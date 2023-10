Jade Jimenez aloitti työt vaikkei osannut suomea – kielitaito muutti asiakkaiden suhtautumisen

Matkailu- ja ravintola-alan työmarkkinajärjestön Maran arvioiden mukaan Suomessa alalla nyt työskentelevistä 10–20 prosenttia puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea. Yksi heistä on Suomeen ensi kerran 16-vuotiaana vaihto-oppilaana vuonna 2010 tullut kuopiolainen Jade Jimenez, joka opetteli suomen kielen ravintolassa työskennellessään.

Kun Jimenez aloitti työnsä ravintola-apulaisena vuonna 2015, hänen kielitaitonsa oli vielä heikko.

– Työhaastattelu oli tosi lyhyt, koska en puhunut paljon suomea. Sanoin kolme asiaa: minulla on iso hymy, siivoan nopeasti ja kysyn apua, jos en osaa, Jimenez kertoo.

Jimenez on vuosien aikana kohdannut hyvin erilaisia asiakkaita. Vakioasiakkaat ovat auttaneet, kun Jimenezillä on ollut vaikeuksia ymmärtää. Toisinaan suhtautuminen on kuitenkin ollut kylmää.

– Totta kai minulla on ollut myös sellaisia asiakkaita, joiden mielipide on, että me asumme Suomessa ja tulemme syömään suomalaiseen paikkaan, haluamme, että meitä palvellaan suomeksi, Jimenez sanoo.

Vaikeissakin asiakaskohtaamisissa Jimenez pyrki ymmärtämään asiakkaan erilaista ajatusmaailmaa.

– Jos asiakas haluaa tietyt asiat ja sanoo niistä, se on okei, enkä minä suutu, Jimenez toteaa.

Englannin käyttö tulee lisääntymään

Maran toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan englannin käyttö vain yleistyy kaikkialla Suomessa myös muilla kuin palvelualoilla.

– Tämä johtuu siitä, että Suomessa syntyvyys on koko 2000-luvun ollut liian pieni. Ihmisiä eläköityy huomattavasti enemmän kuin nuoria tulee työelämään, Lappi toteaa.

Englannin kielen käyttö palvelualoilla herättää tunteita ja englanninkielisestä palvelusta on tullut ravintoloille jopa valituksia. Yle uutisoi tällä viikolla Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan englannin kielen runsas käyttö ei uhkaa suomen asemaa. Jutussa professori Mikko Laitinen muun muassa pohti, voiko juuri maahan tulleilta ravintolatyöntekijöiltä odottaa sujuvaa suomen kielen osaamista.

Jimenez on huomannut, kuinka kielitaidon kehittyminen on näkynyt asiakkaiden suhtautumisessa.

– Asiakkaiden suhtautuminen oli todella erilaista. Suomalaiset arvostavat, jos osaa puhua suomea, hän kertoo.

Avaa kuvien katselu Jade Jimenez tekee edelleen yksittäisiä vuoroja tarjoilijana muiden töiden ohessa. Kuva: Nuutti Ruokangas / Yle

Jimenezin kielitaito kehittyi kaikkien muiden puhuessa töissä suomea, mikä auttoi häntä myös uusiin töihin pääsemisessä ja muutenkin elämässä. Hän on nykyään Suomen kansalainen ja tekee edelleen yksittäisiä vuoroja ravintolamaailmassa opintojen ja muiden töiden ohessa.

Timo Lappi peräänkuuluttaa ymmärrystä suomalaisilta, sillä työvoimapula ei ole ulkomaisten tarjoilijoiden vika.

– Työntekijöissä on kaksi ryhmää, he, jotka aikovat tänne jäädä ja heille pitää tietenkin kieltä kouluttaa, ja sitten ovat keikkatyöläiset. Olisi erittäin epäkohteliasta käyttäytyä heitä kohtaan huonosti. Keikkatyöläiset ovat erittäin tärkeitä ravintola- ja matkailualalle, ilman heitä tämä liiketoiminta ei pyöri, Lappi sanoo.