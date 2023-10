IS: Severi Lahtinen väittää nyt seuran tienneen raiskaussyytteestä, toimitusjohtaja ei osaa sanoa onko joku tiennyt ”luottamuksellisesti”

Kuva: All Over Press

JYP irtisanoi pelaajansa Severi Lahtisen tämän saatua raiskaustuomion käräjäoikeudesta. Lahtinen väittää nyt seuran tienneen syytteestä, toisin kuin JYP on julkisuuteen kertonut.

Ilta-Sanomat uutisoi JYP:istä raiskaustuomion vuoksi irtisanotun Severi Lahtisen väittävän, että hänen entinen seuransa olisi ollut tietoinen raiskaussyytteestä jo ennen tuomiota.

Ilta-Sanomien mukaan Lahtinen väittää kertoneensa sekä raiskaustutkinnasta että myöhemmin syytteestä valmentaja Jukka Rautakorvelle heti saatuaan asioista tiedon.

Seurajohto on aiemmin kommentoinut, että raiskaussyyte olisi tullut täysin yllätyksenä organisaatiolle, samoin kuin Lahtisen saama törkeä rattijuopumustuomio.

JYP:in puheenjohtaja Juha Seppänen kommentoi Ilta-Sanomille nyt, että yhtiöllä on ollut tieto tutkinnasta elo-syyskuussa 2022, mutta käsitys, että asia ei ole edennyt minnekään.

Yle ei ole tavoittanut Lahtista, Rautakorpea tai Seppästä kommentoimaan asiaa.

Toimitusjohtaja Risto Korpela kommentoi Ylelle edelleen, että seurajohdolle asia tuli tietoon vasta oikeuskäsittelyn alkamisen yhteydessä.

– Sitä en osaa nyt sanoa, että onko joku sitten mahdollisesti luottamuksellisesti tiennyt, Korpela sanoo.

Korpela kertoo, että ei ole Ilta-Sanomien uutisen jälkeen keskustellut asiasta Rautakorven kanssa, onko valmentaja tiennyt asiasta.

– Minä luulen, että asia on meidän puolelta nyt kaikin puolin loppuun käsitelty ja käräjäoikeus oman tuomionsa antanut, me mennään eteenpäin, Korpela kommentoi kysyttäessä, aikooko hän keskustella Rautakorven kanssa siitä mitä valmentaja on tiennyt etukäteen Lahtiseen kohdistuvasta tutkinnasta ja syytteestä.

Lahtisen tuomiosta uutisoitiin lokakuun 10. ja lokakuun 12. seura purki hänen sopimuksensa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.