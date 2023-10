Kapina koirarekisteriä kohtaan jatkuu: nyt sitä sanotaan vuoden turhakkeeksi ja hupi-ilmoituksilla vitsaillaan

Koirarekisteristä on tullut harrastajien kestopuheenaihe. Kennelliitto pitää kuvia hupi-ilmoittautumisesta pelleilynä. Väärän ilmoituksen tekijä syyllistyy rekisterimerkintärikokseen.

Koirarekisteri aiheuttaa viikoittaista puhetta koiraihmisten keskuudessa. Viimeisin käänne on se, että rekisteriä on alettu ehdottaa vuoden turhakkeeksi.

Lisäksi tällä hetkellä verkossa kiertää kuvakaappaus, jossa on rekisteröintivaiheessa täytetty tarvittavia tietoja tahallaan virheellisesti. Kuvassa siruttajaksi on merkitty Jeesus. Sirutus on merkitty tapahtuneeksi viime vuosituhannella.

Ilmoitus vaikuttaa aidosti tehdyltä Ruokaviraston sivuilla, mutta kuva ei kerro, onko ilmoitus toteutettu loppuun asti.

– Tällä tavalla tahallaan tehtyjä ilmoituksia ei ole vielä tullut vastaan. Tarvittaessa selvitetään, jos tällaista tapahtuu, sanoo Ruokaviraston erityisasiantuntija Kirsi Vehkakoski.

Koirarekisteri Koiralla pitää olla mikrosiru ennen kuin sen voi ilmoittaa koirarekisteriin. Koirarekisterin tarkoituksena on estää pentutehtailua ja koirien salakuljetusta. Suomen Kennelliiton rekisteri on koiranjalostus- ja harrastusrekisteri, Ruokaviraston Koirarekisteri taas vastaa ihmisten väestötietorekisteriä. Koiran ilmoittaminen rekisteriin maksaa 10 euroa. Avaa

Ruokavirasto ottaa vakavasti tahallaan virheellisesti tehdyt ilmoitukset. Kyseessä on viranomaisrekisteri, jonne tiedot pitää ilmoittaa niin oikein kuin pystyy.

Koirarekisteri on vielä kesken. Kuinka edellä mainitun kaltaiset hupi-ilmoitukset voidaan jatkossa jäljittää?

– Pääsemme kyllä näiden jäljille, kaikista rekisteriin tehdyistä ilmoituksista ja ilmoittajan henkilöllisyydestähän jää jälki, eli rekisterihistoria kertyy aika kattavasti tietokantaan. Sieltä voidaan tarkastella hyvinkin monenlaista asiaa.

Lisäksi osana rekisterinpitovelvollisuutta Ruokavirasto systemaattisesti seuloo ja arvioi, että tietokannassa tiedot olisivat ajan tasalla ja oikein. Rekisterin pitää olla luotettava ja sieltä pitää löytyä oikeat tiedot.

– Jos sieltä tulee ilmi tapaus, jota pitää tarkastella, niin se voidaan katsoa ihan yksitellen ja arvioida, onko tarpeen käynnistää tarkempaa selvitystä. Otamme vakavasti nämä.

Ruokaviraston erityisasiantija Kirsi Vehkakoski kertoo minella olevan koiraansa voimakas kiintymissuhde.

Hupi-ilmoitukset ovat Kennelliitonkin tiedossa

Tällä hetkellä rekisteristä löytyy reilut 90 000 koiraa. Taloustutkimuksen arvioiden mukaan Suomessa on noin 800 000 koiraa. Lain mukaan vuoden loppuun mennessä kaikkien koirien tulisi löytyä rekisteristä, joten lukujen perusteella siihen on vielä matkaa.

Ruokavirastossa myönnetään, että kiire tulee ja aika moni koira rekisteristä puuttuu. Jonkinlaiseen ruuhkaankin on Ruokavirastossa varauduttava, jos ilmoittautumisessa tulee loppuvuodesta niin isoja piikkejä, että se haastaa järjestelmän kestävyyden.

Tällä menolla sekä marras- että joulukuussa pitäisi tulla 350 000 ilmoitusta.

– Toki niitä otetaan myöhemminkin vastaan, mutta silloin ilmoitus on myöhässä, sanoo Vehkakoski.

Kennelliitossa tahallisesti väärin tehtyjen ilmoitusten kuvakaappaukset ovat tiedossa.

– On pari muitakin tapausta, jotka liikkuvat somessa, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Kukkonen korostaa, että tahallaan väärin tehdystä ilmoituksesta voi tulla rekisterimerkintärikos.

Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne pääsee vahvan tunnistautumisen kautta. Sinne tallentuu myös sovellukseen kirjautuneen ja ilmoituksen tehneen henkilön tiedot.

– Osa tekee tällaisia pelleilyjä, ja se on valitettavaa. Ne saavat julkisuutta ja se kannustaa olemaan tekemättä ilmoitusta sinne rekisteriin. Toivon, että Ruokavirasto hoitaa asian kuntoon.