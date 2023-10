Konsulttifirman selvityksen mukaan kiistelty Puskiaisten oikaisu toisi miljoonien säästöt – kunta sai palauteryöpyn ja sulki somekeskustelun

Puskiaisten oikaisua on vastustettu voimakkaasti. Oikaisu kulkisi merkittävän luonto- ja virkistysalueen halki Lempäälän Kuljusta Pirkkalan Linnakorpeen.

Lempäälän kunta on tilannut konsulttifirma Sitowiselta selvityksen Puskiaisten oikaisun taloudellisista vaikutuksista elinkeino- ja yrityselämälle. Puskiaisten oikaisu kulkisi Lempäälän Kuljusta Pirkkalan Linnakorpeen.

Selvityksessä haastateltiin muun muassa kahdeksaa Lempäälässä toimivaa ja valtakunnallisesti merkittävää kuljetus-, logistiikka- ja tuotantoalan yritystä.

Tutkimuksen mukaan oikaisu toisi yrityksille vuositasolla miljoonien eurojen säästön, sillä se tarkoittaisi matka-ajan lyhenemistä noin kymmenellä minuutilla. Säästöä tulisi muun muassa polttoainekustannuksissa.

Puskiaisten oikaisua on vastustettu, sillä alueella on suosittuja ulkoilu- ja hiihtoreittejä sekä Pulkajärven Natura-alue. Myös kunnat ovat olleet erimielisiä asiasta.

Elokuussa Tampereen kaupunginhallitus asettui kolmostien lisäkaistojen puolelle.

Lempäälän kehitys oy:n toimitusjohtaja Ahti Laakso ei pidä nyt tehtyä selvitystä vastaiskuna paljon esillä olleille luontoarvoille.

– Totesimme muiden elinkeinoelämän edustajien kanssa, että taloudellinen näkökulma puuttuu hankkeesta kokonaan ja sellainen selvitys olisi syytä tehdä.

Avaa kuvien katselu Puskiaisten oikaisu kulkisi Lempäälän Kuljusta Pirkkalan Linnakorpeen. Oikaisu on merkitty karttaan sinisellä. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Varaus tiehen on ollut pitkään maakuntakaavassa. Sitä on perusteltu matka-ajan lyhenemisenä, yritystonteilla ja mahdollisuudella rakentaa asuntoja Tampereen seudulle.

Laakson mukaan alue on merkittävä seudullisen rakenteen kannalta.

– Tosiasia on se, että 10–20 hehtaarin tontteja yrityksille on Tampereen alueella tarjolla vähän ja niitäkin tarvittaisiin.

Myös yritykset ovat kuntalaisia

Lempäälän kunta antaa oikaisua koskevan lausuntonsa ensi vuoden aikana. Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö sanoo, että yritysvaikutusten arviointi toteutetaan aina isoissa hankkeissa.

– Keskusteluissa pitää muistaa, että yrityksetkin ovat kuntalaisia ja niidenkin mielipiteet pitää ottaa huomioon.

Avaa kuvien katselu Kunnanjohtaja Heidi Rämö lupaa, että kaikkia asianosaisia kuullaan ennen kuin asiasta päätetään. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Rämön mukaan ennen virallisen lausunnon antamista kaikki näkökulmat nostetaan esille ja niitä tarkastellaan kokonaisuutena. Viime kädessä Puskiaisten oikaisu on valtion asia ja rahoitus päätetään eduskunnassa.

Tieoikaisun yleissuunnittelu jatkuu aikataulun mukaisesti. Sitä esitellään yleisölle vielä ennen vuoden loppua.

Yleissuunnitelma valmistuu ensi vuoden alkupuolella ja lähtee lausunnolle kevättalvella. Tampere ja muut kunnat pääsevät tuolloin ottamaan siihen kantaa.

Kommentit pois päältä

Lempäälän kunta jakoi torstai-iltapäivänä Facebookissa julkaisun, jossa kerrattiin Puskiaisten oikaisun taloudellisia vaikutuksia elinkeino- ja yrityselämälle.

Julkaisun alle ilmestyi nopeasti kielteisiä kommentteja julkaisua ja Puskiaisten oikaisua kohtaan.

Oikaisua vastustava kansanliike järjesti viime syksynä mielenosoituksen Tampereella. Video: Petra Ketonen ja Jani Aarnio / Yle

Pian kommenttikenttä suljettiin. Ihmiset alkoivat tämän jälkeen kritisoida kuntaa eri Facebook-ryhmissä muun muassa sananvapauden rajoittamisesta.

Miksi kommenttikenttä päätettiin sulkea?

– Se oli oma virheeni, että kommentointi-täppä unohtui alkuperäisestä julkaisusta. Jätimme kaikki siihen mennessä olevat kommentit näkyviin, ja olen pahoillani, että ihmiset ovat kokeneet tämän rajoitteena. Tarkoituksenamme oli julkaista teettämämme yritysvaikutusten arvioinnin raportti, Lempäälän kunnan tiedottaja Mirka Huhtala kertoo.

Eikö keskustelun voi antaa elää, vaikka kunta ei itse ottaisikaan kantaa?

– Sitten ihmiset ihmettelisivät, miksi emme kommentoi heiltä tulleita kysymyksiä. Se on loputon pyörä siinä vaiheessa. Kuntalaisten osallistaminen tapahtuu aina vasta osana kaavoitusprosessia, Huhtala sanoo.

Huhtalan mukaan oli tiedossa etukäteen, että asiasta on monenlaisia mielipiteitä ja esillä on ollut ristikkäisasetelmaa luontoarvojen ja taloudellisten arvojen välillä. Huhtala korostaa, että Lempäälän lausunto yleissuunnitelmasta annetaan vasta myöhemmin ja nyt esitelty yritysvaikutusten arvioinnin raportti on vain yksi osa sitä.