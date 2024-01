Suomalaiset joutuvat säästämään inflaation johdosta jo vessapaperin hinnassa – kuinka monta arkkia riittää?

Inflaatiosta johtuva hintojen nousu on pakottanut monen vaihtamaan kalliista vessapaperimerkistä edullisempaan vaihtoehtoon. Suomalaisten siirtyminen edullisempaan vessapaperiin ei ole yllättävää, sillä WC-paperien hinnat ovat nyt 30 prosenttia korkeammalla kuin kaksi vuotta sitten. Jos hintoja vertaa neljä vuotta aiempaan, on hinnan nousua tapahtunut melkein 50 prosentin verran.

S-ryhmästä ja Keskosta kerrotaan, että suomalaiset siirtyvät ostamaan vuonna 2023 edellisvuotta enemmän kauppojen omia halpamerkkejä. Suomalaiset ostavat kauppojen mukaan myös aiempaa enemmän isompia pakkauskokoja, joissa rullahinta on pieniä pakkauskokoja edullisempi. Kauppojen omien halpamerkkien rullahinta vaihtelee 30 sentistä 50 senttiin.

Pehmopapereiden hintojen nousujen takana on esimerkiksi sellun ja energian hintojen nousu. Kuluttajamuutoksesta huolimatta esimerkiksi Kesko kertoo säilyttävänsä jatkossakin laajan, erityisesti kotimaisten tuotteiden valikoiman wc-papereissa.

Suomalaiset haluavat laatua halvalla

Vaikka vessapaperi on vaihtunut monissa kotitalouksissa edullisempaan, niin laadusta suomalaiset eivät ole valmiita tinkimään. Metsä Tissuen teettämän tutkimuksen mukaan tärkeimpiä WC-paperin valintakriteerejä kuluttajille ovat pehmeys, lujuus ja hyvä hinta-laatusuhde.

Vaatimuksista johtuen suomalaisista kaupoista on vaikeaa löytää huonolaatuista vessapaperia, vaikka WC-paperimerkkejä on kymmenkunta. Monissa muissa Euroopan maissa WC-paperit voivat olla hyvin toisenlaisia kotimaisiin verrattuna.

WC-paperi paljastaa elintason

Pehmopaperin laatu on yhteydessä elintasoon, kertoo Luonnonvarakeskus Luken tutkija Juha Laitila. Paksu vessapaperi on itse asiassa kotimainen luksustuote. Monissa muissa Euroopan maissa on tarjolla ohuempaa WC-paperia.

– Mitä korkeampi elintaso maassa on, sitä laadukkaampaa paperia halutaan käyttää. Esimerkiksi Pohjoismaiden papereissa on enemmän kerroksia ja WC-paperi on pehmeämpää kuin muualla lähialueilla.

Yksikerroksista wc-paperia on tarjolla muun muassa Venäjällä ja muualla Itä-Euroopassa kaupan hyllyillä. Halvempia laatuja on tarjolla kuluttajille Laitilan mukaan myös Baltiassa.

Pehmopapereiden kulutus kasvaa Laitilan mukaan aina alueilla, joissa elintaso nousee. Tällä hetkellä Euroopan alueella kulutuksen kasvu on nopeinta itäisessä Keski-Euroopassa.

Avaa kuvien katselu Suomalaiset käyttivät kotonaan vuonna 2022 pehmopapereita eli vessapapereita, käsipyyhkeitä, talouspapereita ja nenäliinoja noin 18 kiloa vuodessa. Se on melkein kilo enemmän kuin muualla Euroopassa Kuva: Jari Pussinen / Yle

Mikä arkkimäärä riittää?

Perheissä kuluu paljon vessapaperia. Tilanne voi lisätä perheen jäsenien välillä keskustelua oikeanlaisesta paperimäärän käytöstä. Montako arkkia on riittävä määrä pieneen ja isoon hätään?

Aiheesta ei ole tehty mittavaa tutkimusta. Jonkinlaista suuntaa antavaa voi tarjota vuonna 2018 Metsä Tissuen tekemä online-kysely, johon osallistui 3 000 vastaajaa.

Kyselyssä miehet kokivat riittäväksi määräksi 1–2 arkkia ja naiset vastaavasti keskimäärin 3–5 arkkia.

Vähentämällä omaa vessapaperin käyttömäärää, voi säästää rahaa. Samalla voi keventää kauppaostosten kantokuormaa ajoittain vessapaperipaketin verran.

Kuinka monta kerrosta arkissa?

Suomessa vessapaperilaatuja on jopa neljää erilaista. Ohuin näistä on kaksikerroksinen kierrätyskuidusta valmistettu vessapaperi. Sitä valmistetaan kierrätyspaperista siistatusta massasta.

Seuraavaksi paksuimmat ovat kolmekerroksiset, pääasiassa ensikuidusta eli sellusta valmistetut vessapaperit. Sellua keitetään sahojen ja vaneritehtaiden puuhakkeesta sekä metsien harvennuspuusta ja tukkirunkojen latvapölkyistä.

Suomessa on kaksi pehmopaperitehdasta, Metsä Tissuen Mäntän ja Essityn Nokian tehdas. Kumpikin tekee WC-paperia täydellä teholla sellusta ja kierrätyskuidusta.

Mihin kaikkeen sellua käytetään? Sellua käytetään muun muassa kartongin, pehmopaperin, erikoispaperien sekä paino- ja kirjoituspaperin valmistukseen Selluloosasta voidaan valmistaa myös läpinäkyvää ns.puumuovia, jolla voidaan kääriä esimerkiksi sämpylöitä. Karboksimetyyliselluloosaa löytyy vettä sitovana ainesosana muun muassa ketsupista, pakasteleivonnaisista ja eineksistä. Sellua käytetään imemään kosteutta virtsankarkailu- ja kuukautissuojissa. Kartonkiteollisuuden sivuvirrasta tulevaa puupohjaista kuitutuotetta hyödynnetään peltojen maanparannusaineina.

Pallo, taiteltu vai tuoksuva paperi?

Vessapaperin käyttötyyli vaihtelee eri maiden välillä. Kun Yhdysvalloissa höttöisestä ja ohuesta WC-paperista tehdään pallo, niin Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa paperi yleensä taitellaan käyttöä varten.

Metsä Tissuen kuluttajatutkimusyhtiö Nepan kanssa tehty tutkimus paljastaa, että suomalaisilla, ruotsalaisilla ja saksalaisilla on erilaiset WC-paperimieltymykset. Suomessa, Ruotsissa ja monissa muissa Euroopan maissa suositaan ensisijaisesti valkoista paperia. Suomalaisten erikoispiirre muihin maihin verrattuna on keltaisen paperin käyttö.

Saksalaiset pitävät tutkimuksen mukaan pohjoismaalaisia enemmän hajustetusta ja värillisestä WC-paperista. Reilu kolmasosa saksalaisista käyttää ainakin silloin tällöin hajustettua vessapaperia.