Karoliina Lehtolan silmät olivat tulessa jo ensimmäisenä yönä uudessa kodissa – onneksi hän sai juristiystävältä arvokkaan neuvon

Karoliina Lehtolan elämä on kulkenut matkalaukussa viime kuukaudet, kun muutto kerrostaloasuntoon Espoossa ei mennyt niin kuin piti.

Oireet alkoivat jo ensimmäisenä iltana uudessa kodissa, 50–60-luvun kerrostalossa Espoossa. Karoliina Lehtolaa yskitti ja hän ajatteli tulleensa kipeäksi.

Kolmelta yöllä Lehtola heräsi siihen, että silmät olivat tulessa. Hän joutui huuhtelemaan silmiä vedellä. Myös kumppanilla oli iho- ja hengitystieoireita. Aamulla suussa maistui lahopuu.

– Heti silloin yöllä päätimme, että asunnossa on jotain vialla - sisäilmaongelmia tai hometta - ja että meidän on pakko päästä muuttamaan pois täältä, Lehtola muistelee heinäkuun lopun tapahtumia.

Lehtola sai juristiystävältään kullanarvoisen neuvon: vuokrasopimus voidaan purkaa, jos asunto aiheuttaa terveydelle vaaraa. Tästä alkoi viikon kestänyt neuvottelu vuokranantajan kanssa, mikä säästi Lehtolalta 1 900 euron sopimussakon.

Sopimuksen purkamisessa vuokralaisen oikeudet ovat paremmat kuin irtisanomisessa.

Vuokrasopimuksen purkaminen vai irtisanominen Purkamisessa vuokrasuhde päättyy välittömästi, myös määräaikaisessa vuokrasopimuksessa. Näin sopimuksen purkajan ei tarvitse maksaa sopimussakkoa.

Irtisanomisessa vuokrasuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen, joka toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa vuokralaisella on yksi kuukausi ja vuokranantajalla 3–6 kuukautta. Määräaikainen vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain hyvin painavasta syystä, elleivät osapuolet sovi asiasta toisin.

Kuluttajaliiton asumisneuvontaan tulee viikoittain kyselyitä asuntojen terveysvaarasta. Neuvonnassa näkyvät yleensä ne kaikkein hankalimmat tapaukset, joissa vuokranantaja ja vuokralainen eivät pääse yhteisymmärrykseen.

– Nämä ovat välillä aika epätoivoisia ja raskaita neuvotteluita. Vuokralainen itkee puhelimen päässä, kun hätä omasta ja perheen terveydestä on suuri, sanoo Kuluttajaliiton juristi Timo Niemi.

Muutama sata vuokrasopimusta puretaan vuosittain terveysvaaran takia, arvioi Vuokranantajien lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullah. Määrä on pieni verrattuna siihen, että 1,5 miljoonaa ihmistä asuu vuokralla.

Vuokranantajien etujärjestön lakiasiainjohtajan Tarik Ahsanullahin mukaan yleisimpiä syitä vuokrasopimuksen purkamiseen ovat maksamattomat vuokrat ja levoton elämä.

Mikä sitten katsotaan terveyttä vaarantavaksi? Yleensä kyse on sisäilmaongelmista, vastataan vuokralaisia ja vuokranantajia edustavista etujärjestöistä.

Sen sijaan vetoisuus tai kylmyys ei ole automaattisesti terveysvaara, vaikka vuokranantajan kuuluisi korjata asia.

– Haluaisin lohduttaa vuokralaisia, että kaikki kosteusvauriot eivät ole automaattisesti sama asia kuin homekämppä. Valtaosa asunnoista on meillä terveellisiä ja turvallisia, Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita sanoo.

Kuluttajaliiton asumisneuvonnassa ovat viime vuosina olleet kasvussa kyselyt tuholaisista. Sekä vuokranantajien että vuokralaisten järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että tuholaisia ei katsota terveydelle vaaralliseksi.

Terveyden vaarantaminen pitää pystyä todistamaan ulkopuolisella asiantuntijalla, vuokralaisen oma tuntemus ei ole riittävä peruste vuokrasopimuksen purkamiselle. Lausunnon voi hakea esimerkiksi kunnan terveystarkastajalta tai ammattimaiselta kosteusmittaajalta.

Vuokralaisten ry:n toiminnanjohtajan Anne Viidan mukaan vuokranantaja voi olla korvausvelvollinen, jos tietoisesti vuokraa terveydelle haitallista asuntoa ja vuokralaiselle koituu siitä pysyvämpää haittaa.

Tosin haasteena voi olla se, että kunnan terveystarkastajilla on isoissa kaupungeissa kuukausien jono. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tarkastusta voi joutua odottamaan puoli vuotta.

Toinen vaihtoehto on esimerkiksi maksullinen kosteusmittaaja. Vuokrausalalla hyvänä käytäntönä pidetään sitä, että niissä tapauksissa laskun maksaja riippuu tuloksesta. Jos asunnosta löytyy vakavaa puutetta, selvityskustannukset maksaa vuokranantaja. Jos mitään ei löydy, maksajaksi joutuu vuokralainen.

– Jos kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ja terveystarkastajan saamisessa kestää, harkitsisin sopimuksen irtisanomista. Sillä voi päästä helpommin eroon asunnosta, kun on kuitenkin terveydestä kysymys, Viita sanoo.

Vuokranantaja kiisti ongelmat

Kun Karoliina Lehtola ilmoitti sähköpostilla purkavansa vuokrasopimuksen, ei vuokranantaja ollut tietoinen lakipykälästä. Hän kiisti sisäilmaongelmien olemassaolon ja epäili Lehtolan vain olevan muuten tyytymätön asuntoon.

Paikalle kutsuttiin kosteusmittaaja, joka ei kuitenkaan löytänyt asunnosta mitään. Lehtola oli saanut tietää, että talon muut asukkaat olivat myös huomanneet sisäilmaongelmia. Sen jälkeen vuokranantaja suostui purkamaan vuokrasopimuksen eikä Lehtolan tarvinnut maksaa 1 900 euron sopimussakkoa.

Muutosta koitui Lehtolalle kuitenkin satojen eurojen ylimääräiset kustannukset, mikä on tuntuva summa opiskelijan lompakossa. Hän muutti vanhempiensa luokse Turkuun tekemään gradun loppuun. Kumppanilla alkoi työt Espoossa ja hän etsi väliaikaisen asunnon.

Asunnonvuokrausalan toimijoiden mukaan vaikeat neuvottelutilanteet liittyvät usein tilanteisiin, joissa vuokranantaja on yksityishenkilö. Ammattimaiset toimijat, joilla on noin puolet maan vuokra-asunnoista, ovat hyvin tietoisia lakipykälistä.

Kuluttajaliiton juristi Timo Niemi muistuttaa, että vaikka terveyshaittaa ei pystyttäisi todistamaan, vuokrasopimus on mahdollista purkaa asunnon puutteellisen kunnon perusteella. Vuokralaisen on myös mahdollista saada vuokranalennusta, jos asunnossa on vikaa.

Pieni osa riitaisista tapauksista päätyy kuluttajariitalautakuntaan tai tuomioistuimeen puitavaksi.

Vuokranantajien etujärjestö neuvoo jäseniään löytämään ratkaisun ennen kaikkea neuvottelemalla, ei tuomioistuimessa.

– Jos tilanne on mennyt sellaiseksi, että vuokralainen ei selvästi halua enää asua asunnossa, on usein vuokranantajankin edun mukaista löytää ratkaisu, millä vuokrasuhde päätetään. Kompromissina voi olla vaikka se, että vuokraa maksetaan joltain ajalta, Ahsanullah sanoo.

Karoliina Lehtola ja hänen kumppaninsa ovat aloittaneet taas asunnon etsimisen pääkaupunkiseudulta. Ikävän kokemuksen jälkeen hakukriteerit ovat muuttuneet: asunnon tulee olla 2000-luvulla valmistunut.