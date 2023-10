Katso eduskunnan kyselytunti suorana – SDP vaatii suitsimaan vuokralääkäreiden taksoja: ”On lottovoitto syntyä suomalaiseksi vuokralääkäriksi”

Kyselytunnin aloittavat oppositiopuolueet suuruusjärjestyksessä eli ensimmäisenä vuorossa on SDP:n eduskuntaryhmä, sitten keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Liike nyt.

Kyselytunnin aloittaa SDP:n Ilmari Nurminen kysymällä vuokralääkärien palkkioista sekä niistä koituvista kustannuksista hyvinvointialueille.

Hän viittaa julkisuudessa esillä olleeseen tapaukseen, jossa Etelä-Karjalassa maksettiin kolmen silmälääkärin työpanoksesta terveysyritys Mehiläiselle yhteensä 315 000 euroa kuukaudessa.

– Ihmiset kokevat oikeutetusti että tällaiset palkkiot ovat täysin kohtuuttomia ja epäoikeudenmukaisia.

– Hallitus kohdistaa soteen 1,4 miljardin leikkaukset, jotka heikentävät ihmisten hoitoonpääsyä. Samaan aikaan on varaa maksaa poskettomia summia vuokralääkäriyrityksille. Ryhdyttekö toimiin joila suitsitaan vuokralääkärifirmoja, Nurminen kysyy ja viittaa eiliseen välikysymyskeskusteluun sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) myöntää että tilanne on vakava, mutta muistuttaa että vuokralääkäreitä on Suomessa toiminut useita vuosia.

– Asiaan täytyy puuttua, ja sen me tulemme tekemään, Juuso vakuutti.

STM:n työryhmä selvittää Juuson mukaan nyt asiaa. Hän lisää, että vuokralääkäreitä käytetään jotta potilaille voidaan turvata lakisääteinen hoitoon pääsy 14 vuorokaudessa.

– Juurisyy on se, että julkinen sektori ei ole onnistunut pitämään kiinni tai saamaan tarpeeksi työntekijöitä. Pitää huolellisesti miettiä, miten ei samalla rajoiteta potilaiden hoitoon pääsyä.

Kaisa Juuson mukaan hyvinvointialueiden henkilöstöhallinnolla on nyt suuri rooli miettiä miten julkiselle puolelle saadaan henkilökuntaa. Keinoina ovat erilaiset joustot työ- ja perhe-elämän yhdistämiseksi, erikoistumismahdollisuudet, hyvä henkilöstöpolitiikka, hän luettelee.

– Eli iso osuus on hyvinvointialueilla itsellään, jotta työntekijät eivät siirry vuokratyövoimaan.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kysyi, aikooko pääministeri Petteri Orpo (kok.) puuttua siihen, että kohtuuttomiin kuluin puututaan.

– Ennen oli sanonta, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Tätä voisi päivittää, on lottovoitto syntyä vuokralääkäriksi, niin tähtitieteellisiä summia firmat laskuttavat palveluista, joita hyvinvointialueet ovat lähes pakotettuja käyttämään, Tuppurainen sanoi.

Myös Orpo huomautti Juuson tavoin, että vuokralääkäriongelma on oire siitä, ettei sote-järjestelmä toimi.

– Se ei toimi ja tämän hallituksen tehtävä on saatava se malli toimimaan, jotta henkilöstöä on saatavilla, eikä tilanteita joissa voi rahastaa suuria summia, pääse syntymään, mikä tässä on niin vaikeaa, Orpo vastasi.

Lääkäripulaa ei ratkaista, ellei lääkäreiden määrää lisätä ratkaisevasti, sanoo vasemmistoliiton Veronika Honkasalo.

– Miten huolehditte että Suomessa koulutetaan tarpeeksi lääkäreitä ja ulkomailla suoriettuja tutkintoja hyväksyttäisiin nopeammin ja aloituspaikat kompensoidaan täysimääräisesti korkeakouluille.

Tiede- kulttuuriministeri Sari Multalan (kok.) mukaan opiskelijoiden aloituspaikkojen lisääminen on yksi keino. Toinen on se että nuoria pyritään saamaan entistä nopeammin muun muassa lääkärikoulutukseen.

– Meillä on rahoitusta korkeakoulutuksen liäsaloituspaikkoihin, tästä merkittävä osuus on sote-sektorille. Suoraan lääkärikoulutukseen en uskalla suoraan luvata, koska kuten tiedämme lääkärin koulutus on pitkäkestoista ja myös kallista, Multala vastaa.

Keskusta: Idän ja pohjoisen opiskelijoille hyvitys

Keskusta kysyy itäisen ja pohjoisen Suomen tukemisesta. Keskustan Hanna Räsäsen mukaan hallitus on kääntämässä selkäänsä alueiden ihmisille.

– Tosiasia on, että hallitus laittaa liikennehankkeista alkaen paukut pääosin eteläiseen ja läntiseen Suomeen, Räsänen sanoo.

Räsänen sanoo, ettei opintolainahyvitys ole hallitusohjelmassa.

– Onko hallitus valmis toteuttamaan hyvityksen, jossa myös itäiseen ja pohjoiseen töihin muuttava nuori saisi osan opintolainastaan anteeksi. Hyvitys auttaisi omalta osaltaan myös pahenevaa työntekijäpulaa, kysyy Räsänen.

Kysymykseen opintolainahyvityksestä vastaa liikunta- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist (r.). Hallitus on tekemässä opintotukijärjestelmään kokonaisuudistusta ja sen yhteydessä asiaa on mahdollista käsitellä esimerkiksi perheellisten opiskelijoiden tilannetta.

– Olen jo nyt pyytänyt opiskelijajärjestöt pyöreään pöytään keskustelemaan näistä näkökulmista.

Voit seurata täysistunnon suorana TV1:stä tai yllä olevasta videolinkistä.

Kyselytunnin johtaa tänään puhemies Jussi Halla-aho (ps.). Paikalla on suurin osa ministereistä, kuten pääministeri Petteri Orpo (kok.), valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.), työministeri Arto Satonen (kok.), liikunta- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist (r.) ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.).

Kyselytunnin selostaa politiikan toimittaja Kristiina Tolkki.

Yle seuraa kyselytunnin keskeiset teemat tähän päivittyvään juttuun.

Kyselytunnin jälkeen eduskunta jatkaa lähetekeskustelulla varainsiirtoveron muuttamisesta. Hallitus esittää, että varainsiirtoveroa alennetaan, mutta että ensiostajilen osalta sen verovapaus poistuu.