”Keskustelu katkesi siihen” – Venäjä-asiantuntijat paljastavat, kuinka venäläiset yrittivät udella heiltä varuskunnista ja Ukrainasta

Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo selvittää tutkimuksella, miten Venäjä on vaikuttanut laaja-alaisesti Suomessa 2000-luvulla.

Tutkijat sanovat Ylelle, että hanke on tarpeellinen ja haasteellinen.

– Suomalaisten on oleellista tiedostaa niitä tapoja, joilla Venäjä on meitä työnnellyt, ja niitä taipumuksia, joita se on juurruttanut Suomeen, sanoo virkavapaalla Ulkopoliittisen instituutin johtajan tehtävästä oleva Mika Aaltola. Hän on valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas.

Aaltolaa kiinnostaa esimerkiksi Suomen ajama sanktiopolitiikka Venäjää vastaan, kun Ukrainan sota oli alkanut 2014.

Avaa kuvien katselu Presidentti Tarja Halonen ja Venäjän presidentti Dmitri Medvedev Kremlissä marraskuussa 2010. Kuva: EPA/DMITRY KOSTYUKOV / POOL

Venäjän kovimmat keinot voineet olla ”pehmeitä”

– On myönnetty erityisetuja ja puhuttu Suomesta erityisen ystävällisesti samalla, kun on kritisoitu muita EU-maita, Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Sinikukka Saari sanoo.

Venäjän ”savuavan aseen” löytäminen voi olla vaikeaa.

– Epäilyttäviä tapahtumasarjoja löytyy, mutta miten osoittaa niiden olevan peräisin Venäjältä, turvallisuuden ja strategisen analyysin lehtori Panu Moilanen Jyväskylän yliopistosta kysyy.

Ajojahti ja historiattomuus tulisi välttää

Kun kyse on lähihistoriasta, kaikki aikalaiset eivät välttämättä halua kertoa Venäjän vaikuttamisesta. Keskustelut suljettujen ovien takana voivat jäädä yhä piiloon.

Tutkimuksen tulisi välttää poliittinen ajojahti ja historiattomuus.

Tulkintoihin voi vaikuttaa muun muassa se, katsotaanko Putinilla olleen suunnitelma Venäjän imperiumin palauttamisesta alusta asti, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro arvioi.

Mitä asiantuntijoiden mielestä Venäjän vaikuttamisesta olisi tarpeellista selvittää? Esittelemme kahdeksan kohtaa.

Avaa kuvien katselu Venäjän ohjusiskun jälkiä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa 28. helmikuuta 2022. Kuva: Sergey Dolzhenko / EPA

1. Mikä oli Venäjän suuri suunnitelma?

Tärkeintä olisi luoda kokonaiskuva Venäjän vaikuttamisen tavoitteista, keinoista ja väylistä Suomessa osana Venäjän laajempaa strategiaa.

Näin sanoo Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjän turvallisuuspolitiikan Mannerheim-professuuria hoitava Katri Pynnöniemi.

Hänen mukaansa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoite on ollut jo pitkään maan aseman vahvistaminen voimapolitiikan ja väkivallan avulla sekä lännen heikkouksien hyödyntäminen siinä.

Venäjä on pyrkinyt heikentämään Yhdysvaltojen asemaa Euroopassa, jotta sen sotilaalliset mahdollisuudet paranisivat.

– Vuodesta 2012 Venäjällä on rakennettu viholliskuvia Euroopasta, Pynnöniemi sanoo.

Avaa kuvien katselu Presidentti Putin piti 24. helmikuuta 2022 televisiopuheen, jossa hän ilmoitti Venäjän aloittaneen ”sotilaallisen erikoisoperaation” Ukrainassa. Kuva: Venäjän presidentin lehdistötoimisto / Stella Pictures / AOP

Venäjä on luonut kuvaa, että se on lännen hyökkäyksen kohteena ja pyrkinyt saamaan kontrolliinsa naapurialueet, erityisesti Valko-Venäjän ja Ukrainan.

Suomen on haluttu suhtautuvan Venäjän päämääriin myönteisesti. Suomi on pyritty pitämään pois Natosta, jotta voimapolitiikan kortti säilyy.

2. Miksi Suomi epäonnistui ennakoinnissa?

Suomi epäonnistui muiden mukana. 2000-luvun alussa uskottiin yleisesti demokratian voittokulkuun: siihen, että markkinatalous tekisi Venäjästä demokratian ja että kaupankäynti takaisi rauhan Euroopassa.

Markku Kangaspuron mukaan lännessä tuudittauduttiin siihen, ettei geopolitiikalla ole enää Venäjälle entistä merkitystä.

– Venäjää ei ymmärretty strategisena toimijana, joka pyrkii ostamaan aikaa varustautumiseen. Tuli yllätyksenä, että Venäjä hakee etupiirejä laajamittaisen sodan avulla, Mika Aaltola sanoo.

Suomessa on luotettu liikaa siihen, että hyvät henkilösuhteet toisivat Venäjän-suhteessa jotain erityistä etua, sanoo Moskovan-suurlähettiläänä vuosina 2012–2016 toiminut Hannu Himanen.

Keskeiset poliitikot paheksuivat kriittisiä Venäjä-raportteja vielä Krimin valtauksen jälkeenkin.

– Venäjä vei pelkoa ja me ostimme sitä. Venäjä osti sillä liikkumatilaa, Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen kuvaa.

Avaa kuvien katselu Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tiedotustilaisuudessa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

3. Estikö Venäjä Suomen Nato-jäsenyyden?

Olisiko Suomi jäänyt Venäjän sotilaallisesti uhkaamaksi, jos Venäjä olisi vallannut Ukrainan talvella 2022?

– Tietysti on niitä, jotka sanovat, että mitäpä tuota pöyhimään. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Mutta aika täpärällehän se meni, Mika Aaltola sanoo.

Avaa kuvien katselu Suomen lippu nostettiin salkoon Naton päämajan edustalla Brysselissä 4. huhtikuuta 2023, jolloin Suomesta tuli Naton jäsen. Kuva: Johanna Geron / EPA

Suomalaisten suuri enemmistö kääntyi nopeasti Naton kannalle talvella 2022. Kanta olisi voinut vaihtua jo aiemmin, jos valtiojohto olisi puhunut Naton puolesta. Onnistuiko Venäjä estämään Suomen Nato-jäsenyyden aiemmin? Tutkijoiden mielestä se tulisi selvittää.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi marraskuussa 2014 Washington Post -lehdelle, että Natoon liittyminen tulehduttaisi Suomen ja Venäjän suhteita.

Niinistö on kertonut, että ratkaiseva käänne hänen suhtautumisessaan Nato-jäsenyyteen tapahtui joulukuussa 2021. Silloin presidentti Vladimir Putin vaati takuita siitä, ettei Nato laajene itään. Niinistön mukaan se tarkoitti, että Venäjä lukee Suomen etupiirikseen.

4. Johdettiinko suomalaisia harhaan energiakaupoissa?

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, Euroopan vaarallinen riippuvuus Venäjän öljystä ja kaasusta kävi lopulta selväksi kaikille.

Itämeren Nord Stream -kaasuputki, venäläisen Rosatomin tulo Fennovoiman omistajaksi ja ydinvoimalan toimittajaksi sekä valtionyhtiö Fortumin meno Venäjälle sitoivat Suomea Venäjään.

Avaa kuvien katselu Fortumin Venäjän toimintojen johtaja Alexander Chuvaev (vas.), presidentti Vladimir Putin, presidentti Sauli Niinistö ja ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri Alexander Stubb kaasuvoimalan avajaisissa Siperiassa syksyllä 2013. Kuva: Alexey Druginyn / EPA

Professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoo, että puolueet, teollisuus ja myös tutkijat uskottelivat suomalaisille pitkään, että energia on vain talous- ja ympäristökysymys.

Eduskunta myönsi luvan Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalalle 2014, vaikka Venäjä oli juuri vallannut Ukrainan Krimin.

Tynkkynen sanoo, että energia valjastettiin Putinin kaudella venäläisen identiteetin ja suurvalta-aseman rakentamiseen.

– Meillä ei haluttu nähdä Venäjän väkivaltaisen todellisuuden tilaa. Ei sopinut, että korostetaan riskejä. Haluttiin vaientaa kriittisiä ääniä, professori Tynkkynen sanoo.

Avaa kuvien katselu Venäjän suurlähetystö Helsingin Tehtaankadulla. Kuva: John Palmén /Yle

5. Vaikuttivatko ”kotiryssät” vielä 2000-luvulla?

Useat haastatellut sanovat, että Neuvostoliiton perinnön vuoksi tutkimus tulisi ulottaa pitemmälle kuin vain 2000-luvulle, kuten KGB-yhteyksiin.

– Maailmaa katsottiin ensin Moskovan silmin hyvin pitkään, oikeastaan Putinin hyökkäykseen saakka, konsulttitoimisto Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä sanoo.

Osa tutkijoista kertoo venäläisten vaikuttamisyrityksistä 2000-luvulla.

Venäläinen diplomaatti kutsui Aleksanteri-insituutin Markku Kangaspuron lounaalle ja alkoi kysellä Suomen varuskunnista.

– Keskustelu katkesi siihen, Kangaspuro kertoo.

Avaa kuvien katselu Roman Rotenberg (vas.), Vladimir Putin ja Gennadi Timtšenko Sotshissa järjestetyssä jääkiekkoturnauksessa vuonna 2015. Kuva: Alexey Nikolsky/All Over Press

Aleksanteri-instituutissa työskentelevä professori Veli-Pekka Tynkkynen kertoo, että vuosina 2014–2015 oli monia yhteydenottoja.

Tynkkysen mukaan vieraisilla kävi talousdiplomaatteja, jotka olivat todennäköisesti Venäjän turvallisuuspalveluiden palveluksessa.

– He halusivat tietää, mitä teemme tutkimustiimissä ja mikä on minun tulkintani Ukrainan sodasta. Se loppui 2015, Tynkkynen kertoo.

Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan Euroopassa myös esimerkiksi populistipuolueiden kautta. Perussuomalaisissa venäjämielisyys ei ole saanut juuri jalansijaa.

Presidentti Mauno Koiviston ajan ulkopolitiikkaa tutkineen Juho Ovaskan mukaan Venäjän vaikuttamispyrkimykset eivät ole 2000-luvulla kohdistuneet niin keskitetysti puolueisiin kuin 1980-luvulla.

6. Saivatko Putinin oligarkit erityiskohtelua?

Yksi Kremlin vaikuttamiskeinoista on ollut oligarkit, upporikkaat liikemiehet, joilla on läheinen suhde Vladimir Putiniin.

Suomessa he ovat tulleet tunnetuiksi erityisesti jääkiekosta.

Gennadi Timtšenko ja veljekset Arkadi Rotenberg, Boris Rotenberg sekä Boris Rotenbergin poika Roman Rotenberg tulivat Helsingin areenan ja Jokereiden omistajiksi 2013–2014. Jokerit siirtyi venäläisvetoiseen KHL-kiekkoliigaan.

Timtšenko ja Boris Rotenberg hakivat Suomen kansalaisuutta vuonna 1998. Putin oli noussut juuri silloin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtajaksi. Vuonna 1999 hänestä tuli pääministeri ja vuoden lopussa virkaa tekevä presidentti, kun Boris Jeltsin luopui tehtävästä.

Timtšenko sai Suomen kansalaisuuden 1999 ja Boris Rotenberg 2003. Timtšenkon kansalaisuuden nopea junailu on herättänyt myöhemmin paljon kysymyksiä.

Mika Aaltolan mukaan venäläisiä oligarkkeja haluttiin suojella Suomessa EU:n pakotteilta vielä, kun Venäjä oli miehittänyt Krimin 2014.

– Työskenneltiin sen eteen, että EU-sanktiolistat olisivat melko mietoja. Sitä selitettiin sillä, että meillä on taloudellisia intressejä Venäjällä, kuten Finnairin ylilento-oikeudet ja Fortumin sijoitukset.

7. Oliko Airiston Helmi turvallisuusuhka?

Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan Suomeen myös alueloukkauksilla, siirtolaisten ohjaamisella rajalle vuonna 2015 ja kiinteistö- ja maakaupoilla.

Venäläiset ovat tehneet maa- ja kiinteistökauppoja sotilaskohteiden lähellä ja huoltovarmuuden kannalta tärkeissä kohteissa. Suojelupoliisi on pitänyt mahdollisena, että kiinteistöjä käytettäisiin sotilastarkoituksiin.

Avaa kuvien katselu Airiston Helmi Säkkiluodon saarella. Saareen oli rakennettu poikkeusluvalla myös helikopterikenttä

Airiston Helmen tapaus tuli julkisuuteen vuonna 2018. Lehtitiedon mukaan hallitus ja presidentti olivat epäilleet jo vuodesta 2014 Airiston Helmen kiinteistöjen mahdollista käyttöä tunnuksettomien venäläisjoukkojen majoittamiseen.

Vuodesta 2020 ul­ko­maa­lais­ten maa­kau­pat on voitu estää lailla, jos ne vaa­ran­ta­vat kan­sal­lis­ta tur­val­li­suut­ta.

8. Puriko Venäjä suomalaisten mielipiteisiin?

Venäjän puheet Suomea kohtaan ovat koventuneet.

–Vaikuttamisella voidaan pyrkiä luomaan pelkoa ja kauhua. Suomesta luodaan viholliskuvaa, Jyväskylän yliopiston lehtori Panu Moilanen arvioi.

Aiemmin venäläisten vaikuttaminen ei näytä suomalaisiin juuri purreen.

Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa ja valtiollisilla informaatiokampanjoilla, kuten lapsikaappauksista ja Itä-Karjalan kansanmurhaepäilyistä.

Avaa kuvien katselu Suomalaiset osoittivat mieltään 24. helmikuuta 2022 Venäjän suurlähetystön edessä Tehtaankadulla, kun Venäjä oli hyökännyt yöllä Ukrainaan. Kuva: Silja Viitala / Yle

Venäjän vaikuttaminen on voinut vedota lähinnä niihin, joilla on lännenvastaisia asenteita ja epäluottamusta valtamediaan. Suomessa Kremlin politiikkaa myötäileviä uutisia ovat julkaisseet erityisesti niin sanotut vastamediat, kuten MV-lehti (nykyisin Uusi MV-lehti).

Selvittämistä kaipaa, onko Venäjä kyennyt vaikuttamaan suomalaisia jakaneisiin keskusteluihin, esimerkiksi maahanmuutosta ja koronasta.