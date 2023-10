Ruokolahden kiinteistökauppoja puuhasi venäläinen liikemies, jolla on ministeriön arvion mukaan suhteita järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Molempien Ruokolahden kiinteistöjen lupahakemusten taustalla on sama venäläinen liikemies perheineen.

Puolustusministeriö kertoi tänään tehneensä kolme kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa.

Kielteisten päätösten kohteina ovat kaksi kiinteistöä Ruokolahdella Etelä-Karjalassa ja yksi Kiteellä Pohjois-Karjalassa.

Ruokolahdella sijaitsevia kiinteistöjä koskevissa kaupoissa toinen on yksityishenkilön ja toinen yrityksen tekemä kauppa.

Kiteen kaupan on tehnyt yksityishenkilö. Henkilöt ja yrityksen edunsaajat ovat Venäjän kansalaisia.

Kielteisen päätöksen saaneiden kauppojen kohteista kaksi sijaitsee Ruokolahdella Rantalinnan alueella.

Toinen näistä kiinteistöistä oli tarkoitettu virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön, ja sen arvo on 450 000 euroa. Toinen kiinteistö on asuinkäyttöön tarkoitettu rakennus ja sen arvo on 55 000 euroa.

Samalla alueella sijaitsee Rantalinnan jugend-huvila. Sen ympärillä sijaitsee lomakylä, jonka omistukset johtavat Venäjän elittiin.

Kolmas ministeriön kieltämä kauppa koskee kiinteistöä, joka sijaitsee Kiteellä ja on tarkoitettu virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön. Kiinteistön arvo on 60 000 euroa.

Tiedot selviävät puolustusministeriön asiassa tekemistä päätöksistä.

Näin ministeriö perustelee

Molempien Ruokolahden kiinteistöjen lupahakemusten taustalla on sama venäläinen liikemies perheineen.

Kielteisissä päätöksissään puolustusministeriö katsoo, että liikemies on erityisesti Pietarissa tunnettu liikemies ja mukana Venäjällä satamahankkeessa, jossa on mukana ”julkisestikin saatavien tietojen mukaan järjestäytyneen rikollisuuden edustajia”.

Ministeriön mukaan kokonaisuudessa huomionarvoista on edunsaajan ”henkilökohtaiset yhteiskunnalliset yhteydet ja arvioidut suhteet järjestäytyneeseen rikollisuuteen”. Ministeriön mukaan ei voida poissulkea sitä, etteikö kiinteistön omistusjärjestelyjä käytettäisiin myös osana laaja-alaisia vaikuttamisyrityksiä.

Päätösten perusteella ministeriö katsoo, että liikemies voidaan ”Venäjän kansallisen lainsäädännön mukaan velvoittaa hyödyntämään kiinteistöomistusta tavalla, joka voi vaarantaa maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä”.

Kiinteistöhankinta voisi olla osana vaikuttamisyrityksiä

Kiteen kiinteistökaupan lupahakemuksen tehnyt henkilö ilmoitti olevansa Israelin kansalainen. Hänen asiamiehensä mukaan hänellä on kuitenkin myös Venäjän kansalaisuus.

Päätöksen mukaan hän työskentelee venäläisessä yrityksessä, jonka toimialana on muun muassa erilaisten tietojärjestelmiin ja televiestintään liittyvien salausjärjestelmien kehittäminen. Yritys osallistuu Venäjällä julkisiin hankintoihin ja sen asiakkaina on ollut myös turvallisuusviranomaisia. Yrityksen toimialana on myös tietokoneiden sekä niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa.

Ministeriön kielteisessä päätöksessä todetaan, että ”ei voida poissulkea, että kiinteistöhankintaa käytettäisiin myös osana laaja-alaisia vaikuttamisyrityksiä tai sitä, että Suomen alueelta pyrittäisiin toimittamaan pakotteiden vastaisia komponentteja Venäjän turvallisuusviranomaisille vaarantaen näin Suomen kansainvälinen asema osana lännen yhteistä pakotelinjaa”.

Päätöksen mukaan kiinteistöomistuksella voidaan pyrkiä vaikeuttamaan maanpuolustuksen järjestämistä, alueellisen koskemattomuuden valvontaa ja turvaamista sekä kansallista turvallisuutta.

Kunnanjohtaja pitää puuttumista hyvänä

Ruokolahden kunnanjohtaja Jukka-Pekka Bergman kertoo, ettei ole kuullut etukäteen puolustusministeriön puuttumisesta Ruokolahden kiinteistökauppoihin.

– Puolustusministeriö seuraa asiaa ja ryhtyy nopeasti toimenpiteisiin. Pidän tätä hyvänä asiana, Bergman sanoo.

Hän kertoo, että Ruokolahdella on paljon venäläisten omistamia kiinteistöjä. Hän arvioi niitä olevan useita kymmeniä tai jopa satoja. Moni niistä on kesäasuntoja, jotka kuitenkin ovat pysyvään asuinkäyttöön soveltuvia.

Vuonna 2020 voimaan astuneen lain mukaan EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten henkilöiden ja yritysten tulee hakea puolustusministeriöltä lupa ennen kiinteistökauppaa.