Raiskausjutuista voi tulla ennakkotapauksia – juristi: näistä syistä pelaajasopimuksen purkaminen ei ole yksinkertaista

Raiskauksesta syytetty Topi Rönni kuvattuna Tapparan kultajuhlissa viime keväänä. Epäilty rikos on tapahtunut yli kaksi vuotta sitten ja Rönni on ollut tuolloin alaikäinen.

Nuorten pelaajien raiskausepäilystä ja -tuomiosta voi tulla ennakkotapauksia Suomen urheilumaailmassa. Pelaajasopimuksen ja lainsäädännön näkökulmasta ei ole yksinkertaista, miten ja milloin seura voi purkaa sopimuksen pelaajan kanssa.

SM-liigaseura Tapparan pelaajaa Topi Rönniä syytetään raiskauksesta. Rönni kertoi torstaina asiasta itse Tapparan tiedotteessa. Epäilty rikos on tapahtunut yli kaksi vuotta sitten ja Rönni on ollut tuolloin alaikäinen.

– Viimeiset reilut kaksi vuotta ovat olleet raskaita odottaessa asian etenemistä. Luotan siihen, että asiaan liittyvä tapahtumien kulku tulee selvitetyksi oikeudenkäynnin yhteydessä, Rönni kertoi.

Avaa kuvien katselu Topi Rönni kertoi jäävänsä toistaiseksi pois Tapparan toiminnasta. Arkistokuva. Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Toinen liigakiekkoilija Severi Lahtinen tuomittiin viime viikolla käräjäoikeudessa kahden vuoden vankeuteen raiskauksesta. Hän on kiistänyt syyllisyytensä ja kertonut valittavansa tuomiosta hovioikeuteen. Lainvoimaista tuomiota ei siis vielä ole, mutta JYP on purkanut sopimuksen Lahtisen kanssa.

Määräaikaisissa sopimuksissa tiukka kynnys

Matti Huhtamäki on pelaajia ja pelaajayhdistystä useissa asioissa avustanut asianajaja. Hän antoi haastattelun Ylelle ennen Rönnin tapausta, eikä kommentoi Severi Lahtisen tapausta yksityiskohtaisesti.

Huhtamäki sanoo yleisellä tasolla, että pelaajasopimuksen purkaminen on vaikeaa ja erittäin harvinaista.

– Pelaajasopimukset ovat lähtökohtaisesti määräaikaisia työsopimuksia eli niiden kestoksi on sovittu jokin tietty aika, yleensä yksi tai useampi pelikausi. Ne eivät ole toistaiseksi voimassa, kuten suuri osa palkansaajien sopimuksista.

Määräaikaisen pelaajasopimuksen voi käytännössä purkaa vain kahdella tavalla. Sopimus voidaan päättää joko yhteisymmärryksessä seuran ja pelaajan kesken tai se voidaan purkaa, jos työsopimuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Työnantaja on oikeutettu purkamaan sopimuksen vain erityisen painavasta syystä.

Erityisen painavista syistä ei ole olemassa listaa, mutta käytännössä sellaisena pidetään Huhtamäen mukaan työsopimuksesta tai laista johtuvien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Moitittavan käyttäytymisen täytyy vaikuttaa työsuhteeseen niin olennaisesti, ettei vastapuolelta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Yleensä pelaaja ja seura kertovat sopimuksen päättyneen yhteisymmärryksessä. Tällöin kyse on yhteisesti tehdystä työsuhteen päättämisestä, jonka osana pelaaja on voinut saada rahallisen korvauksen tai seura on voinut auttaa häntä löytämään uuden työpaikan.

Harvinaisia tapauksia

Jääkiekossa pelaajasopimusten purkamiset ovat harvinaisia.

– Omassa tiedossani ei ole kuin yksi tapaus, ja se liittyi Oulun Kärppien Jere Karalahdelle antamiin potkuihin yli kymmenen vuotta sitten.

Erityisen painava syyn olemassaolon selvittäminen edellyttää Huhtamäen mukaan aina tapauskohtaista ja kokonaisvaltaista harkintaa. Työnantajana olevan seuran on otettava huomioon pelaajan moitittavan käyttäytymisen tosiseikat ja arvioitava niiden vaikutusta hänen työsuhteeseensa.

Pelaajasopimuksessa on yleensä kohta, ettei pelaaja saa aiheuttaa yksityiselämän käytöksellä työnantajalle tai jääkiekolle negatiivista julkisuutta.

JYP purki Lahtisen sopimuksen tuoreen tuomion ja aiemman toisen tuomion takia. Lahtinen oli salannut seuran mukaan aiemman törkeän rattijuopumustuomion seuralta.

Avaa kuvien katselu Severi Lahtisen raiskaustuomion jälkeen JYP kertoi siirtävänsä Lahtisen toistaiseksi sivuun kaikesta toiminnastaan. Myöhemmin seura purki sopimuksen kokonaan. Arkistokuva. Kuva: All Over Press

Unohtuuko syyttömyysolettama?

Osa on kysynyt, miksi JYP tai Tappara ei hyllyttänyt pelaajia jo rikosasian tultua tietoon?

Huhtamäen mielestä tämä olisi ollut lain kannalta erittäin ongelmallista.

– JYP olisi toiminut vastoin pelaajan syyttömyysolettamaa ja käytännössä saattanut julki, kuka pelaaja on tällaisessa rikosasiassa syytettynä.

Jääkiekon Pelaajayhdistyksen mukaan Severi Lahtisen saama tuomio ei anna yksipuolista oikeutta irtisanoa pelaajasopimusta, koska tuomio ei ole lainvoimainen. Tällä viitataan määräaikaisen sopimuksen purkamiseen ennen lainvoimaista tuomiota.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Suomessa hyvin tärkeä ja olennainen periaate tuntuu unohtuvan. Ihminen on syytön, kunnes hänet todistetaan lainvoimaisella tuomiolla syylliseksi rikokseen.

Onko tuomiosta pakko kertoa?

Toisaalta JYP on todennut, ettei Lahtinen kertonut aiemmasta tuomiostaan.

– Perustuslaissa on suojattu yksityisyyden suoja. Kyse on vapaaehtoisuudesta. Liigaseuroilla ei ole oikeutta saada rikosrekisteriotteita nähtäväksi.

Huhtamäen mukaan on pelaajan valinta, mitä hän haluaa kertoa seuralle. Tuoreimman tapauksen valossa kuitenkin kannattaisi ehkä olla rehellinen ja avoin ajoissa.

– Pelaajat ovat esikuvia ja jossain määrin julkisuuden henkilöitä. Heiltä pitää voida edellyttää tietynlaista toimintaa ainakin kun he ovat edustamassa työnantajaa.

Lopulta oikeus päättää lopullisesti, mikä on tuomio. Jos Severi Lahtinen saisi vapauttavan tuomion hovioikeudesta, JYPin antamia potkuja voidaan arvioida uudestaan.

– Siinä tilanteessa työntekijälle voi olla oikeus vaatia vahingonkorvauksia työsuhteen laittomasta purusta, Huhtamäki sanoo.