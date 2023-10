Moneen turvakotiin pääsee nyt lemmikin kanssa, mutta ei vielä kaikkialla: ”Lemmikki on myös väkivallan väline”

Oulun turvakodin johtaja Katja Rounioja kertoo, miksi turvakodissa on tärkeää olla lemmikkihuone.

Oulun turvakotiin saatiin puolisen vuotta sitten merkittävä parannus. Väistötiloihin siirtymisen myötä tiloihin tuli lemmikkihuone.

Aluksi aloitettiin yhdellä, mutta pian otettiin käyttöön myös toinen.

– Jos lemmikeille ei ole turvallista paikkaa, niin se yleensä estää turvakotiin lähtemisen, vaikka siihen olisi täydet perusteet ja syyt, kertoo Oulun turvakodin johtaja Katja Rounioja.

Rouniojan mukaan aiemmin ainoastaan Porin turvakodissa on ollut lemmikkihuone. Kuluneen vuoden aikana lemmikkihuoneiden määrä on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti, ja nyt niitä on useilla turvakodeilla.

– Niitä alkaa nyt olla kohtuullisen hyvin Suomessa.

Lemmikkihuoneet ovat olleet Rouniojan mukaan valtakunnallisesti kovassa käytössä ja niihin on tunkua. Oulussa on esimerkiksi ollut tilanteita, että lemmikkihuoneeseen jopa jonotetaan.

Väkivaltaista tai turvatonta suhdetta pakenevalle lemmikkihuoneiden merkitys on siis suuri.

– Usein näissä tilanteissa lemmikki on myös väkivallan väline tai väkivallan kohde. Asiakkaat eivät uskalla jättää lemmikkejä kotiin tämän tekijän luokse. Ja toisaalta se lemmikki myös tuo asiakkaalle paljon turvaa, kun he saavat omat rakkaat lemmikit mukaan tälle jaksolle.

Jokainen tapaus arvioidaan erikseen

Oulun turvakodilla on ollut useiden vuosien ajan yhteistyötä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden lemmikinhoitajien kanssa, mutta asiakkaat eivät ole olleet halukkaita laittamaan lemmikkiään tuntemattoman hoitoon.

Rounioja kertoo, että lemmikit tuovat myös muille turvakodin asukkaille iloa. Lemmikit eivät ole yleisissä tiloissa vaan asiakashuoneissa, mutta eläimiä voi silti satunnaisesti nähdä.

– Erityisesti lapsiasiakkaat ovat innostuneita ja kiinnostuneita lemmikeistä.

Oulun turvakodissa ei ole rajattu sitä, millaisia lemmikkejä tai kuinka monta lemmikkiä huoneeseen voi tuoda. Jokainen tapaus arvioidaan aina erikseen.

Tähän saakka Oulun turvakodin lemmikkihuoneissa on ollut kissoja, koiria ja erilaisia häkkieläimiä. Yleinen vaatimus on, että lemmikkien tulee olla sisäsiistejä ja ihmisystävällisiä sekä tottuneita erilaisiin ääniin.

Lemmikeistä ei siis voi aiheutua haittaa tai turvattomuuden tunnetta muille asiakkaille.