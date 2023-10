– Kulissielämä on monitulkintainen käsite. Ihmisille on itse asiassa hyvin keskeistä tai jopa välttämätöntä esittää eri rooleja, sopeutua tilanteisiin ja muiden odotuksiin saadaksemme huomiota ja hyväksyntää. On vaikea päätellä, mikä on se todellinen minuus mitä ihminen peittää.