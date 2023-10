Olkiluoto kolmosen tehoista ja kantaverkon kestävyydestä on meneillään rahakas kiista

Olkiluoto 3 on ollut säännöllisessä sähkön tuotannossa huhtikuusta 2023 lähtien.

Teollisuuden Voima syyttää kantaverkkoyhtiö Fingridiä kantaverkon kehittämiseen liittyvistä laiminlyönneistä.

TVO:n mukaan Fingrid on laiminlyöntien seurauksena asettanut kantaverkolle oikeudettomia rajoituksia, jotka vaikuttavat Olkiluodon kolmosyksikön tehoihin.

Kiistassa on kyse niin sanotusta järjestelmäsuojasta, jonka tarkoituksena on turvata energian riittävyys ja verkon kestävyys, mikäli Olkiluoto 3 joudutaan irrottamaan verkosta.

Teollisuuden Voiman mukaan Fingrid on vyöryttänyt järjestelmäsuojan vastuita ja kustannuksia heille. Yhtiön mukaan järjestelmäsuojan järjestäminen kuuluu Fingridille.

TVO on jättänyt asiasta tutkintapyynnön Energiavirastolle viime vuoden toukokuussa.

Fingrid näkee asian toisin

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen kertoo, että kiistan jäljet johtavat 20 vuoden päähän.

Silloin Teollisuuden Voiman omistajat, eli pääasiassa metsäteollisuus, omistivat myös Fingridin ja halusivat rakentaa suuremman voimalaitoksen, mitä sähköjärjestelmä kestää.

– Riskinä oli se, että jos iso laitos putoaa verkosta, niin koko maa pimenee, Ruusunen sanoo.

Suomen kantaverkko kestää 1 300 megawatin pudotuksen sähköntuotannossa. Olkiluoto 3 pystyy tuottamaan noin 1 600 megawatin tehon.

Fingrid määrättiin tekemään erityisjärjestely, jolla voidaan ylittää 1 300 megawatin kriittinen raja sähköjärjestelmässä.

TVO:n omistajat lupasivat, että he antavat käyttöön niin sanottua joustavaa kulutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos voimalaitos putoaa verkosta, niin paperiteollisuuden kuormia pudotetaan reaaliajassa.

Avaa kuvien katselu Suomen kantaverkko sallii 1 300 megawatin pudotuksen sähkön tuotannossa. Suurempi pudotus voi pimentää koko maan. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Jukka Ruususen mukaan tekninen järjestelmä on olemassa edelleen, mutta maailma on muuttunut 20 vuoden aikana. Nyt metsäteollisuuden kulutuksen irtikytkennällä on iso taloudellinen merkitys sähkömarkkinoilla.

– Jouston arvo on noussut lähelle 100 miljoonaa euroa vuodessa. TVO haluaa saada rahat itselleen ja maksattaa sen suomalaisilla sähkönkäyttäjillä, Ruusunen sanoo.

Ruususen mukaan Fingridin kanta on se, että alkuperäinen sopimus pitää. Hän kertoo, että vanhaa sopimusta päivitettiin noin viisi vuotta sitten Teollisuuden Voiman aloitteesta. Päivitys tehtiin kuitenkin samoista lähtökohdista kuin alkuperäinen sopimus.

– Siellä jo sovittiin, että Fingrid maksaa järjestelmän toteuttamisen kustannukset, mutta Teollisuuden Voima maksaa markkinakorvauksen, Ruusunen sanoo.

Energiavirasto sanoo sanansa tämän vuoden puolella

Sähkömarkkinoista vastaava johtaja Antti Paananen Energiavirastosta tuntee kiistan taustat ja sanoo, että sen ratkaiseminen on haasteellinen ja monimutkainen tehtävä. Tästä kertoo pelkästää erilaisten lausuntojen ja dokumenttien suuri määrä.

Vaikeutta lisää myös se, että Energiavirasto joutuu pohtimaan ratkaisua tehdessään oman toimivaltansa riittävyyttä. Asiaa on ollut käsittelemässä suuri määrä Energiaviraston asiantuntijoita.

Paanasen mukaan Energiavirastolla on nyt kuitenkin kaikki tarvittavat tiedot ja lausunnot kiistan molemmilta osapuolilta. Hän arvioi viraston kannan valmistuvan vielä tämän vuoden puolella.