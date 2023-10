Neuvottelu Hamasin kanssa on paras keino saada panttivangit vapaiksi, koska toinen vaihtoehto on vielä huonompi, sanoo asiantuntija

Hamas on siepannut Gazassa yli 200 ihmistä Israelin asevoimien mukaan. Resilienssin ja päätöksenteon tutkija Harri Gustafsberg arvioi, että panttivankitilanne on hyvin tulehtunut ja hankala ratkaista.

Panttivankitilanne Gazassa on tulehtunut eikä helppoa ratkaisua ole, sanoo resilienssiä ja päätöksentekoa tutkinut Harri Gustafsberg, joka on työskennellyt myös poliisina ja ollut itse mukana pankkivankitilanteissa.

Väkivaltaisuuksien aalto alkoi, kun palestiinalainen terroristijärjestö Hamas teki yllättäen 7. lokakuuta laajan hyökkäyksen Israeliin. Hamasin taistelijat tunkeutuivat ensimmäistä kertaa Gazasta useisiin Israelin kaupunkeihin, surmasivat siviilejä ja kaappasivat heitä.

Israelin asevoimien mukaan terroristijärjestö Hamas olisi siepannut Gazassa ainakin 203 ihmistä. Panttivangeilla Hamas pyrkii saamaan konfliktissa neuvotteluvaltin, arvioi perjantaina Ylen aamun haastattelussa ollut Gustafsberg.

Panttivankitilanne Gazassa on kuitenkin huomattavan hankala, sillä panttivankeina on useiden eri maiden kansalaisia ja heitä on suuri määrä. Hamasin lisäksi myös pienemmät äärijärjestöt saattavat pitää panttivankeja.

– Kuka neuvottelee ja kenen kanssa? Äärettömän hankala tilanne, Gustafsberg sanoo.

Lähtökohtaisesti kukin maa neuvottelee omien kansalaistensa vapauttamisesta. Kootut neuvottelut, joissa yksi taho neuvottelisi kaikkien panttivankien vapauttamisesta, eivät kuulosta Gustafsbergin mielestä realistisilta.

Viranomaisten on Gustafsbergin mukaan myös vaikea saada tietoa siitä, paljonko panttivankeja tarkalleen ottaen on ja millaiset heidän olonsa ovat. Viranomaiset tosin tietävät todennäköisesti enemmän kuin kertovat julkisuuteen, Gustafsberg huomauttaa.

Tilanne on hankala myös siksi, että Israelin ja palestiinalaisalueiden välinen konflikti on vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja vanha, ja siihen liittyy myös uskontoon liittyviä kysymyksiä.

– Tässä on hyvin paljon uskonnollista ideologiaa ja uskonnollista ja moraalista oikeutusta omille teoille.

Vankien tappaminen vaikeuttaa ongelmaa

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt järkyttäviä videoita Hamasin sieppaamista ihmisistä. Hamas on myös tiettävästi tappanut joitakin panttivankeja ja uhannut heidän tappamisellaan.

Gustafsbergin mukaan tappamisella Hamas yrittänee painostaa Israelia tekemään päätöksiä ja valintoja, mutta ne vaikeuttavat tilannetta. Kiduttamista ja panttivankien huonoa kohtelua hän pitää huonona strategiana.

– Kiduttaminen on strategisesti äärettömän huono keino, sillä ei voita mitään puolelleen. Ennemminkin on yleensä kyse yksittäisen ihmisen valinnasta yksittäisessä tilanteessa.

Hamasin kanssa neuvotteleminen on Israelille vastenmielinen vaihtoehto. Israel saattaa joutua panttivankien vapauttamiseksi vapauttamaan itse suuren määrän palestiinalaisia.

Gustafsberg kuitenkin sanoo, että neuvotteleminen on aina ensisijainen keino ratkaista tilanne.

– Yleensä panttivankitilanteissa neuvottelu on aina yksi päätoimintataktiikoista, koska se toinen vaihtoehto tarkoittaa interventiota, eli yritetään ratkaista tilanne voimakeinoin tai väkivalloin. Voimakeinot ovat ylivoimaisesti riskialttein vaihtoehto.

Gustafsbergin koko haastattelun voi katsoa Yle Areenasta.