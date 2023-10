”Teillä oli 25 miljoonan kaljaveron laskuun varaa, mutta hoitoonpääsyyn ei ollut” – Krista Kiuru läksytti alueministeri Anna-Kaisa Ikosta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) paheksuu hallituksen aikomusta korottaa yksityisten lääkäripalveluiden Kela-korvauksia. Hallitus on päättänyt nostaa Kela-korvauksia yhteensä 500 miljoonalla eurolla vuosina 2024–2027.

– Se on mielestäni kovin suuri sijoitus kaikkein rikkaimmille ja keskituloisille suomalaisille, joka on myöskin sen takuu, että monikanavarahoitus tässä järjestelmässä jatkuu. Tämä on erittäin hankala tapa hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Kiuru viittaa monikanavarahoituksella järjestelmään, jossa rahat palvelujen järjestämiseen on kerätty monesta eri lähteestä ja kohdennettu palveluihin monen eri rahoittajan kautta.

Kiurun mielestä rahaa tulisi riittää julkisella sektorilla yhtäläiseen hoitoonpääsyyn.

– Teillä oli 25 miljoonan kaljaveron laskuun varaa, mutta hoitoonpääsyyn ei ollut, Kiuru jatkaa hallituskritiikkiään.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen (kok.) mukaan Kela-korvausten nosto on nopea ratkaisu hoitojonojen purkuun.

– Jos ajatellaan, että ihmisiä on tietty määrä jonossa ja heistä osa lähtee yksityiseltä hakemaan palvelua, niin silloin se nopeuttaa jonon liikkumista ja ihmiset pääsevät sujuvammin [hoitoon].

Keskustan Markus Lohi ei kannata Kela-korvausten lakkauttamista, mutta torppaa ajatuksen korvausten kannustavuudesta, koska korvaussummat ovat niin pieniä.

– Jos yleislääkärin vastaanotosta, joka on vaikkapa 130 euroa kaikkinensa, saa kahdeksan euroa [Kela-korvausta], niin jokainen ymmärtää, ettei sellaisella korvauksella ole mitään kannustinvaikutusta.

Vaikka hallitus nostaisi korvausta 30 euroon, ei sillä Lohen mukaan ole juurikaan kannustinvaikutusta. Sen sijaan Kela-korvaukset tulisi kohdentaa toimialoille, joilla on isoja jonoja ja joihin julkinen terveydenhuolto ei kykene vastaamaan, kuten hammaslääkäripalveluihin.

Keskusta ja Liike Nyt ovat esittäneet välikysymyksen hallitukselle sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta sekä hyvinvointialueiden rahoituksesta. Eilisessä välikysymyskeskustelussa kaikki oppositiopuolueet joko esittivät tai tukivat toistensa epäluottamuslauseita hallitukselle.

