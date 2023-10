Asukas keitti kahvia, kun luki sattumalta lehdestä hanaveden olevan saastunut: Miksi kaikki eivät saa tekstiviestiä?

Osalla Sastamalan asukkaista on veden keittokehotus, koska vesijohtovedestä on löytynyt kolibakteeria.

Sastamalassa asuva Aino Välli oli keittämässä keskiviikkona aamulla kahvia pitkän työvuoron jälkeen, kun hän luki paikallislehdestä yllättävän asian.

Alueen vedestä oli löytynyt kolibakteeria. Vesi pitäisi keittää, eikä pelkkä kahvinkeitto olisi tarpeeksi.

Riittävä veden keittoaika on 5–10 minuuttia.

Voi tulla vakavia oireita

Saastuneesta vedestä voi saada kolibakteerin. Tartunta aiheuttaa paksusuolentulehduksen, jonka yleisimmät oireet ovat voimakkaat vatsan alueen kouristukset ja veriseksi muuttuva ripuli. Pienelle osalle sairastuneista kehittyy jälkitauteina vakava munuaisten toiminnan häiriö, tajunnanhäiriöitä tai anemia. Riskiryhmiä ovat etenkin lapset ja vanhukset.

Kolibakteerin itämisaika on yleensä 3–4 vuorokautta, mutta se voi olla myös pidempi.

Osa ei saanut varoitusta

Välli ei saanut asiasta tekstiviestiä. Samaa sanoo moni Sastamalan Facebook-ryhmässä ja ihmettelee tiedotusta asiassa.

Harva esimerkiksi tietää, sijaitseeko koti Äetsän verkostoalueella, kuten kaupungin verkkosivuilla tiistaina sanottiin. Kartta häiriöalueesta tuli verkkosivuille vasta keskiviikkona.

Pirkanmaalla on vielä muistissa vuonna 2007 Nokialla tapahtunut vakava vesikriisi, jossa lähes 8 500 ihmistä sairastui eriasteisiin vatsatauteihin.

Ei aukoton

Sastamalan Vesi on ottanut vasta käyttöön tekstiviestipalvelun, joka on käytössä monella muullakin alueella. Se kertoo lähettäneensä veden saastumisesta yli 3 000 tekstiviestiä.

Ulkopuoliselta ostettu tekstiviestipalvelu ei ole kuitenkaan aukoton. Sastamalan Veden mukaan puhelinnumero ei löydy aina automaattisesti tekstiviestipalvelusta. Syynä voi olla esimerkiksi se, että numerolla on markkinointikielto, se on salattu, käytössä on prepaid-liittymä tai puhelinnumeron laskutusosoite on eri kuin käyttäjän kotiosoite.

Aino Vällin ja osan kommentoijista mukaan heille ei tullut tekstiviestiä, vaikka mikään näistä syistä ei täyty. He ihmettelevät, miten vakavassa asiassa tiedottaminen voi olla tällaista.

Välli ihmettelee, miten sähkölaitos saa tekstiviestin perille, mutta vesilaitos ei.

Klooraus käynnissä

Sastamalan veden verkostopäällikkö Marko Naskali on kuullut vastaavista tapauksista. Hän arvelee ongelmien johtuvan siitä, että tekstiviestejä lähti niin suuri määrä.

Naskalin mukaan tiedottaminen nopeasti suurelle joukolle on ongelma. Osa kuuli asiasta tuttavien kautta.

Puhelinnumeron palveluun voi lisätä myös itse veden kotisivuilla.

Vika ja häiriötilanteista tiedotetaan myös paikallislehdissä ja kaupungin verkkosivuilla.

Vielä ei ole tietoa, milloin hanavettä voi taas juoda keittämättä. Keittokehotuksen arvellaan kestävän tämän viikon.

Verkoston klooraus on käynnissä. Kloori tuhoaa verkostossa mahdollisesti olevat bakteerit.

Bakteeria on löydetty yhdestä pohjavesikaivosta, eikä sitä kaivoa nyt käytetä. Verkostosta pitää saada vähintään kolme peräkkäistä puhdasta näytettä, ennen kuin keittokehotus voidaan poistaa.