset kolumbialaiset ovat jääneet huumesodan ristituleen.

Joillain alueilla kilpailun vapautuminen on tietänyt asukkaille ja viljelijöille puhdasta orjuuttamista, Arkko sanoo. Ja kun ainoa talousmuoto on laittoman kasvin viljely, siitä ei pääse eroon.

– Jos lopetat, millä elät?

Pyhä kasvi huumesodan uhrina

Kokaiinisota-nimisellä käärmeellä on kaksi päätä, sillä sotaa käydään samaan aikaan kokaiinin herruudesta ja kokaiinia vastaan.

Molemmat aiheuttavat tuhoa ja kärsimystä. Huumeiden vastaisessa sodassa on käytetty muun muassa maamiinoja.

– Miten liikut metsissä ja viljelyksillä, kun siellä on miinoja? Puhumattakaan ilmasta käsin laittomille viljelmille ruiskutetuista myrkyistä, jotka päätyvät kasveihin, vesistöihin, eläimiin ja ihmisiin.

Arkon mukaan huumesodan jalkoihin on jäänyt muutakin arvokasta: alkuperäiskansojen pyhä kasvi, koka.

Avaa kuvien katselu Kokapensaan siemeniä. Joissain kulttuureissa kokaa on kutsuttu ajatukseksi, sanaksi ja teoksi. Kun yhteisö kohtasi ongelman tai haasteen, pääasiassa miehet käyttivät kokaa yön yli mietisekellen, mistä syntyi ajatus. Seuraavana päivänä kokaa käytettiin yhdessä ja keskusteltiin ajatuksista, mistä syntyi sana. Lopulta yhdessä keskusteltu asia toteutettiin, mistä syntyi teko. Kuva: Samuli Arkko

Hän kirjoitti aiheesta espanjankielisen tietokirjan, Coca: Estigma, abuso, guerra. Kirja julkaistiin kesällä, eikä sitä ole suomennettu.

Koka on pensaskasvi, joka on alkujaan Andeilta. Kokan lehdet sisältävät 14:ää alkaloidia, joista yksi on kokaiini.

Kokan ja kokaiinin välillä on vissi ero. Koka on luontainen lääkekasvi, kun taas kokaiini on kokalehdistä eristetty lääke- ja huumausaine. Kokaiini uutetaan lehdistä kemiallisten aineiden avulla.

Kokalehdet sisältävät runsaasti ravinteita, mineraaleja ja vitamiineja, joita ei vuoristoseudulla muutoin ole juuri tarjolla.

– Siksi kuka tahansa valkonaama, joka vaikkapa Peruun menee, saattaa nähdä hotellissa ilmaisia kokan lehtiä. Ne auttavat ruuansulatusta, ja vuoristossa koka helpottaa sopeutumaan korkeaan ilmanalaan.

Avaa kuvien katselu Kuivattuja kokan lehtiä nautitaan yleensä sellaisenaan, mutta Kolumbiassa lehtiä myös jauhetaan ja sekaan lisätään muurahaispuun tuhkaa. Jauhetta kutsutaan mambeksi. Kuva: Samuli Arkko

Koka on mieto piriste, jonka vaikutuksia jotkut vertaavat kahviin. Maailman terveysjärjestö on todennut, että kokalehden käyttäminen ei aiheuta terveyshaittoja (The Guardian).

YK:n huumausaineyleissopimus kuitenkin kieltää kokan siinä missä kokaiininkin. Poikkeus sääntöön on Bolivia. Maa sai vuonna 2013 YK:lta erivapauden, joka sallii kokalehtien pureskelun.

Huumeiden vastaisen sodan takia kokan ja kokaiinin ero on hämärtynyt. Väärinymmärryksestä löytyy tuore esimerkki Suomesta.

Vuosi sitten syntyi äläkkä, kun perulainen sijaisopettaja toi espanjantunnille kokalehtiä oppilaiden haisteltavaksi ja maisteltavaksi. Ilta-Sanomien mukaan vanhemmat järkyttyivät ja myöhemmin poliisi tutki asiaa huumausainerikoksena.

Vanhemmat saattoivat ajatella, että vierasmaalainen opettaja antoi lapsille huumetta.

– Vaikka päinvastoin tuo viisas ihminen yritti sivistää suomalaisia antamalla heille kenties maailman ravintorikkainta ja monipuolisinta lääkekasvia. En pystyisi kirjailijana keksimään parempaa esimerkkiä valkoihoisten tietämättömyydestä, Arkko sanoo.

Profe Armando ottaa kokasta ja muurahaispuun tuhkasta tehtyä mambea. Mambea käytetään iltaisin esimerkiksi meditoimiseen tai keskustelua siivittämään. Samuli Arkko kuvasi videon Kolumbian Puerto Narinossa, Amazon-joen varrella vuodenvaihteessa 2017–2018.

Sota jatkuu, kokaiinibisnes vain voimistuu

Mitä voimakkaammin kokaiinin alkulähteille on hyökätty, sitä vahvemmaksi huumetalous on Samuli Arkon mukaan kasvanut.

Paradoksi johtuu osin siitä, että huumesotaa kiivaimmin käynyt Yhdysvallat on rahoittanut tuottajamaiden poliisivoimia ja armeijoita miljardeilla dollareilla.

Monet poliisin ja armeijan työntekijät ovat kuitenkin mukana kokaiinibisneksessä, Arkko sanoo. Huumetaloutta vastaan tarkoitettu raha päätyy myös huumetalouden ylläpitäjille ja suojelijoille.

– Näin se toimii edelleen. Jos miljardeja ja miljardeja työnnetään jonkin asian tuhoamiseksi, mutta se vain vahvistuu, jotain mätää siinä pitää olla.

Avaa kuvien katselu Kokalehden sisältämä kokaiini liukenee suussa ja etenee hitaasti verenkiertoon. Samalla osa kokaiinista ehtii hajota ennen kuin se vaikuttaa ihmiseen. Nenään vedetty jauhemuotoinen kokaiini taas imeytyy melko nopeasti ja vaikuttaa selvästi voimakkaammin. Kuva: Samuli Arkko

Toinen sotaa ylläpitävä tekijä on kysyntä. Kokaiinin himo on yltynyt länsimaissa, ja viime vuosina selvästi myös Suomessa. Kokaiini syrjäytti suomalaisten suosikkistimulantin eli amfetamiinin Helsingissä 2022.

Ruotsissa keskustelu huumeiden viihdekäyttäjien vastuusta jengiväkivallan ylläpitäjinä käy kiivaana. Myös Suomessa aihe on nostettu esiin.

Eri EU-maissa otettujen näytteiden perusteella yli puolet Euroopan kokaiinista tulee Kolumbiasta ja 90 prosenttia Etelä-Amerikasta.

Tilanne Etelä-Amerikassa voisi olla hyvin toisenlainen ilman länsimaalaisia kokaiinin viihdekäyttäjiä, Samuli Arkko uskoo.

Hän ei taaskaan säästele sanojaan.

– Kokaiinin himon taustalla on länsimaisen mentaliteetin ongelmat: elämäntavan rappiollisuus, pinnallisuus ja itsekkyys, jonkinlainen henkisyyden puute.

Kokaiiniannoksen vaikutus kestää kymmeniä minuutteja. Huumesota on jatkunut Kolumbiassa puoli vuosisataa.

Juttua varten on haastateltu myös Itä-Suomen yliopiston farmakologian dosenttia Markus Storvikia.