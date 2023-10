Nokia ei ollut poikkeus – lähipäivinä suurten suomalaisyhtiöiden odotetaan kertovan vielä rajummista myynnin romahduksista

Metsä Boardin, Outokummun ja Fortumin liikevaihdot ovat konsensusennusteita, jotka on johdettu yhtiöitä seuraavien analyytikoiden arvioista.

Nokian myynti putosi heinä-syyskuussa viidenneksen. Metsä Boardin, Outokummun ja Fortumin liikevaihdon pudotus on ennusteiden mukaan suurempi.

Helsingin pörssin tuloskausi sai torstaina synkeän alun. Kansanosakkeena tunnettu Nokia kertoi myyntinsä pudonneen vuoden kolmannella neljänneksellä peräti 20 prosenttia viime vuodesta.

Vastaavia uutisia kuullaan lisää jo ensi viikolla, sanoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

– Nokia oli selkeä pettymys, volyymit ovat tulleet selvästi alas etenkin Pohjois-Amerikassa. Muutoin tällä viikolla ei vielä nähty tulosjulkistuksia yhtiöiltä, joihin talouden iskut ovat osuneet kovimmin, Saari sanoo.

– Metalli- ja metsäsektorit tulevat todennäköisesti olemaan ne toimialat, joissa nähdään pisimmät miinukset.

Kuten yllä oleva kuva kertoo, suurista pörssiyhtiöistä teräsyhtiö Outokummun, metsäyhtiö Metsä Boardin ja energiayhtiö Fortumin odotetaan kertovan Nokiaakin suuremmasta liikevaihdon laskusta.

Avaa kuvien katselu Helsingin pörssi on kärsinyt talouden epävarmuudesta verrokkejaan enemmän. OP:n Antti Saaren mukaan myös toipuminen voi olla nopeaa, kun teollisuudesta aletaan jossain vaiheessa kuulla positiivisia viestejä. Kuva: Markku Rantala / Yle

Saaren mukaan korkojen nousu hyydyttää nyt teollisuuden investointihaluja ja inflaatio syö kotitalouksien ostovoimaa. Lisäksi monen suomalaisyhtiön asiakkailla on jo varastoissaan niin paljon tavaraa, ettei uutta tarvitse tilata.

– Koronapandemian jäljiltä moni yhtiö oppi pitämään vähän ylisuuria varastoja, koska markkinoilla oli toimitushaasteita. Nyt varastoja on ajettu alaspäin – ja tämä on vaikuttanut merkittävästi esimerkiksi metsä- ja metalliteollisuuden näkymiin.

Nokiakin selitti tulospettymystä osin sillä, että sen operaattoriasiakkaat purkavat koronan- ja komponenttipulan aikana kerättyjä varastojaan.

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen muistuttaa, että vielä viime vuonna suomalaisten pörssiyhtiöiden suurin haaste oli se, miten raaka-aineiden nousevat hinnat saataisiin siirrettyä asiakkaiden maksettavaksi. Nyt huolena on talouskasvun ja samalla kysynnän hyytyminen.

– Olemme siis siirtymässä uudentyyppiseen tilanteeseen. Talouskasvu Euroopassa ja myös Kiinassa on selvästi hidastumaan päin. Pohjois–Amerikka ja USA on pärjännyt paremmin, mutta meidän pörssiyhtiöille se on kuitenkin isossa kuvassa valitettavan pieni markkina, Viljakainen sanoo.

Alla olevassa kuvassa on esitetty suurista yhtiöistä tämän viikon tulosjulkistajia ja niitä, joista voidaan esittää analyytikoilta koottuja ”konsensusennusteita”. Nopea vilkaisukin kertoo, että odotusten mukaan yli puolet pörssin suurista yhtiöistä tulee kertomaan liikevaihdon laskusta. Lähes poikkeuksetta liikevaihdon laskun uskotaan johtavan myös tuloksen heikkenemiseen.

Kolmen metsäyhtiön liiketulosten odotetaan romahtavan peräti 75–95 prosenttia.

– Kyllä tästä aika vaikea tuloskausi tulee. Edellisellä vuosineljänneksellä tulokset laskivat 26 prosenttia vuoden takaiseen tasoon nähden. Ennen tuloskautta ajattelimme, että tästä voisi tulla pikkuisen parempi. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että miinukset ovat vielä vähän pidempiä, OP:n Saari sanoo.

Helsingin pörssin surkeus johtuu toimialarakenteesta

Inderesin Viljakainen muistuttaa, että yhtiöiden väliset erot voivat olla suuria.

– Tällä viikolla on saatu myös kohtuullisia ja jopa hyviäkin tuloksia. Nordea esimerkiksi oli erittäin vahva – ja Elisa, Telia sekä Huhtamäki pystyivät kohtuullisiin suorituksiin. Syklisemmässä päässä Nokian numerot olivat kuitenkin erittäin vaisuja. Ja kun ensi viikolla ja marraskuun alussa saadaan syklisiltä yhtiöiltä lisää raportteja, heikkoutta alkaa näkyä enenevässä määrin.

Viljakaisen käyttämä termi ”syklinen” tarkoittaa yhtiötä, jonka liiketoiminta reagoi talouden heilahteluihin nopeasti. Syklisiä ovat tyypillisesti esimerkiksi teräs- ja metsäyhtiöt. Yllä olevassa kuvassa noiden alojen yritykset löytyvätkin listan punaisimmasta päästä.

Joskus yhtiöitä kutsutaan ”jälkisyklisiksi”. Tällaisia ovat esimerkiksi konepajayhtiöt, joiden tuotteilla on usein pitkät tilaus- ja toimitusajat – ja siksi eurot kilahtavat kassaan viiveellä. Cargotecin, Konecranesin ja Wärtsilän liikevaihtojen odotetaan yhä kasvavan, mutta kuinka pitkään?

– Konepajoillakin taloudellinen tilanne todennäköisesti näkyy uusissa tilauksissa – ja tilauskirjoja analyytikot seuraavat nyt tarkalla silmällä, Inderesin Viljakainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Euroopan ja Kiinan talouskehitys hiipuu, ja se näkyy Inderesin Viljakaisen mukaan suomalaisyhtiöiden tilauksissa. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Syklisyyden vastakohta on ”defensiivinen” yhtiö. Sellaisiksi kutsutaan yhtiöitä, joiden tuotteita tai palveluita käytetään niin taantumassa kuin nousukaudellakin. Tyypillisiä esimerkkejä ovat teleoperaattorit, elintarvikeyhtiöt ja lääketeollisuus.

Saaren ja Viljakaisen mukaan Suomessa on verraten paljon syklisiä pörssiyhtiöitä ja vähemmän defensiivisiä yhtiöitä. Siksi Helsingin pörssi on menestynyt kuluvana vuonna selvästi yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia pörssejä heikommin.

– Meillä on poikkeuksellisen paljon etusyklisiä teollisuusyhtiöitä, joihin suhdanne iskee kovaa. Siinä vaiheessa kun nähdään teollisuudessa jonkinlaista valoa tunnelin päässä, todennäköisesti se heijastuu myös pörssiin, OP:n Saari sanoo.

Paine säästöihin kasvaa

OP:n Antti Saaren mukaan markkinatilanne on vaikea, mutta kriisistä ei ole kyse.

– Tässä alkaa näkymään laajasti talouskehityksen hiipuminen. Volyymit tulevat monella yhtiöllä alaspäin, mutta toisaalta yhtiöillä on edelleen kyvykkyyttä reagoida tilanteeseen. Siitä kertoo se, että tulospettymyksiä on nähty paljon vähemmän kuin liikevaihtopettymyksiä, Saari sanoo.

Nokia aiheutti markkinoille pettymyksen sekä liikevaihdollaan että tuloksellaan. Korjaava toimenpide on säästöohjelma, joka on viemässä työpaikan Suomessa jopa 450 nokialaiselta. Kuten yhtiön pääluottamusmiehet alla kertovat, kyseessä on tänä vuonna jo kolmas muutosneuvottelukierros – ja seuraavaa odotetaan.

Paine säästöihin kasvaa myös muissa yhtiöissä, jos tilauskirjat ohenevat.