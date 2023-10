Vuokralääkäreiden muhkeat palkkiot nostettiin tikunnokkaan – näitä ratkaisuja ehdottavat Lääkäriliitto, THL:n asiantuntija ja budjettineuvos

Sosiaali- ja terveydenhuollossa pohditaan kuumeisesti keinoja henkilöstöpulan ratkaisemiseksi.

Hyvinvointialueilla esimerkiksi vuokralääkärimarkkinat ovat ylikuumentuneet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) palvelujärjestelmän kehittämiseen osallistuva ylilääkäri Sara Launio arvioi, että vuokralääkäritoiminnan ja laajemmin terveydenhuollon vuokratyövoiman käytön osalta nyt on ratkaisujen aika.

Launio huomauttaa, että taloudelliset reunaehdot ovat tulossa vastaan nopealla tahdilla.

– Terveydenhuollon työvoima suhteessa kysyntään tulee vääjäämättä jäämään pienemmäksi kuin aiemmin ja joka tapauksessa meidän täytyy miettiä, miten me terveydenhuollon henkilöstön työnkuvia jatkossa kehitetään.

– Ajattelen, että parhaimmassa tapauksessa nämä kysymykset kietoutuvat yhteen niin, että päästään luomaan uusia ratkaisuja, Sara Launio pohtii.

Poliittinen paine asian ratkaisemiseksi kasvaa, kun toimintansa aloittaneet hyvinvointialueet rämpivät taloudellisissa vaikeuksissa. Hallitus on luvannut, että asiaan haetaan ratkaisuja sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä.

Työnkuvia on pakko miettiä

Ratkaisuksi on väläytetty muun muassa hintakattojen säätämistä vuokratyölle.

– Tietenkin toiveikkaasti voi ajatella, että hintakattomekanismi pakottaisi sitten miettimään niitä työnkulkuja ja työnkuvia eri lailla ja rakentamaan niitä siihen suuntaan, että niitä tekijöitä sitten löytyisi myös sen työn houkuttelevuuden kautta, Sara Launio toteaa.

Launion mukaan vuokratyövoiman käytön lisääntymisen taustalla on terveydenhuollon kokonaisuuteen keskittynyttä muutosta työnkuvissa.

– Lääketiede on edennyt. Toisaalta samaan aikaan myös hallinnollisia tehtäviä on siirretty kliinistä työtä tekevälle henkilöstölle paljon.

– Ja tämä kokonaisuus varmasti johtaa siihen, että henkilökunta ammattiin katsomatta hakee takaisin joustoa, mahdollisuutta keskittyä kliiniseen työhön, toisaalta mahdollisuutta tasapainottaa työtä ja muuta elämää, Sara Launio arvioi.

Lääkäriliitossa hintakatosta ei innostuta. Toiminnanjohtaja Janne Aaltonen pitäisi ratkaisua erikoisena markkinataloudessa.

– Voi ajatella, että jos hyvinvointialueet haluavat asettaa hintakaton palveluille, niin mikään ei estä heitä toteuttamasta sitä jo nyt. Tarjouspyynnössä hyvinvointialueet voisivat kertoa, että palveluita ostetaan enintään tällä hinnalla, mutta kansallinen lainsäädäntö tämän puolesta tuntuisi kovin erikoiselta, Aaltonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen ei innostu vuokralääkärille asetettavasta hintakatosta. Kuva: Thomas Hagström / Yle

Lääkäriliitossa ongelma tunnustetaan, mutta sen suuruusluokka halutaan asettaa mittasuhteisiin.

– Tämä on asia, johon liittyy ongelmia ja lääkäritkin ovat nostaneet niitä esille, mutta toisaalta pitää huomioida, että noin 7,5 prosenttia lääkärityövoimasta hankitaan perusterveydenhuoltoon ostopalveluna, erikoissairaanhoitoon merkittävästi vähemmän. Kysymys ei ole mistään valtavan suuresta ongelmasta kokonaisuudessa, vaan hyvinvointialueilla on paljon muitakin ongelmia, Aaltonen sanoo.

Samaan kiinnittää huomiota myös yksityistä sote-alaa edustavan Hyvinvointiala Hali ry:n pääekonomisti Joel Kuuva, joka blogikirjoituksessaan huomauttaa hyvinvointialueiden vuokralääkäriostojen olevan tänä vuonna noin 200 miljoonaa euroa, joka on alle prosentti hyvinvointialueiden 27,2 miljardin euron toimintamenoista.

Lääkäriliiton mielestä yhtenä ratkaisuna voisi olla hyvinvointialueiden yhteistyössä perustama vuokralääkäriyritys.

– Hyvinvointialueilla on mahdollisuus perustaa omia yhteisiä yhtiöitään. Tällaisen yhtiön ideana olisi se, että pystyttäisiin houkuttelemaan ja tarjoamaan työtilaisuuksia koko Suomessa, Aaltonen sanoo.

Koulutuksen lisääminen on pitkä tie

Ongelman juurisyy on pula osaavista työntekijöistä. Hyvinvointialueet turvautuvat vuokratyövoimaan, kun työntekijöitä ei ole muuten saatavilla. Valtiovarainministeriössä on arvioitu, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpula kärjistyy nopeasti.

Budjettineuvos Tero Tynin mukaan henkilöstötilanne on hyvin vaikea tällä hetkellä monissa eri ammattiryhmissä. Tyni mainitsee lääkäreiden ja hoitajien ohella esimerkkinä pelastustoimen työntekijät.

Tyni esittää useita toimia lääkäripulan ratkaisemiseksi.

– Yksi on tietysti koulutusmäärien lisääminen, mitä onkin jo tehty, mutta siihen liittyen vaikutukset tulevat vasta tosi pitkällä aikavälillä. Erikoislääkärin kouluttautumisen urapolku on yli kymmenen vuotta pitkä, Tyni muistuttaa.

Lääkäreiden työtehtäviä pitäisi Tynin mielestä keventää poistamalla hallinnollista työtä, joka ei välttämättä liity suoraan asiakkaan hoitamiseen.

– Kolmas asia, mihin voisi vaikuttaa on se, että meillähän on työntekijöille, lääkäreille, kahdet markkinat.

– On julkiset ja yksityiset markkinat ja tiedetään, että yksityisellä puolella on lääkärityövoimaa paremmin tarjolla. Esimerkiksi ajan saaminen yksityiselle puolelle on huomattavasti helpompaa. Painopistettä pitäisi saada jotenkin siirtymään sieltä yksityiseltä puolelta julkiselle puolelle, budjettineuvos Tyni toteaa.

Hyvinvointialueiden yhteinen vuokralääkäriyritys

Budjettineuvos Tynin mielestä hyvinvointialueiden yhteinen vuokralääkäriyritys on ajattelemisen arvoinen ehdotus.

– En ainakaan suoralta kädeltä keksi mitään miksi näin ei tehtäisi ja tietääkseni esimerkiksi hoitajapuolella sisäisiä vuokratyövoimayhtiöitä ainakin pääkaupunkiseudulla on jo olemassa.

Mitä hyviä puolia tässä ehdotuksessa olisi?

– Ennen kaikkea itseäni viehättää ajatus siitä, että hinnat olisivat kohtuullisempia. Työpanosta saataisiin sijoitettua sinne, missä siitä olisi akuutein pula.