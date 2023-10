Atatürk kääntyisi haudassaan, jos näkisi mihin suuntaan valtio on Erdoğanin johdolla matkalla – Turkki täyttää sata vuotta

Kuva: Martin Munkacsi / ullstein bild / All Over Press

Istanbulissa perjantain rukouskutsu on johdatellut muslimeja Ayasofyan jättimäisen kupolin alle jo yli kolme vuotta.

Heinäkuussa 2020 Turkin korkein hallinto-oikeus päätti, ettei Ayasofya ole enää museo, vaan se on moskeija.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Ayasofyan, länsimaisittain Hagia Sofian, Pyhän Viisauden, käyttötarkoitusta muutettiin. Ja kuten aiemminkin, muutoksen symboliarvo oli valtava. Siihen tiivistyi kokonaisen aikakauden muutos.

Hagia Sofian rakennutti Rooman viimeinen suuri keisari Justinianus vuonna 537. Kyse oli kirkkorakennuksesta, ja siitä tulikin lajissaan koko kristillisen maailman suurin ja upein. Lopputulos yllätti jopa keisarin, joka legendan mukaan huudahti ”Olen voittanut sinut, Salomo!” verraten Hagia Sofiaa Jerusalemin temppeliin.

Ristiretkien aikana Hagia Sofia toimi hetken katolisena kirkkona, kunnes se vuonna 1261 palautettiin idän kirkon eli ortodoksien käyttöön.

Kun Osmanien sulttaani Mehmet II vuonna 1453 onnistui valloittamaan Konstantinopolina tunnetun kaupungin, hän ensi töikseen riensi Hagia Sofiaan rukoilemaan. Ristit, pyhimyskuvat ja muu kristillinen symboliikka peitettiin ja Hagia Sofiasta tuli moskeija, lähes 500 vuodeksi.

Presidentti Recep Tayyip Erdoğan saapui imaamien seurassa Hagia Sofiaan rukoilemaan Ramadanin päättymisen kunniaksi keväällä 2023. Kuva: IMAGO/APAimages/ All Over Press

Kun Osmani-imperiumi luhistui ensimmäisen maailmansodan seurauksena, Hagia Sofia symboloi jälleen muutosta. Uuden Turkin isä, Atatürk (1881-1938), erotti uskonnon ja valtion ja teki Hagia Sofiasta museon.

Näin mentiin lähes 100 vuotta, kunnes Turkin seuraava suuri johtaja, presidentti Recep Tayyip Erdoğan, palautti Hagia Sofian moskeijaksi.

Ei ehkä ole yllättävää, että itsetietoinen Erdoğan viis veisasi Unescon, Kreikan tai Turkin liberaalien vastustuksesta. Sen sijaan se, että hän rohkeni toimia Atatürkin tahtoa vastaan, kertoo jotain Erdoğanista ja Turkin suunnanmuutoksesta.

Mies, joka yritti siirtää Turkin osaksi läntistä sivilisaatiota

Mutta kuka oli tämä Atatürk, mies, jota ei ole Turkissa sopinut arvostella, ja jota Erdoganin on sanottu kadehtivan?

Mustafa Kemal Atatürk syntyi 1881 Salonikassa, kreikkalaisittain Thessalonikissa, nykyisen Kreikan pohjoisosassa. Alue, kuten suuri osa Balkania, kuului monikansalliseen Osmani-imperiumiin.

Nuori Mustafa – Kemal-sukunimi ja Atatürk-kunnianimi tulivat käyttöön vasta myöhemmin – ihaili janitsaareja, ottomaaniarmeijan sotilaita, ja päätyi sotilasuralle. Euroopan läheisyys ja Salonikan modernit piirteet herättivät nuoren miehen myös huomaamaan ottomaani-valtion – Euroopan sairaan miehen – pysähtyneisyyden. Mustafa liittyi nuorturkkilaisiksi kutsuttuun uudismielisten ryhmään.

Ensimmäisessä maailmansodassa Osmanivaltio oli liitossa Saksan kanssa ja lopulta häviäjän puolella. Jo maailmansodan aikana Mustafa Kemal oli osoittanut johtajan taitojaan kuuluisassa Gallipolin taistelussa.

Turkkilaisjoukkoja ensimmäisessä maailmansodassa. Kuvan keskellä Djemal pašša, joka johti taistelua brittijoukkoja vastaan Gazan alueella. Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Varsinainen legenda hänestä tuli kuitenkin Turkin itsenäisyyssodassa. Voittajavaltiot Britannian ja Ranskan johdolla aikoivat pilkkoa Turkin, samalla tavalla kuin ne pilkkoivat Osmani-imperiumiin kuuluneen Lähi-idän. Turkkilaiset kävivät kuitenkin vastarintaan, ja voittivat.

– Ilman muuta Mustafa Kemalin maine ja asema perustuvat hänen rooliinsa itsenäisyyssodan johtajana, sanoo Turkin tasavallan 100-vuotista historiaa tutkinut Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista.

Turkki siis säilyi itsenäisenä. Mustafa Kemalin johdolla siitä alettiin rakentaa jotain ihan muuta kuin se, mitä Osmanivaltio oli ollut. Monikansallisesta imperiumista tuli turkkilaisuuteen pohjaava tasavalta. Instituutioihin ja lainsäädäntöön haettiin mallia Euroopasta. Uskonto ja valtio erotettiin toisistaan.

– Tai ehkä oikeampaa on sanoa, että islam otettiin valtion haltuun, Alaranta tarkentaa.

Muutokset näkyivät myös katukuvassa. Naisten huivinkäyttöä suitsittiin, miehiltä kiellettiin fetsin kaltaiset perinteiset päähineet. Hagia Sofiasta tuli museo.

– Ulkoisilla muutoksilla pyrittin osoittamaan, että oltiin astuttu länsimaisen sivilisaation piiriin.

Alarannan mukaan muutos oli valtava: kokonainen kansakunta yritettiin siirtää kulttuuripiiristä toiseen. Ja muutos tapahtui yhden miehen johdolla. Mustafa Kemalista tuli Atatürk, suomeksi turkkilaisten isä. Henkilö, jonka kuvia on yhä ympäri Turkkia ja jonka halventamisesta voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Dervissitanssijoita noin vuodelta 1904. Atatürk kielsi islamin suufilaiseen suuntaukseen kuuluvan dervissilahkon vuonna 1926. Dervissiluostarit muutettiin museoiksi. Nyky-Turkissa dervissitoiminta on elpynyt. Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Osmani-imperiumin paluu?

Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoğanille atatürk-sanan käyttö on tuottanut vaikeuksia.

– Erdoganin aikana Atatürkin asemasta on käyty jatkuvaa polemiikkia, Alaranta sanoo.

Parikymmentä vuotta vallassa ollut Erdoğan on kiistämättä merkittävin Atatürkin jälkeen hallinneista Turkin johtajista. Siinä missä 1900-luku oli Atatürkin vuosisata, Erdoğanin tavoitteena on rakentaa 2000-luvun ensimmäisestä vuosisadasta omansa. Erdoğan ei kuitenkaan ole turkkilaisten isä, hahmo, jonka kuva koristaa koulujen, sairaaloiden ja virastojen seiniä.

– Ilman muuta Erdoğan haluaa olla vähintään Atatürkin veroinen suurmies.

Toni Alarannan mukaan Erdoğanin aikana Atatürkin symboliarvo on jakautunut kahtia. Häntä kunnioitetaan edelleen sotasankarina ja maan itsenäisyyden pelastajana. Sen sijaan Atatürkin länsimaalaistamistoimiin suhtaudutaan huomattavasti kriittisemmin.

– Erdoğan on hyökännyt, ainakin epäsuorasti, koko Atatürkin (länsimaalaistamis)projektia vastaan.

Turkin viimeinen kalifi Abdul Mejid II luopuu tehtävästä ja hänet karkotetaan Turkista vuonna 1924. Ranskalaisen Le Petit Journal -lehden piirros. Kuva: CCI/Shutterstock/All Over Press

Käytännössä Erdoganin ja hänen johtamansa AKP-puolueen politiikka on monessa suhteessa täysin päinvastainen kuin Atatürkillä. Uskonnon asema on vahvistunut, länteen suhtaudutaan kriittisesti ja katse on kääntynyt muslimimaailmaan. On jopa puhuttu Osmani-imperiumin paluusta.

– Joissain puheenvuoroissa Turkin tasavallan aika on nähty poikkeustilana ja sata vuotta sitten luotu Turkin kansallisvaltio luonnottoman pienenä. Vähintäänkin Turkin henkisten rajojen on nähty kulkevan Lähi-idässä, siis alueella, joka kuului vuosisatoja Osmani-imperiumiin.

Alarannan mukaan Erdoğanin Turkki tavoittelee johtajan asemaa muslimimaailmassa. Jälleen ero Atatürkin kauteen on silmiinpistävä. 1920–30-luvuilla Turkin ulkopolitiikkaa ohjasi eristäytyminen, voimat keskitettiin kansallisvaltion luomiseen. Valtakuntaan aiemmin kuuluneita eteläisiä alueita suorastaan karteltiin.

– Lähi-itä nähtiin sekasortoisena, hieman takapajuisena alueena, josta Turkin kannatti pysyä mahdollisimman kaukana.

Turkkilaiset juhlivat itsenäisyyssodan päättymisen 100-vuotispäivää elokuussa 2022. Turkin tasavalta syntyi vuotta myöhemmin, mutta sen juhlallisuudet saattavat peruuntua Gazan tilanteen takia. Kuva: Tolga Ildun/Shutterstock/All Over Press

Tänä päivänä Lähi-itä heijastuu jopa Turkin tasavallan 100-vuotisjuhlintaan. Alkuperäinen tarkoitus oli juhlia tasavaltaa ja sen perustajaa Atatürkiä viikkojen ajan. Nyt koko juhlahumu uhkaa peruuntua Gazan tilanteen takia.

– Ajatellaan, että ei ole sopiva aika juhlia, kun muslimiveljiä kuolee Palestiinassa, Alaranta selittää.

Voisi ajatella, että Atatürkiin ristiriitaisesti suhtautuvalle Erdoğanille Lähi-idän uusin kriisi tuli kuin tarjottimella. Sen varjolla hänen ei tarvitsi osallistua maan isän asemaa korostaviin juhlallisuuksiin. Toni Alarannan mukaan tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin yksioikoinen.

– Atatürkin kaudesta on rakennettua jatkumoa, jossa Turkin tasavalta tulee Erdoğanin kaudella huipentumaansa. Ja tästä alkaa uusi vuosisata, joka on Erdoğanin uutta Turkkia.