Jos humalainen tilaa lähikaupasta olutta kotiin, saako lähetti luovuttaa paketin? Ministeriössä mietitään uutta lakia

Alkoholin kotiinkuljetus on arkipäivää monessa maassa ympäri Eurooppaa. Pian se saattaa olla mahdollista Suomessakin.

Jos hallituksen tavoite toteutuu, voi alkoholia tilata ruokakaupasta ja Alkosta kotiovelle jo ensi vuonna. Näin ollen vaikkapa Woltin tai Foodoran lähetti voisi kuljettaa alkoholitilauksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus- ja terveysosaston johtaja Jari Keinänen sanoo, että kokonaisuutta ollaan juuri alettu valmistelemaan.

Nyt ministeriö pyytää erilaisia selvityksiä. Sisällöstä on mahdotonta sanoa vielä mitään.

Kotiinkuljetuksia tekevät Foodora ja Wolt suhtautuvat positiivisesti suunnitelmiin. Foodora on osa saksalaista Delivery Hero -konsernia, ja konsernin firmat tekevät useissa muissa maissa jo alkoholin kotiinkuljetuksia. Samoin Wolt toimittaa alkoholia kotiin muun muassa naapurimaa Virossa.

– Tämän tyyppinen toimitus on järjestettävissä siinä missä muutkin. Suomessa me toimitamme jo esimerkiksi lääkkeitä, joissa henkilöllisyyden tarkistaminen on jo tehty. Asiakkaat arvostavat helppoutta ja nopeutta, Wolt Suomen maajohtaja Joel Järvinen toteaa.

Alkoholin kotiinkuljetus on arkipäivää monessa maassa ympäri Eurooppaa.

– Minkä takia ihminen voi tilata viiniä Italiasta kotiovelle, mutta ei voi tilata yhtä olutta lähikaupasta? Se on mielestäni se tärkein ongelma, jota tässä ollaan ratkaisemassa, pohtii Foodoran toimitusjohtaja Joonas Kuronen.

Iän tarkistaminen onnistunee lähetiltä helposti

Sekä Woltista että Foodorasta todetaan, että tärkeintä on lainsäädännön noudattaminen ja vastuullisuus. Lähetin vastuulle jää se, että asiakkaan täysi-ikäisyys tarkistetaan ja arvioidaan, onko hän liian päihtynyt.

Iän tarkistaminen tuskin nousee ongelmaksi, sillä se on lopulta varsin yksinkertaista.

– Meillä on teknisiä ratkaisuja siihen, miten lähettikumppani varmistaa iän vastaanottavalta henkilöltä, Kuronen kertoo.

Tämä voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi lähetin puhelimeen alkoholilähetyksen luovutushetkellä ilmestyvää ponnahdusikkunaa, jossa kysytään asiakkaan iän tarkistamisesta.

Järvisen mukaan teknologia mahdollistaa myynnin eri vaiheiden seuraamisen varsin tarkasti.

Viime vuonna ulkomailta tilattiin 23 miljoonaa litraa alkoholia

Tähänkin mennessä alkoholia on voinut ulkomailta tilata verkkokaupan kautta, mutta alkoholiverojen saaminen ulkomaisista verkkokaupoista on osoittautunut vaikeaksi. Verohallinnon laskelmien mukaan valtio menetti ulkomailta tilatusta alkoholista verotuloja vuonna 2021 jopa 80–100 miljoonaa euroa vuotta kohden.

Viime vuonna alkoholia tilattiin ulkomaisista verkkokaupoista yhteensä 23 miljoonaa litraa, selviää Tilastokeskuksen tilastoista.

Hallitusohjelmassa todetaankin, että vallitsevaa epäselvää tulkintaa selkiytetään ja suomalaiset saisivat ostaa etämyynnin kautta alkoholia toisissa EU-maissa toimivilta yrityksiltä. Lisäksi alkoholin verkkokauppa halutaan siis mahdollistaa myös Alkolle ja kotimaisille vähintäismyyntiluvallisille toimijoille.