Länsinaapuria piinaavat terrorismi, rikollisjengit ja valuutan romahdus – kysyimme presidenttiehdokkailta, miten vältytään ”Ruotsin tieltä”

Ruotsista on noussut otsikoihin viime aikoina lähinnä huonoja uutisia. Kuvituskuva.

Yksi maailman turvallisimmista ja vakaimmista valtioista kamppailee nyt valtavien sisäisten haasteiden kanssa. Presidenttiehdokkaiden mukaan Suomella on silti myös opiksi otettavaa Ruotsista.

Ruotsista kantautuu nyt lähinnä huonoja uutisia.

Puolustusvoimat on pyydetty apuun väkivaltaisten katujengien rauhoittamiseksi, terrorismin uhkataso on noussut, kruunun kurssi on pohjalukemissa ja maa odottaa Nato-hakemuksensa kanssa edelleen sotilasliiton porstuassa.

Maanantaina 45-vuotias tunisialaistaustainen mies ampui Brysselissä kaksi ruotsalaista, jotka olivat saapuneet seuraamaan jalkapallon EM-karsintaottelua Ruotsin ja Belgian välillä. Uhrit valikoituivat sen perusteella, että he olivat ruotsalaisia.

Teon taustalla ovat muslimimaailmaa suututtaneet koraanin polttamiset Ruotsissa. Terroristijärjestöt Isis ja al-Qaida ovat jo kehottaneet muslimeja iskemään ruotsalaisia vastaan. Iranin johtaja Ali Khameini on julistanut Ruotsin olevan sodassa muslimimaiden kanssa.

Yle kysyi kannatusmittausten kärkeä pitävien presidenttiehdokkaiden ajatuksia länsinaapurin tilanteesta.

Ruotsi, mallimaamme?

Ruotsalaisesta kansankodista on otettu maailmalla mallia ja se on nähty monella tapaa edelläkävijänä. Nyt Suomessakin kuitenkin varoitetaan Ruotsin tielle joutumisesta.

Onko Ruotsi enää maa, josta Suomen tulisi ottaa esimerkkiä?

Länsinaapurin tilanne ei ehdokkaiden mukaan ole kuitenkaan niin lohduton kuin viime aikojen uutiset ovat antaneet ymmärtää.

Kokoomuksen presidenttiehdokkaan Alexander Stubbin mielestä suuressa kuvassa Ruotsi on edelleen monella tapaa mallimaa, vaikka sillä onkin juuri nyt paljon haasteita. Paljon riippuu myös siitä, mitä Ruotsin tiellä tarkoitetaan.

– Jos sillä tarkoitetaan taloutta, niin mieluummin lähtisin matkimaan. Jos sillä tarkoitetaan maahanmuuttoa ja vaikkapa jengirikollisuutta, niin siitä on opittava. Asioista on pystyttävä keskustelemaan ja niihin pitää puuttua ennakoivasti, Stubb sanoo.

Avaa kuvien katselu Alexander Stubb uskoo, että Ruotsin Nato-jäsenyyden lopullisessa maaliin saattamisessa on kyse enää viikoista. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokkaan Mika Aaltolan mukaan Suomi voi ja sen kannattaa ottaa oppia Ruotsilta, joka kulkee monessa kehityskulussa Suomea edellä. Niin hyvässä kuin pahassa.

– Puhumme usein maan puolustusmenojen leikkauksista, kun he poutasäällä riisuvat itsensä aseista. Mutta heillä on edelleen vahva puolustusteollisuus. Siellä valmistetaan vieläkin hävittäjiä. Eli kyllä Ruotsi on perusvahva, ei se kovin helposti kaadu, Aaltola sanoo.

Panokset tulisi nyt laittaa siihen, että Ruotsissa syntynyt pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan malli voi hyvin kaikissa Pohjoismaissa.

– Siinä ei saisi tulla paljon kupruja, koska Ruotsin ongelmat helposti luetaan myös Suomen ongelmiksi. Eli autetaan Ruotsia, niin kuin Pohjoismaissa on ollut tapana.

Avaa kuvien katselu Mika Aaltolan mielestä naapurusten vartaaminen toisiinsa on turhaa. Sen sijaan pitäisi keskittyä auttamaan toinen toisiaan. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Vihreiden tukema, valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Pekka Haavisto uskoo, että yhteiskuntarauha on tällä hetkellä Suomessa paremmalla tolalla. Jengiväkivalta-ilmiö olisi hänen mukaansa vaatinut Ruotsissa jo aikaisempaa puuttumista.

Myös Haavisto nostaa keskiöön maahanmuuttajien kotouttamisen ja nostaa esille etenkin koulujen eriytymisen.

– Mielestäni lähiöiden suunnittelu ja eriytyminen on mennyt liian pitkälle, on muodostunut maahanmuuttajalähiöitä. Jos Suomessa halutaan tätä mallia välttää, pitää se tehdä aktiivisesti.

Suomea on Haaviston mukaan suojannut myös uskorauhaa koskeva lakipykälä, joka muun muassa kieltää Koraanin tai muun uskonnollisen yhteisön pyhänä pitämän kirjan polttamisen.

– Kyllähän suomalaista tuntuu, että meillä on enemmän sellaista käytännöllistä järkeä tämän asian hoitamiseen. Meillä ei voi tehdä ulos avotulta, poltti siinä sitten Koraania tai tietosanakirjaa, Haavisto sanoo.

Avaa kuvien katselu Pekka Haavisto korostaa etenkin maahanmuuttajien integraatiota koulumaailmassa. Koulut eivät saa eriytyä maahanmuuttajataustaisten ja muiden oppilaiden luokkiin ja kouluihin. Kuva: Jukka Lehto / Yle

Keskustan tukeman valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Olli Rehn nostaa myös esiin maahanmuuttajien riittämättömän kotouttamisen.

– Meidän varmasti kannattaa ottaa oppia Ruotsin heikoista kokemuksista maahanmuuttajien kotouttamisen osalta. Mutta samalla tietysti muistaa se, että Ruotsilla on paljon vahvuuksia muun muassa työn tuottavuudessa ja työllisyydessä pitkällä jänteellä.

Avaa kuvien katselu Olli Rehnin mukaan tällä hetkellä Suomen näkökulmasta kaikkein tärkein tavoite on saada Ruotsin Nato-jäsenyys maaliin. Kuva: Jukka Lehto / Yle

Pikkuveljen rooli on historiaa

Suomi on historiallisesti näyttäytynyt Ruotsin pikkuveljenä. Tukholmasta ei ole juuri katsottu itään päin, tai vähintään hieman yläviistosta.

Roolit kuitenkin vaihtuivat keväällä 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nato-prosessissa Suomesta tulikin suunnannäyttäjä länsinaapurille. Yhtäkkiä Ruotsi olikin halukas kuulemaan, mitä Suomessa ollaan asioista mieltä.

Stubbin mukaan Suomi on turvallisuuspolitiikan saralla tällä hetkellä maailman keskiössä ja Ruotsi seuraa meitä.

– Turvallisuuspuolella olemme ottaneet johtoroolin. Jos ihan suoraan sanotaan, niin Putinin hyökkäyksen jälkeen Suomen kansa päätti Suomen Nato-jäsenyydestä ja myös välillisesti tai jopa suoraan Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

Presidenttiehdokkaat korostavat kuitenkin tasavertaista suhdetta maiden välillä. Vihoviimeinen asia, jota Suomessa tulisi ehdokkaiden mukaan tehdä, on lähteä korostamaan itseään Ruotsin kustannuksella.

Haavisto vertaa naapuruksia aikuisiksi kasvaneisiin sisaruksiin.

– Aikuisiällä sillä, kuka on iso- ja pikkuveli, ei ole enää niin suurta merkitystä. Ajattelen, että me olemme nyt tällaisessa aikuisiässä Ruotsin kanssa, että välillä toinen vetää toista ja toinen toista asiaa.

Rehn uskoo, että Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä koko pohjoismainen yhteistyö voi kokea uuden renessanssin ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi myös osaamisen, koulutuksen, tutkimuksen ja ja yritystoiminnan saralla.

– Suomen ja Ruotsin suhdetta ei kannata nähdä maaotteluna tai varsinkaan sortua mihinkään hybrikseen. Olen aina itse katsonut ruotsalaisia samalta silmien tasalta ja päinvastoin, Rehn sanoo.

Stubb uskoo, että koko maailma katsoo Pohjoismaita ikään kuin yhtenä joukkueena.

– En ole koskaan tuntenut itseäni niin pohjoismaalaiseksi kuin tänä päivänä. Ruotsin asia on meidän, Suomen asia on Ruotsin.

