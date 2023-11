Kuva hyvinvointialueista on liian synkkä, sanoo konsultti: Kulujen karsiminen prosenttiyksiköllä riittää, mutta keskijohtoa pitää vähentää

Valtio patistaa hyvinvointialueita säästämään ja kuromaan umpeen 1,2 miljardin euron alijäämää. Säästämistarve vaihtelee alueesta riippuen 2 ja 10 prosentin välillä.

Liikkeenjohdon konsultti Riku Lehtinen pitää säästötavoitetta liian kovana. Hänen mukaansa riittäisi, jos hyvinvointialueet nipistävät toimintamenoistaan yhden prosenttiyksikön vuodessa.

– Hyvinvointialueet saavat taloutensa kolmessa vuodessa kuntoon, jos niille annetaan aikaa ja ne karsivat kuluja.

Edellytyksenä on, että säästöjä ei tehdä hoitohenkilökuntaan vaan ennen kaikkea hallintoon keskijohtoa vähentämällä.

Riku Lehtinen on vuosien ajan konsultoinut sekä yrityksiä että julkisen sektorin toimijoita. Hyvinvointialueiden ongelmiin hän ammentaisi oppeja nimenomaan yksityisen sektorin kokemuksista.

Siellä keskijohdon karsimisen sivutuotteena on Lehtisen mukaan syntynyt hyvää kehitystä, jota ei pystytä kokonaan etukäteen budjetoimaan.

– Noin 60 prosenttia parantuneesta kassavirrasta on tullut pyytämättä ja yllättäen, kun esimerkiksi sairauspoissaolot ovat vähentyneet, ihmiset ovat ottaneet enemmän vastuuta ja työilmapiiri on parantunut, mikä on houkutellut rekrytoinnissa väkeä.

Avaa kuvien katselu Nykyisten sotepalveluiden ylläpitämiseen ei jatkossa riitä rahaa eikä henkilöstöä. Siksi toimintaa pitää tehostaa muun muassa aloittamalla etävastaanottoja. Kuva: Antro Valo / Yle

Pienempikin leikkaus riittää

Valtiovarainministeriön arvion mukaan hyvinvointialueiden on leikattava menojaan 2–10 prosenttia, jotta niiden alijäämä kuroutuu pois kolmessa vuodessa. Konsultti Lehtisen mukaan yksi prosenttiyksikkö riittää.

Miten Lehtinen on päätynyt selvästi pienempään lukuun?

Säästämistarvetta pienentää alijäämän laskeminen toisin kuin kirjanpito näyttää.

Lehtinen on laatinut hyvinvointialueista kassavirtalaskelman, jonka perusperiaate on esitetty oheisessa faktalaatikossa. Tarkemmat yksityiskohdat Lehtinen esittelee verkkosivullaan.

Laskelman perusteella hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä on 600 miljoonaa euroa, kun kirjanpidossa luku on 1,2 miljardia euroa.

Kassavirta-analyyseihin erikoistunut Lehtinen on konsultoinut ja kouluttanut kymmenien vuosien aikana tuhansia yrityksiä ja julkisen sektorin talouksia kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä.

– Rahavirtojen näkökulma on eri kuin kirjanpidon, Lehtinen tiivistää laskelmiensa ytimen.

Mikä kassavirtalaskelma? Kassavirtalaskelmassa muutetaan kirjanpitoa varten ilmoitettuja lukuja kertomaan enemmän rahavirroista ja kassan määrästä. Esimerkiksi kirjanpidon jaksotuksia ja arvostuksia puretaan, koska ne eivät suoraan vaikuta käytettävissä olevaan rahamäärään. Jaksotuksia ovat esimerkiksi poistot, joilla rakennusten ja laitteiden hankintahinta vähennetään usean vuoden aikana. Rahaa ei tällöin kuitenkaan lähde kassasta. Lehtisen kassavirtalaskelma pohjautuu tutkihallintoa-sivustolla esitettyihin julkisiin lukuihin.

21 hyvinvointialuetta ovat keskenään hyvin erilaisia. Osalle prosentinkin kurominen tuottaa tuskaa. Jotkut hyvinvointialueet kaavailevat jo pyytävänsä valtiolta lisärahaa, jotta palvelut saadaan tarjottua.

Lehtinen arvioi laskelmansa perusteella, ettei alueiden tarvitse kinuta lisärahaa, jos säästämistä ei vedetä turhan kireälle.

– Jos hyvinvointialueiden kustannukset tulevina vuosina olisivat samat kuin nyt, ilman lisärahoitusta kassat kestäisivät keväälle 2026.

– Haluan tällä luoda toivoa.

Hyvinvointialueet nielaisevat neljäsosan valtion ensi vuoden budjetista. Niiden yhteenlasketut toimintamenot ovat yli 24 miljardia euroa.

Ministeriö odottaa rankkojakin säästötoimia

Riittäisikö hallinnon purkaminen korjaamaan sotealueiden ongelmat?

Valtiovarainministeriön mukaan ei.

Valtiovarainministeriön muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen kertoo, että hyvinvointialueita kannustetaan miettimään, onko hallinto turhan raskas ja monipolvinen. Hän uskoo, että säästöjä voi tätä kautta tulla.

– Moni alueista aivan oikein miettii, että voidaanko organisaatiota keventää ja turhia väliportaita vähentää.

Ahosen mukaan esimerkiksi kuntien mukana tullutta päällekkäistä hallintoa on alueilla jo purettu, mutta säästöjä ei siitä synny läheskään tarpeeksi.

– Sillä saadaan kymmeniä miljoonia mutta tarve on satoja miljoonia euroja.

Moni hyvinvointialue on hyvää vauhtia karsimassa kulujaan kovimmasta päästä. Terveysasemia suljetaan ja yhteistoimintaneuvotteluja aloitellaan. Ahonen korostaa, että näitä rankkojakin päätöksiä täytyy tehdä.

– Pitää puhua rehellisesti myös asukkaiden suuntaan, että palvelut ovat jatkossa erilaisia.

Avaa kuvien katselu Valtiovarainiministeriön muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen on tyytyväinen useimpien hyvinvointialueiden säästösuunnitelmiin, mutta osa on vaarassa pudota kyydistä. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Nykyisten sotepalveluiden ylläpitämiseen ei jatkossa riitä rahaa eikä henkilöstöä. Alueiden pitäisi tehostaa toimintaansa muun muassa kehittämällä digitaalisia palveluja kuten etävastaanottoja.

Ahosen mukaan valtaosa hyvinvointialueista on lähtenyt hyvin vastuullisesti tasapainottamaan taloutta.

– Mutta olen myös huolissani siitä, että kaikki alueet eivät etene samalla vauhdilla. On alueita, jotka luottavat liikaakin siihen, että valtio tulee apuun ja ratkaisee ongelmat.

Valtio on varautunut kasvattamaan hyvinvointialueiden menoja miljardilla eurolla vuosittain väestön ikääntymisen takia, mutta siitä kulut eivät saisi nousta.

Avaa kuvien katselu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn kertoo, että vakituisia hoito- ja pelastusammattilaisia ei irtisanota tai lomauteta. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Länsi-Uusimaa vähentää muuta kuin hoitohenkilökuntaa

Länsi-Uusimaan hyvinvointialue vaikuttaa säästökohteineen olevan samoilla linjoilla kuin konsultti Riku Lehtinen. Säästöjä ei kohdisteta hoitohenkilökuntaan eikä terveysasemia ainakaan toistaiseksi suljeta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella säästöpaketti on valmiina ja säästöjä syntyy ensi vuonna 55 miljoonaa euroa. Liki kahden miljardin euron budjetista summa on vajaat kolme prosenttia.

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn kertoo, että säästöihin kuuluu yli sata toimenpidettä.

– Vähän joka puolelta säästetään.

Svahnin mukaan esimerkiksi vuokrahenkilöstöä vähennetään. Vuokratyövoimaa on alueella käytetty 40 miljoonan euron edestä. Lähtijöitä voi löytyä myös määräaikaisten ja eläkeiässä olevien joukosta.

– Meillä on arvioitu, että irtisanomisten määrä on maksimissaan 80. Tärkeää on, että irtisanomisia tai lomautuksia ei kohdistu asiakas- ja potilastyötä tekeviin sote- ja pelastusammattilaisiin, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa. Säästöjä kohdentuu omaan henkilöstöön mutta myös ostopalveluiden puolelle.

Paketti sisältää Svahnin mukaan merkittävän johto-, asiantuntija- ja hallintotehtävien henkilöstömenojen vähennyksen. Organisaation muuttamista suoraviivaisemmaksi harkitaan.

Keskijohtoa riittää vähennettäväksi

Konsultti Riku Lehtisen mukaan kuntien pohjille luoduista hyvinvointialueista kyllä löytyy keskijohtoa vähennettäväksi ja hallintoa purettavaksi.

Samoja hyötyjä ei saada, jos karsitaan hoitohenkilökuntaa. Organisaation rakenne ei silloin paranisi, ja jouduttaisiin tekemään suurempia säästöjä.

Keskijohtoa vähentämällä syntyy matalampi organisaatio, joka parantaa työilmapiiriä ja tuloksentekokykyä. Hyvän työilmapiirin yhteisöihin halutaan myös tulla töihin.

– Kun nämä ovat toteutuneet yksityisellä sektorilla 10–15 vuoden aikana, en epäile, etteikö sama voi toteutua sotesektorilla tulevaisuudessa, Lehtinen sanoo.

Voit keskustella aiheesta 4.11. klo 23 saakka.