Suomi myönsi 300 kaatolupaa, vaikka metsiimme mahtuisi nykyistä enemmän ilveksiä – metsästäjien tavoitteena on yleensä trofee

Ilves on metsästäjä Harri Tarpeenniemen mukaan yksi vaikeimpia metsästettäviä Suomessa.

Suomessa ilves ei ole uhanalainen, mutta se on kokonaan rauhoitettu. Ilveksiä saa kaataa vain poikkeusluvalla.

Ilvesten metsästys herättää ristiriitaisia tunteita suomalaisissa. Osa ymmärtää metsästyksen, osa taas vastustaa kissapetojen määrän harventamista.

Ilveksiä saa kaataa vain poikkeusluvilla, joita maa- ja metsätalousministeriön alainen Suomen riistakeskus myönsi lokakuussa 300 ilveksen metsästykselle. Se on yli kymmenesosa Suomen ilveskannasta. Lupien perusteena ovat kannanhoidolliset syyt.

Ministeriö perustelee kannanhoidollista metsästystä muun muassa sillä, että se ylläpitää ilveksen ihmisarkuutta ja lisää ilveksen arvostusta riistaeläimenä.

Ilves on Suomen laissa kokonaan rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivissä tiukasti suojeltu.

EU:n luontodirektiivi ei edes tunne termiä kannanhoidollinen metsästys.

– Se on suomalaista retoriikkaa. Lupien mitoittaminen ja myöntäminen on suurpetopolitiikkaa, Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Katja Holmala sanoo.

Avaa kuvien katselu Ilvestä ei metsästetä lihan vuoksi, vaan tavoitteena on yleensä kallo, turkki tai täytetty eläin, kuten kuvassa. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Holmala toteaa, että Suomessa ei olla ilvesten määrässä lähelläkään luonnon kantokykyä. Metsiimme mahtuisi enemmänkin ilveksiä. Mutta kuinka paljon enemmän, sitä ei Holmalan mukaan ole koskaan laskettu.

– Meillä ilveskannan tavoiteltava taso on mielestäni sellainen, ettei laji ole uhanalainen ja yhteiskunta ja kansalaiset hyväksyvät sen.

Luke tekee vuosittain ilveksen kanta-arvion. Sen pohjalta Luke laatii verotusmallin, joka kertoo, miten metsästys vaikuttaa ilvespopulaation kokoon. Tämä tieto toimii ministeriölle taustatietona, kun se tekee päätöksiä ilveksen kannanhoidollisista metsästysluvista.

Ilveksiä ei ole liikaa eikä liian vähän

Holmala huomauttaa, että valtaosalla EU:n aluetta ilves on harvinainen tai jopa erittäin uhanalainen. Jos metsästys on sallittu, niin etupäässä vain vahinkojen vähentämiseksi. Hän arvioi, että Manner-Euroopassa ilveksen suojelu vaikuttaisi olevan tiukkenemassa.

Suomen ilveskanta on kuuden vuoden välein tehtävän arvioinnin mukaan levinneisyydeltään ja suuruudeltaan ”suotuisalla tasolla”. Sitä se on ollut jo vuodesta 2007 lähtien.

Ilves ei myöskään ole tällä hetkellä uhanalainen Suomessa.

– Meillä on kaksi tapaa arvioida lajille suojelustatusta. Ilves on molemmissa hyvällä tolalla. Tässä tilanteessa, jos lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja muu normisto mahdollistavat ilveksen kestävän metsästyksen, en näe sitä lajin säilymiselle ongelmalliseksi.

Holmala sanoo, että ilveksen metsästyksellä on meillä pitkät perinteet.

– Ilves on arvostettu saaliseläin, jota ei metsästetä lihan vuoksi, vaan tavoitteena on yleensä trofee: kallo, turkki tai täytetty eläin.

Metsästäjä: ilveshavainnot ovat lisääntyneet

Kalvolan metsästysseura sai kaksi ilveksen kaatolupaa kannanhoidollisin perustein. Seuran jäsen Harri Tarpeenniemi sanoo, että Hämeenlinnan Kalvolan alueella ilveshavainnot ovat viime vuosina lisääntyneet. Se kertoo hänen mukaansa ilveskannan kasvusta.

– Kymmenen vuotta sitten ilveksiä ei näkynyt hirvijahdeissa lainkaan, mutta viime vuonna minunkin kohdalle sattui kolme ilvestä. Ilvesten lisääntymisestä kertovat myös jälki- ja riistakamerahavainnot, kaksi ilvestä kaatanut Tarpeenniemi sanoo.

Avaa kuvien katselu Itä-Siperian laika Väpä on tärkeässä roolissa, kun ilvestä jäljestetään, kertoo koiran omistaja ja kouluttaja Joni Hakuli Kalvolan metsästysseurasta. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Tarpeenniemi katsoo, ettei parin ilveksen kaadolla ole merkitystä ilveskantaan.

– Ilves on tosi hieno eläin, ja sen kanta tulee säilyttää sopivana.

Tarpeenniemi uskoo, että ilvesten määrä tulee edelleen lisääntymään, mutta hän jättää ilvesten sopivan määrän virkamiesten päätettäväksi.

Ilves haastaa metsästäjät

Kalvolan metsästysseura on mukana 22 seuran yhteisluvassa.

– Ilvesjahti on yksi vaativimpia metsästysmuotoja. Se kiehtoo meitä, koska siinä on haastetta. Ilves on tosi älykäs eläin ja nopea käänteissään. Metsästäjän pitää olla valppaana ja nopea, hyvä ampuja, sanoo Tarpeenniemi.

Tarpeenniemi sanoo, että hänellä on ollut onnea, että ilvekset ovat sattuneet tulemaan kohdalle.

– Minä olen kyllä ollut valmiina, kun ilves on tullut kohti. Aina se tulee yllättäen lähelle. Siinä ei ole sekunteja aikaa, kun pitää tehdä päätös, että nyt se tippuu tuohon. Se on metsästäjälle hieno ja jännittävä hetki.

Tarpeenniemi sanookin, että ilvesjahti vaatii metsästäjiltä enemmän kuin moni muu metsästyslaji. Se edellyttää huolellista valmistautumista ja lunta maastoon.