Rafahin rajanylityspaikka ei avaudu tänään – tuhannet ihmiset odottavat pääsyä pois Gazasta, josta on loppumassa vesi ja ruoka

Gazan rajanylityspaikka ei avaudu tänään, Suomen Ramallahin-edustuston päällikkö Päivi Peltokoski vahvistaa Ylelle.

Peltokoski sai tiedon perjantaiaamuna Israelin viranomaisilta.

– Etelä-Gazassa olevien suomalaisten tilanne ei ole viime päivinä muuttunut. Muutamia Suomen kansalaisia on ollut viikon verran rajan tuntumassa odottamassa. Kaikki ovat pysyneet terveinä, mutta ruokaa ja vettä on vähän saatavilla, Peltokoski sanoo Ylelle.

Egyptiläislähteet kertoivat eilen, että Rafahin rajanylityspaikka olisi määrä avata tänään perjantaina, amerikkalainen CNN uutisoi.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on maininnut perjantain mahdollisena avautumispäivänä.

Rekat odottavat rajalla

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toiminnanjohtaja Linda Konate kuvailee ongelmalliseksi, että Gazassa on tällä hetkellä vain yksi rajanylityspaikka, josta apua voidaan toimittaa siviileille.

– On järkyttävää, että olemme tilanteessa, jossa käsillä on syvä humanitäärinen kriisi, eikä apua saada toimitettua, Konate sanoo Ylelle.

Hän korostaa, että raja on saatava auki nopeasti ja sen ylittämisestä on tehtävä turvallista.

Avaa kuvien katselu Kartalla Gazan kaista ja Wadi Gazan jokiuoma. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Gazan alueen palestiinalaiset ovat täysin riippuvaisia kansainvälisestä humanitäärisestä avusta. Se, että Egyptin ja Gazan raja pysyy kiinni tarkoittaa viivästyksiä avustuskuljetuksiin.

Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi torstaina, että Rafahin rajanylityspaikka on saatava auki avustuskuljetuksille mahdollisimman pian.

WHO:n mukaan Egyptin ja Gazan rajalla pitkä rekkajono odottaa pääsyä rajan yli. Rekoissa on palestiinalaisten kipeästi tarvitsemia lääkkeitä, vedenpuhdistimia, peittoja ja elintarvikkeita.

Humanitääristä apua kuljettavat rekat eivät pääse rajan yli. Israel on julistanut Gazaan saarron, joka estää tavaroiden ja ihmistenkin liikkumisen rajan yli.

Biden yritti Israel-vierailunsa aikana neuvotella rajan avaamisesta avustuskuljetuksille. Bidenin johdolla sovittiin 20 rekan päästämisestä rajan yli.

Tilannetta Gazassa heikentää se, että Israel on 13 päivän ajan tehnyt toistuvia ilmaiskuja alueelle kostoksi terroristijärjestö Hamasin aloittamasta hyökkäyksestä.

Tiet ovat vaurioituneet Israelin pommituksissa, ja ne täytyy korjata ennen liikenteen avaamista.

YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP) kertoi tällä viikolla, että sen avustussaattue on odottanut Gazan rajalla päiväkausia, mutta se ei kykene ylittämään rajaa turvallisesti.

WFP kertoo saattueen kuljettavan ruokalastia, joka riittäisi lähes 500 000 ihmiselle viikon ajaksi.

Israelin iskussa kotinsa menettäneet gazalaiset asuvat nyt pakolaisleirillä Khan Younisissa

Humanitäärinen kriisi syvenee

WFP varoitti tiistaina, että Gazan ruokavarannot ovat loppumassa. WFP:n lausunnon mukaan Gazassa on arvioiden mukaan ruokaa enää 4–5 päiväksi. Ruoka on loppumassa Gazasta ensi viikkoon mennessä, YK on varoittanut.

YK on tällä viikolla varoittanut toistuvasti vesipulasta Gazassa.

YK:n mukaan suurin osa alueen asukkaista on vailla puhdasta vettä. YK:n mukaan alueelle pitää saada polttoainetta veden pumppaamiseksi kaivoista muuten taudit voivat alkaa levitä alueella nopeasti.

– Viimeisenä keinonaan ihmiset käyttävät murtovettä maatalouskaivoista, mikä aiheuttaa vakavaa huolta tautien leviämisestä, YK lausunnossa sanotaan.

Yli miljoona ihmistä on paennut kodeistaan Gazassa 7. lokakuuta leimahtaneen konfliktin jälkeen.

Israelin mukaan yli 1 400 israelilaista on kuollut Hamasin hyökkäyksessä. Palestiinalaisten terveysviranomaisten mukaan yli 3 700 ihmistä on kuollut Israelin vastaiskuissa. Lisäksi tuhansia ihmisiä on haavoittunut.

Lähde: AFP