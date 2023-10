Hyvinvointialueen johtaja: Keikkalääkäreiden käyttö on pitkällä tähtäimellä turmiollista

Noin yhdeksän prosenttia lääkäripalveluista on Pirkanmaalla vuokralääkärien tuottamaa.

Keikkalääkäreiden suuret palkkiot ovat puhuttaneet syksyn aikana.

– Pitkällä tähtäimellä vuokratyövoiman käyttö nykyisessä määrin on turmiollista, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola.

Maan suurimman hyvinvointialueen pomon mukaan tilanne on epäsuhtainen palvelujärjestelmän vaatimusten, henkilöstön saatavuuden ja rahoituksen kannalta.

Asia on ollut Erholan mukaan kytemässä jo pidempään. Tilanne on nyt helpompi nähdä, kun järjestäviä tahoja on vähemmän.

– Nyt pitää saada ongelmasta kiinni ja katsoa, miten se palastellaan.

Avaa kuvien katselu Vuokralääkäreitä käytetään Pirkanmaallamuun muassa psykiatrisessa akuuttihoidossa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Erhola huomauttaa, että valvovat viranomaiset velvoittavat hyvinvointialueita tuottamaan palveluita. Järjestäjinä hyvinvointialueet ovat puun ja kuoren välissä.

– Järjestäjät joutuvat viime kädessä tuottamaan lakisääteiset palvelut, muuten tulee valvovalta viranomaiselta huomautus. Ja he kysyvät, oletteko kysyneet vuokratyövoimaa.

Virheitä on tehty

Erholan mukaan virheitä on tehty, mutta ongelmalle tehdään nyt kaikki, mitä voidaan.

– On tehty ehkä sellaisia sosiaali- ja terveyspoliittisia ratkaisuja, että vaatimukset henkilöstön suhteen ovat suuremmat kuin Suomessa on saatavilla.

Erhola muistuttaa, että julkisuudessa kerrotut huimat summat eivät välttämättä ole yksittäisen lääkärin tai hoitajan työstään saamia palkkoja. Välitysfirmat ottavat osansa. Hyvinvointialueelle vuokralääkärin palkkiosta tulee noin kaksinkertainen summa.

– Se on bisnekseen perustuvaa toimintaa.

Erholan mukaan vuokralääkäreiden käyttöä tarkoituksenmukaisempaa on ostaa palvelukokonaisuuksia esimerkiksi viiden vuoden sopimuksilla.

Avaa kuvien katselu Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja kaipaisi joustavampaa työvoimankäyttöä esimerkiksi vanhustenhoitoon. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Tällä hetkellä Pirkanmaalla lääkärityövoiman menoista yhdeksän prosenttia kuluu vuokratyövoimaan.

– Pääosin heitä käytetään psykiatrisessa akuuttihoidossa ja joillain harvinaisemmilla erikoissairaanhoidon aloilla, Erhola sanoo.

Suurin huoli henkilöstön saatavuudessa on Pirkanmaalla erityisesti vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa. Siellä vuokratyövoiman käyttö lisääntyy merkittävästi.

Julkinen puoli tarvitsee joustavampia työoloja

Henkilöstön saatavuus on yleiseurooppalainen ongelma, eikä siihen ole Erholan mukaan nopeita keinoja. Asian kanssa ollaan lisäksi jo myöhässä, tilanne olisi pitänyt huomata aikaisemmin.

Yksi keino olisi löytää joustavampia mahdollisuuksia julkisella puolella.

– Erityisesti vanhustenhuollon puolelle tarvitaan erilaisia ammattiryhmiä ja niiden välisiä työnjaon muutoksia.

Erholan mukaan tarvitaan sekä alueiden omia että kansallisen tason ratkaisuja.

– Esimerkiksi työperäinen maahanmuutto on kansallisen tason asia, mitään poppakonsteja ei ole.