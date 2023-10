Darts ei vaadi voimaa, nopeutta eikä rahaa – huipulle voi päästä 250 euron välineillä

Vuosi sitten joulukuussa käydyt dartsin MM-kisat nousivat Suomessa seuratuksi sekä viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter) että urheilua paljon näyttävällä Viaplay-maksukanavalla.

Sen jälkeen suosio on kasvanut myös Suomessa. Suomen Dartsliitolla on tällä hetkellä 1 400 lisenssipelaajaa, mikä on yli 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Suomen Dartsliiton toiminnanjohtajan mukaan syynä on lajin saama medianäkyvyys.

– Isoin yksittäinen tekijä on, että saimme suomenkieliset selostukset Viaplaylle. Myös lähetyksistä sosiaalisessa mediassa jaetut klipit nostivat suosiota, sanoo Veijo Viinikka.

Viinikan mukaan aihetunniste #dartsfi oli MM-kisojen aikaan suomenkielisen Twitterin suosituin.

Tämänhetkisten lisenssipelaajien määrä ei vielä vedä vertoja 1990-luvun alun darts-buumille. Tuolloin pelaajia oli yli 5 000, ja silloinkin julkisuus vaikutti lajin suosioon.

– MTV näytti parhaaseen katseluaikaan Suoraan Suomeen -nimistä ohjelmaa, ja se nosti dartsin huimasti suosiota, sanoo Viinikka.

Ohjelmassa nähty Häränsilmä-osio oli rakennettu Dartsin ympärille.

Avaa kuvien katselu Keski-Suomi Dartsin kotiluolassa Black Diamondissa taulut ovat kovassa käytössä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kynnys aloittaa on matala

Klubeilla järjestettävät matalan kynnyksen kilpailut aloitteleville keräävät innokkaita osallistujia ja se näkyy selvästi jyväskyläläisellä Black Diamond -klubilla, joka on Keski-Suomi Dartsin keskuspaikka.

– Vuosi sitten viikoittaisia osallistujia erilaisissa kilpailuissa oli noin 13. Nyt heitä on yli 20.

Matalan kynnyksen kilpailuissa on ajatuksena, ettei niihin pääse, kun on saavuttanut tietyn tulostason. Kilpailu säilyy aloittelijoille mielekkäänä. Näistä kisoista matka virallisiin kisoihin on lyhyt.

– Monet aloittelijat ovat nopeasti siirtyneet tiistain matalan kynnyksen kisoista torstain pääkisoihin, Viinikka kertoo.

Kohtuulliset kustannukset

Lähes kaikkien hintojen noustessa dartsinkin välineistö on jonkin verran kallistunut. Klubeilla tikkoja saattaa saada lainaan jopa ilmaiseksi, mutta huipputason kilpailuvälineet ovat hankittavissa verrattain kohtuullisin hinnoin.

Pieksämäkeläinen Kirsi Viinikainen on osallistunut kansainvälisiin kilpailuihin maailmalla jo vuosia. Viinikaisen mukaan myös lajin huipputason välineet ovat halpoja.

– 200–250 eurolla saa jo todella hyvät ja kestävät välineet, sanoo Viinikainen.

Lajiliiton jyväskyläläisen toiminnanjohtaja Viinikan mielestä harrastuspaikankin voi rakentaa esimerkiksi kotiin.

– Tarvitaan ainoastaan taulu seinään ja tikat sekä kaksi ja puoli metriä tilaa, sanoo Viinikka.

Avaa kuvien katselu Veijo Viinikan kolmen tikan setit maksavat 20-60 euroa kappale. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Tasa-arvoinen kilpailukenttä

Monessa lajissa pääsy huipulle vaatii urheilijalta tiettyjä fyysisiä ominaisuuksia, ja ikä voi olla rajoittava tekijä. Dartsissa voi pärjätä kuka tahansa. Lajissa pärjääminen ei ole kiinni sukupuolesta eikä se vaadi kilpailijalta fitnessurheilijan vartaloa.

– On ihmisiä, jotka eivät ole liikunnallisesti lahjakkaita, mutta omaavat kilpailuvietin. Heille tässä lajissa ei ole esteitä päästä vaikka maailman huipulle, Veijo Viinikka kertoo.

Viinikka näkee myös asialla yhteiskunnallista merkitystä: darts-pelit toisten ihmisten parissa voi estää syrjäytymistä.