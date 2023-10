Kauppojen vesihyllyt tyhjenevät Sastamalassa hanaveden saastuttua – veden keittokehotus kestää vähintään ensi viikon puoliväliin

Kuhina kauppojen vesihyllyillä on tuttu näky kesän helteiden iskiessä, mutta vedestä on harvoin puutetta lokakuussa.

Pirkanmaalla Sastamalassa sijaitsevassa Äetsän K-marketissa lähdevedet on kuitenkin myyty loppuun monena päivänä putkeen. Samanlainen tilanne on Kiikoisten ABC:lla ja vieressä olevassa Salessa.

Osalla Sastamalan asukkaista on ollut alkuviikosta lähtien voimassa veden keittokehotus, koska vesijohtovedestä on löytynyt kolibakteeria. Tämän vuoksi ihmiset ovat rientäneet hakemaan litroittain lähdevettä.

Tilanne on kauppiaan kannalta haasteellinen, kertoo Äetsän K-marketin kauppias Satu Ojala-Kuusiniemi.

– Koska teemme myös keittiöhommia, olemme joutuneet keittämään vettä aamuin illoin. Kattila porisee tuolla koko ajan. Ei olla viitsitty ottaa hyllystä lähdevettä, jotta sitä riittää asiakkaille, Ojala-Kuusiniemi kertoo.

Kiikoisten ABC:lla on jouduttu ottamaan vaihtoehtoiset toimintatavat käyttöön veden keittokehotuksen vuoksi. Asiakkaiden kahvit on keitetty pulloveteen. Pullovettä käytetään myös ruoanlaitossa.

Avaa kuvien katselu Osa Äetsän K-marketin asiakkaista on joutunut poistumaan kaupasta ilman vesipulloa. Kuva: Valtteri Kujansuu

Harvinainen tapaus

Juomaveden keittokehotus annettiin Äetsän ja Kiikoisten alueille sekä Kaukolaan ja Vaununperälle. Kehotus koskee kiinteistöjä, joiden käytössä on Äetsän verkostoalueen vesi.

Tällä hetkellä käynnissä on verkoston klooraus, Sastamalan veden verkostopäällikkö Marko Naskali kertoo.

– Yksi pohjavesikaivo on jostain syystä saastunut, bakteerilähde on siellä. Se on ollut suljettuna ja pois käytöstä heti, kun tämä tilanne tuli päälle, Naskali sanoo.

Avaa kuvien katselu Marko Naskali kertoo, että vastaavaa tapausta ei ole ollut sinä aikana, kun hän on ollut töissä vesilaitoksella. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Torstaina koko verkostoalueelta otetuista näytteistä yhdessä oli edelleen koliformisia bakteereita. Näytteenoton tarkoituksena oli lähinnä ohjata, miltä suunnalta vettä kloorataan.

– Tänään haetaan uudet näytteet ja toivotaan, että verkoston klooraus olisi jo purrut ja näytteet olisivat puhtaita.

Juomaveden keittokehotus on voimassa, kunnes kolme näytettä peräkkäin ovat puhtaita. Kehotuksen purkaminen on näin ollen mahdollista aikaisintaan ensi viikon keskiviikkona tai torstaina.

Perjantaina iltapäivällä keittokehotus kuitenkin purettiin jo pienellä alueella Kiikoisissa. Tarkemmat tiedot alueesta löytyvät Satamalan kaupungin verkkosivuilta.

Kiikassa asuva Airi Viitanen kertoo, että on joutunut olemaan koko viikon varuillaan veden saastumisen vuoksi.

– Lappua on tullut laitettua sinne ja tänne, että muistaa, ettei vaan juo sitä vettä, Viitanen sanoo.

Avaa kuvien katselu Airi Viitanen kertoo keittäneensä vettä aluksi, mutta päätti sen jälkeen ostaa sitä kaupasta. Hän kokee sen varmemmaksi vaihtoehdoksi. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Kritiikkiä tiedottamisesta

Juomaveden keittokehotus koskee tuhansia ihmisiä. Asukkaita on pyritty informoimaan tilanteesta muun muassa paikallislehtien, Sastamalan Veden verkkosivuston ja kaupungin tiedotuskanavien kautta.

Näiden lisäksi Sastamalan Vesi on ottanut vasta käyttöön tekstiviestipalvelun. Se kertoo lähettäneensä veden saastumisesta yli 3 000 tekstiviestiä.

Kaikki eivät kuitenkaan viestiä ole saaneet, minkä vuoksi asiasta on käyty kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Avaa kuvien katselu Tällaisen viestin tuhannet ihmiset saivat. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Sastamalan Veden mukaan puhelinnumero ei löydy aina automaattisesti tekstiviestipalvelusta. Syynä voi olla esimerkiksi se, että numerolla on markkinointikielto, se on salattu, käytössä on prepaid-liittymä tai puhelinnumeron laskutusosoite on eri kuin käyttäjän kotiosoite.

– On myös mahdollista, että tiedotettavaa aluetta kartalla valittaessa on käynyt niin, että joku tienpää kartalta ei ole tullut kokonaan valittua, Marko Naskali sanoo.

Jos vastaava tilanne osuu joskus vielä kohdalle, miten tiedottaminen hoidetaan eri tavalla?

– Tiedotetaan hieman laajemmalle alueelle välittämättä siitä, että joku jota tieto ei koske sillä hetkellä saa myös viestin. Ei turhaan yritetä rajoittaa tiedotusta liian tiukkaan vain niille joita asia koskee, vaan toisinpäin: varaudutaan siihen, että riittävän moni saa varmasti tiedon.