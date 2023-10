Migrin henkilöstöjohtaja irtisanottiin – hän syyttää viraston ylijohtajaa kiusaamisesta

Maahanmuuttoviraston eli Migrin henkilöstöjohtaja Raimo Pyysalo on erotettu virastaan. Perusteena on toistuva virkamiesvelvoitteiden noudattamatta jättäminen.

Asiasta on tiedotettu Migrin sisäisen viestinnän kanavilla. Ylen lähteiden mukaan Pyysalo on kirjoittanut irtisanomisesta kertoneeseen tiedotteeseen kaksi kommenttia:

”Taustalla on ylijohtaja Haahtelan kiusaaminen ja häirintä, joka on jatkunut koko kuluvan vuoden. En voi itsekään avata asiaa enempää. Haahtelan toiminta on oikeuskanslerinviraston käsittelyssä.”

”Ylijohtaja poistaa käyttöoikeuteni järjestelmistä, jotta en voisi tuoda esille totuudenmukaista faktaa asiaan liittyen. Toivotan voimia koko henkilöstölle.”

Ylijohtaja kiistää väitteet kiusaamisesta ja häirinnästä

Avaa kuvien katselu Ilkka Haahtela aloitti Maahanmuuttoviraston ylijohtajana syyskuun lopussa 2022. Kuva: Silja Viitala / Yle

Viraston ylijohtaja Ilkka Haahtela vahvistaa Ylelle tiedon Pyysalon irtisanomisesta. Haahtela sanoo, että hän ei voi kertoa tarkemmin irtisanomisen perusteista.

– Annamme aina työntekijöillemme mahdollisuuden korjata toimintaansa. Tämä on hyvin raskas toimenpide kaikkien kannalta. On valitettavaa, että tällaiseen on päädytty.

Haahtela kiistää kaikki Pyysalon kiusaamisväitteet. Hänellä ei myöskään ole tietoa, onko hänestä kantelua oikeuskanslerinviraston käsittelyssä.

– Tämä ei missään nimessä ole prosessi, jota minä olisin itse vetänyt. Meillä on ollut tässä monia ammattilaisia matkassa ja prosessia arvioimassa. Ylijohtajana joudun tekemään päätökset ja kannan niistä vastuun.

Haahtela on työskennellyt Migrin ylijohtajana hieman yli vuoden. Yle ei ole tavoittanut Pyysaloa kommentoimaan asiaa tarkemmin.

Maahanmuuttovirastoa on arvosteltu viime vuosina muun muassa tehottomuudesta ja virheellisistä päätöksistä.