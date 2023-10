Arvaisitko Helsingin sijoituksen? Nämä ovat Euroopan ystävällisimmät matkailukaupungit

Senaatintori on monien matkailijoiden suosima kuvauspaikka, samoin Helsingin Tuomiokirkko.

Syksyisen kylmä lokakuun viima vihmoo Helsingin katuja. Päivänvalon väheneminen kielii tulevasta talvesta. Helsinkiläisiä voi kuitenkin lämmittää tieto menestyksestä maailmalla.

Helsinki nimittäin syrjäytti muun muassa Tukholman, Oslon ja Kööpenhaminan kansainvälisen matkailuverkkolehti Condé Nast Travellerin lukijaäänestyksessä ja noussut ainoana pohjoismaisena kaupunkina Euroopan neljänneksi ystävällisimmäksi matkailukaupungiksi.

Äänestys oli osa Condé Nast Travellerin maailmanlaajuista The Readers' Choice Awards -kilpailukokonaisuutta. Kokonaiskilpailun äänestäjäkunta kasvoi puoleen miljoonaan lukijaan.

Helsinkiä ystävällisemmäksi sijoittuivat järjestyksessään kolmantena Irlannin Dublin, toisena Irlannin Cork ja ensimmäisenä oli Italian Siena.

Ystävällisyys koostuu monesta eri tekijästä

Helsingin menestyminen kisassa ystävällisyyden vuoksi ei yllättänyt kaupungin matkailupäällikköä.

– Onhan meidät valittu maailman onnellisimmaksi pääkaupungiksi jo kuusi kertaa peräkkäin. Mielestäni onnellisuus tarkoittaa myös sitä, että kohtaamme muita ihmisiä helposti ja ystävällisesti, sanoo matkailupäällikkö Nina Vesterinen Helsingin kaupungilta.

Vesterisen mukaan asiakkaat huomioidaan Helsingissä.

– Kuuntelemme asiakkaita ja löydämme ratkaisuja. Ei mitään ylipursuavaa ja teennäistä hymyilyä niin kuin on monissa muissa maissa. Rehellisyys on myös yksi asia, se on osa ystävällisyyttä ja empatiaa muita kohtaan.

Matkailija voi luottaa siihen, että hän voi helposti turvallisesti käyttää erilaisia palveluja eikä tunne siltä, että joka käänteessä huijataan. Myös esimerkiksi löytötavarat palautetaan aika helposti omistajilleen.

Avaa kuvien katselu Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen ei ole yllättynyt Helsingin sijoittumisesta ystävällisyydessä muita Pohjoismaita paremmin. Kuva: Anssi Väisänen / Yle

Helsinki on Vesterisen mielestä aika sopivan kokoinen kaupunki. Turistin on ehkä helppo lähestyä myös paikallisia ja matkailijat eivät ole omissa lokeroissaan, vaan he kulkevat kaupunkilaisten joukossa.

Helsingissä monilla on myös hyvä kielitaito. Matkailijoita pystytään palvelemaan jopa hänen omalla kielellään.

– Saamme matkailuneuvonnassa jatkuvasti palautetta siitä, että helsinkiläiset ovat todella ystävällisiä. Helsinkiläiset pysähtyvät esimerkiksi neuvomaan apua pyytäviä turisteja, vaikka heillä itsellään olisi kiire helpommin kuin monissa muissa suurissa kaupungeissa. Meitä kiitellään aitoudesta ja ihmisläheisyydestä.

Eniten Helsinkiin matkustetaan Yhdysvalloista, Saksasta, Britanniasta ja Ruotsista. Helsinkiläisten syyslomaviikon aikana matkailijoita on ollut paljon myös Tanskasta ja Australiasta.

Hotellikapasiteetti on kasvanut Helsingissä Vuonna 2022 avattiin viisi uutta hotellia, joissa yhteensä lähes tuhat huonetta/huoneistoa.

Vuonna 2023 on avattu kaksi uutta hotellia ja vielä loppuvuodesta avautuu kaksi lisää.

Alkuvuodesta 2024 avautuu kaksi uutta hotellia.

Vuosien 2023–2024 aikana avautuvissa kuudessa hotellissa on yhteensä yli 1 200 huonetta, sviittiä ja huoneistoa.

Avaa kuvien katselu Helsingin matkailuvaltteja ovat luonnon ja meren läheisyys, sanoo matkailupäällikkö Nina Vesterinen Helsingin kaupungilta. Kuva: Silja Viitala / Yle

