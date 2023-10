Luontoarvojen menettäminen surettaa Heikki Pennasta – 300 hehtaaria metsää muuttuu aidatuksi teollisuusalueeksi

– En hyväksy, että tuo olisi muka talousmetsää, kivahtaa Heikki Pennanen.

Pennanen on tullut seuraamaan torstai-iltana Kotkan kaupungin järjestämää yleisötilaisuutta Keltakallion kaavoituksesta. Yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski esittelee kaavoitettavaa aluetta, ja siitä tehtyjä selvityksiä. Pennasen lisäksi saliin on istahtanut harvakseltaan noin kolmisenkymmentä asiasta kiinnostunutta.

Heikki Pennasta huolestuttaa ensi sijassa mittakaava, kuinka näin ison alueen haltuunotolla voidaan lyhyessä ajassa muuttaa kokonainen kylä. Tavastilassa asuva Pennanen asuu alueen naapurissa. Hän kantaa huolta erityisesti metsän ja ulkoilumaastojen poistumisesta.

– Se on valtava. 300 hehtaaria metsää muuttuu aidatuksi teollisuusalueeksi, suree Pennanen.

Avaa kuvien katselu Kolmisenkymmentä silmäparia seurasi keskittyneenä Kotkan kaupungin esittelemää kaavaehdotusta teollisuusalueen laajentamisesta. Kuva: Minna Kaipainen / Yle

Yleisöstä nousi myös huoli hulevesien ohjauksesta, jota pidettiin puutteellisena. Yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski vakuuttaa, että asiaan on varauduttu.

– On varattu alueita missä hulevesien käsittelymahdollisuutta on, mutta yksityiskohtaiset ratkaisut on mahdollista tehdä vasta, kun tiedetään millaisia rakennuksia alueelle tulee, sanoo Korkiakoski.

Isot muutokset aiheuttavat odotetusti kritiikkiä

Kotka on valmistellut Keltakallion aluetta akkumateriaalitehdasta ja kennotehdasta varten. Alueelle on valmistunut asemakaavaehdotus, joka laajentaa nykyistä tehdasaluetta entisestään pohjoiseen 135 hehtaarin verran. Kaavalla mahdollistetaan akkuteollisuus, mutta se edistää myös muun teollisuuden sijoittumista alueelle.

Laajennus sijoittuu olemassa olevan teollisuusalueen ja Kouvola-Kotka-junaradan väliselle alueelle.

Yleisötilaisuutta alustanut Kotkan kaupungin yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski on ymmärtäväinen reaktioita kohtaan ja osasi odottaa kritiikkiä.

– Kun alueen käyttötarkoitus muuttuu talousmetsästä teollisuusalueeksi, niin jotakin menetetään, mutta on myös löydetty uusia arvoja, joita nyt voidaan suojella, sanoo Pauli Korkiakoski.

Kaava-alueen ulkopuolelle jää polkuverkosto, mikä säilyy entisellään. Korkiakoski muistuttaa, että alue ei ole virallinen virkistysalue, vaan kyse on talousmetsästä, jota lähialueen asukkaat käyttävät muun muassa marjastukseen.