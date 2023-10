FBI paljasti hälyttävän juonen: Tuhannet IT-työntekijät ovat rahoittaneet Pohjois-Korean ohjusohjelmaa

FBI:n mukaan ilmiö on jo niin laajalle levinnyt, että jokainen IT-palveluja freelance-toimijalta tilannut yritys on saattanut palkata Pohjois-Korean juoneen osallistuneen työntekijän.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n mukaan tuhannet yhdysvaltalaisyritysten palkkaamat IT-työntekijät ovat vuosikausien ajan lähettäneet palkkarahojaan Pohjois-Koreaan maan kansallisen ohjusohjelman rahoittamiseksi.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan kyseiset työntekijät ovat tarjonneet yrityksille IT-palveluja etätyönä. FBI ei paljasta tarkalleen, kuinka pitkään kyseinen menettely on jatkunut.

Viranomaisten mukaan yhdysvaltalaista rahaa on kuitenkin päätynyt Pohjois-Koreaan miljoonien eurojen edestä.

Selvityksen yhteydessä Yhdysvaltain liittovaltio on onnistunut takavarikoimaan Pohjois-Koreaan matkalla olleita varoja 1,5 miljoonan dollarin edestä. Tapauksen tutkinta on yhä kesken.

FBI:n St. Louisin toimistolla työskentelevän Jay Greenbergin mukaan on enemmän kuin todennäköistä, että jokainen IT-palveluja freelance-toimijalta tilannut yritys on myös palkannut jonkun, joka on osallistunut Pohjois-Korean juoneen.

– Etänä työskennelleet työntekijät ovat käyttäneet väärennettyjä henkilötietoja saadakseen töitä. Ilmiö on jo niin laajalle levinnyt, että jokaisessa yrityksessä tulisi olla hyvin tarkkoja palkattavien ihmisten henkilötietojen varmentamisessa.

Lähde: AP