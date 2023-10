”Jos mieheni ei vastaa puhelimeen, pelkään heidän kaikkien kuolleen” – Um Ali joutui jättämään kuusi lastaan Gazaan

JERUSALEM Augusta Victorian sairaalassa Itä-Jerusalemissa on hoidettavana syöpäpotilaita, jotka ovat tulleet tänne Gazasta ennen sotaa.

Gazassa ei ole syöpäsairaalaa, joten gazalaisia hoidetaan kahdessa Itä-Jerusalemissa sijaitsevassa sairaalassa.

Hanan Abu Kaloub, 57, on sairaalassa yksivuotiaan pojantyttärensä Samah’n saattajana. He ovat olleet täällä syyskuusta asti.

– Olen todella huolissani. Joka päivä, kun kuulen uusista pommituksista, pyydän Jumalaa suojelemaan lapsiani. Vain Jumala tietää mitä heille tapahtuu Gazassa.

Avaa kuvien katselu Hanan Abu Kaloub on menettänyt monia läheisiään Israelin Gazaan tekemissä iskuissa. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Pyynnöstämme Kaloub soittaa haastattelun aikana lyhyen puhelun yhdelle pojistaan, ja poika vastaa.

– Sydämeeni sattuu ja minulla on huono olo, jos en saa heihin yhteyttä puhelimella tai netin kautta.

Kaloubin kaksi tytärtä ja kolme poikaa sekä 18 lastenlasta ovat selvinneet toistaiseksi elossa Israelin pommituksista. Läheltä on pitänyt, sillä aivan pommitusten alussa Israelin isku tuhosi Kaloubin mukaan hänen poikansa naapuritalon.

Avaa kuvien katselu Vuoden ikäinen Samah on sairaalassa isoäitinsä saattamana. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Ystäviään Gaza Cityn eteläosasta tullut nainen on menettänyt paljon.

– Olen menettänyt rakkaita sukulaisiani ja naapureitani. Useita naapureitani kuoli moskeijan pommituksessa. Sukulaisiani kuoli Erezin rajanylityspaikan lähellä sodan alussa. Yksi sukulaiseni kuoli al-Shatin pakolaisleirille tehdyssä iskussa, hän luettelee.

Kaloub kyynelehtii puhuessaan menettämistään läheisistä ja Gazan tilanteesta. Sairaalassa hänen on keskityttävä pieneen lapsenlapseensa.

Sydämeni on murtunut, sanoo Gazaan jääneistä omaisistaan huolissaan oleva Hanan Abu Kaloub.

Tulevaisuutta hän ei uskalla miettiä.

– Mietin mielessäni milloin voin palata Gazaan. Se voi viedä pitkään. Vaikka haluan palata takaisin, ei minulla ole paikkaa minne mennä.

Kaloub arvelee kotitalonsa tuhoutuneen pommituksissa. Sairaalan tuhoutuminen räjähdyksessä Gaza Cityssä järkytti naista syvästi.

Avaa kuvien katselu Hanan Abu Kaloub kertoo itkeneensä viime päivinä paljon. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

– Olen ahdistunut. Olen itkenyt paljon. Silmäni ovat kipeät itkemisestä. En halua enää itkeä, koska silmäni ovat väsyneet siihen.

– Olemme psyykkisesti ja fyysisesti väsyneitä. Olemme todella väsyneitä. Pelkään lasteni, sukulaisteni ja ystävieni puolesta. Sydämeni on murtunut.

Um Ali joutui jättämään kuusi lastaan Gazaan

– Jos teillä on helikopteri, voitteko viedä meidät täältä pois ja ottaa perheeni mukaan? kysyy Um Ali Jnene, 30.

Jnene on Augusta Victorian sairaalassa 8-vuotiaan poikansa Alin kanssa. Hän tuli Itä-Jerusalemiin poikansa hoitojen takia syyskuussa niin ikään Gaza Citystä.

Jnene on ollut sairaalassa poikansa kanssa 35 päivää. Kuusi hänen lastaan, miehensä ja muut läheiset ovat Gazassa sodan keskellä.

Avaa kuvien katselu Um Ali Jnenen kuusi lasta ja mies ovat pommitusten keskellä Gazassa. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

– Se on todella pitkä aika olla erossa perheestä. Olen todella huolissani läheisistäni.

Kun gazalaisia kehotettiin lentolehtisissä lähtemään kodeistaan, lähtivät Jnenen vanhemmat ja sisarukset pakoon. Hänen miehensä lapsineen päättivät jäädä kotitaloon.

– Luojan kiitos en ole menettänyt läheisiäni. Mieheni joutuu herättämään lapset usein keskellä yötä. Sitten he menevät turvallisempaan paikkaan ja palaavat, kun pommitus taukoaa.

Pienin Jnenen lapsista on alle kaksivuotias. Hän on tällä hetkellä Jnenen sisaren hoidossa.

– Olen koko ajan huolissani. Jos mieheni ei vastaa puhelimeen, pelkään että he kaikki ovat kuolleet. Lapset pyytävät minua tulemaan kotiin, mutta en voi mennä sinne. Sydämeni on särkynyt. Lapseni tarvitsevat minua.

– Naapuritaloomme osui isku ja ikkunat hajosivat myös meidän talostamme. Silloin mieheni lähti lasten kanssa pakoon. Kun pommitus päättyi he palasivat taloomme.

Perhe siirtyy toistuvasti suojaan pommituksilta, mutta on pysytellyt kotitalossa. Arkielämä on vaikeaa, koska muun muassa vedestä on Gazassa pulaa. Jnenen lapset pääsivät toissa päivänä kylpemään ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa.

– Mieheni on pessyt lapsia kivennäisvedellä. Perheeni on jumissa talossamme. Ulos kävelylle ei voi mennä.

Avaa kuvien katselu Um Ali Jnene on huolestunut, kun hän ei saa yhteyttä perheeseensä Gazassa. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Ihmiset Gazassa ovat Jnenen mukaan erittäin stressaantuneita.

– Kaikki ovat menettäneet toivonsa. Minulle he sanovat: Jos tapaamme vielä, he eivät sano, kun tapaamme vielä.

– Olemme epätoivoisia, koska Israel pommittaa meitä. Toivoa ei ole.

Jnene ei halua vastata kysymykseen siitä, mitä hän ajattelee Hamasin hyökkäyksestä Israeliin. Kaksi viikkoa sitten tehty hyökkäys aloitti yhä kiristyvän konfliktin. Gazassa ihmisten ahdinko pahenee.