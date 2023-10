Esa Mikkonen osti yli sata asuntoa ja irtisanoutui työstään – kun korot alkoivat nousta, hänellä ei ollut hädän päivää

Sijoitusasuntojen ostajat ovat selvinneet korkojen noususta vähin vaurioin. He ovat korkosuojanneet lainojaan ja lainamäärät ovat muita asunnonostajia pienempiä. Myös vuokratulot helpottavat tilannetta.

Kemiläinen Esa Mikkonen omistaa kokonaisen korttelin ja vähän päälle. Kauaksi on tultu vuodesta 1998, jolloin hän hankki ensimmäisen asuntonsa, omaan käyttöön.

– Jo puolen vuoden päästä asunnosta tuli sijoitusasunto, sillä tapasin naisen, jonka kanssa avioiduin. Asuntoni oli liian pieni meille.

Osuuspankin henkilöasiakasrahoituksen johtaja Hanna Heinosen mukaan monen asuntosijoittajan tarina on sama kuin Mikkosella: kun muutetaan isompaan, niin vanha asunto laitetaan vuokralle. Suurin osa OP:n sijoitusasuntolaina-asiakkaista omistaa vain yhden vuokrattavan asunnon.

Osuuspankin ja Nordean mukaa sijoitusasuntolainat ovat pienempiä kuin asuntolainat, joten sijoittajat eivät ehkä siksikään ole olleet huolissaan korkojen noususta.

– Kun korot alkoivat viime keväänä nousta, näkyi se ensimmäisten viikkojen aikana varovaisuutena, mutta pian tilanne tasaantui, OP:n Heinonen toteaa.

Nordean kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala kertoo, että asuntosijoittajat ovat keskimääräistä parempituloisia mediaanitulojen ollessa vajaa 5 000 euroa. He ovat ovat vakituisessa työsuhteessa tai yrittäjiä.

– Asuntosijoittajien maksukyky stressitestataan samoilla muuttujilla kuin asuntovelalliset. Jos ei testiä läpäise, niin asiakas ei ole luototuskelpoinen ellei lainan määrää pienennetä tai tulot kasva. Asuntosijoittajat ovat suurin piirtein yhtä aktiivisesti suojanneet lainansa, kun asuntovelalliset, joten korkojen nousu vaikuttaa heihin samalla mittakaavalla, hän sanoo.

Nyt, vuonna 2023, Esa Mikkosella on asuntoja kolminumeroinen määrä. Voisi siis kuvitella, että kohonneet korot painavat Mikkosen mieltä, koska asuntokantaa on hankittu myös lainarahalla.

– Ei huolestuta. En ole vivuttanut lainoja niin sanotusti tappiin. Lainani ovat olleet korkosuojattuja tai jos korko on tuntunut kovalta, olen tehnyt ylimääräisiä lyhennyksiä, Mikkonen selvittää.

Hän arvelee, että ongelmia saattaa tulla niille sijoittajille, joilla on paljon lainarahaa kiinni asunnoissa, joiden taloyhtiöillä on myös lainaa.

Avaa kuvien katselu Asuntosijoittajat hankkivat yleensä pieniä asuntoja, jolloin lainamäärä pysyy maltillisena. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Sitten eteen tuli kokonainen kortteli

Palataan vuosituhannen vaihteeseen. Ensimmäisen asunnon hankkimisen jälkeen Esa Mikkonen alkoi pikkuhiljaa ostaa asuntoja lisää. Pitkään niitä oli maltillinen määrä.

– Kourallinen. Jos tuli hyvä kauppa eteen, ostin uuden asunnon.

Vuosi 2015 oli vedenjakaja, jolloin hän jäi vuorotteluvapaalle työpaikastaan.

– Laitoin tuttuni kanssa yrityksen pystyyn. Ostimme asuntoja ja tarjosimme remontointipalveluja.

Vuonna 2019 Mikkonen ja hänen liikekumppaninsa ostivat kokonaisen korttelin läheltä Kemin keskustaa. Paikallisen vanhusten asuntosäätiön asunnot olivat päässeet huonoon kuntoon, koska säätiöllä ei ollut varaa korjata asuntoja.

Mikkonen ja hänen liikekumppaninsa hankkivat kaupalla toistasataa pientä asuntoa, joita alkoivat remontoida.

Kauppasummaa Mikkonen ei paljasta, mutta Kemissä asuntojen keskihinnat ovat matalampia kuin muualla Suomessa keskimäärin. Kemissä neliöhinta on tuhannen euron luokkaa, kun esimerkiksi koko maassa se on keskimäärin 2300, pääkaupunkiseudulla 4500 euroa.

Tällä hetkellä Mikkonen omistaa asuntoja Kemijärvi–Pori -akselilla.

– Omistan asuntoja sekä yksityishenkilönä että firman kautta. Yksityishenkilönä omistaminen on yksinkertaista: voit tehdä rahoillasi mitä haluat sen jälkeen, kun olet maksanut niistä 34 prosentin veron. Yrityksen rahat ovat aina yrityksen rahoja, hän toteaa.

Avaa kuvien katselu Esa Mikkosen omistamien asuntojen määrä moninkertaistui, kun hän osti Kemissä paikalliselta säätiöltä korttelin verran pieniä, kunnostuksen tarpeessa olleita asuntoja. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Esa Mikkonen on taustaltaan tavallinen palkansaaja, eikä hänellä ole esimerkiksi suuria perintöjä. Aluksi hän sai asuntojen hankkimiseen rahoitusta pankista.

– Olen aloittanut asuntosijoittamisen varovaisesti ja kasvattanut salkkuani pitkäjänteisesti. Nykyisin, kun asuntomassaa on paljon, voi uuden ostaa tuotoilla, hän laskee.

Ei ole tarkkaa tietoa, kuinka paljon Mikkosen kaltaisia isoja sijoittajia Suomessa on. Esimerkiksi Suomen Vuokranantajat ry:n 30 000: sta jäsenestä yli kymmenen asunnon omistajia on vain reilu kuusi prosenttia. Joukkoon mahtuu erilaisia vuokranantajia, joiden omistamien asuntojen määrä vaihtelee kymmenistä satoihin.

Pyysimme Esa Mikkolalta kolme vinkkiä asuntosijoittamista harkitsevalle.

Lainanhoitovaikeudet eivät ole kasvaneet

Suomen vuokranantajien tässä kuussa julkaiseman katsauksen mukaan 60 prosenttia vuokranantajista ei ole tehnyt merkittäviä korkojen nousuun liittyviä toimenpiteitä. Osa on nostanut vuokraa tai säästänyt kustannuksista, mutta vain kaksi prosenttia on joutunut myymään asuntojaan.

Suomen Pankin tilastojen perusteella asuntosijoittajien lainanhoitovaikeudet eivät ole kasvaneet merkittävästi.

– Hoitamattomien sijoitusasuntolainojen määrä oli elokuussa pienempi kuin omistusasuntolainojen. Tosin tilastoon päätyvät pitkään maksamatta olleet rästit, joten tilanne päivittyy viiveellä, kertoo Suomen pankin talousasiantuntija Markus Aaltonen.

Tämän vuoden elokuussa on tapahtunut kuitenkin muutos. Sijoitusasuntolainojen kokonaismäärä väheni enemmän kuin omistusasuntolainat.

Markus Aaltosen mukaan tyypillisesti etenkin yksityissijoittajat rahoittavat sijoitustoimintaa omien varojensa lisäksi käyttämällä henkilökohtaisia sijoituslainoja tai velkaantumalla taloyhtiölainojen kautta.

Korkomuutokset ovat kuitenkin tehneet asuntosijoittajat siinä mielessä varovaisiksi, että kalliit uudiskohteet eivät liiku sellaiseen tahtiin kuin nollakorkoaikana rakentajilla oli ehkä suunnitelmissa.

– Tuottopuoli on nyt heikompi ja muut tulonhankintamahdollisuudet saattavat tuntua houkuttelevimmilta, toteaa Juho Keskinen Suomen hypoteekkiyhdistyksestä.

Pienten paikkakuntien asuntosijoittajat hakevat asunnoilleen tuottoa useimmiten vuokrista, mutta suuremmissa kaupungeissa tuottoa haetaan myös mahdollisesta arvonnoususta.

Sijoitusasuntolainoissa lyhyemmät takaisinmaksuajat Sijoitusasuntolainat ovat pienempiä kuin omistusasuntolainat, ja niissä on lyhyemmät takaisinmaksuajat. Esimerkiksi elokuussa 2023 sijoitusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika ol i 18 vuotta ja 7 kuukautta, omistusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 22 vuotta ja 11 kuukautta .

omistusasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli . Tämän vuoden elokuussa on tapahtunut kuitenkin muutos, ja sijoitusasuntolainakanta supistui enemmän vuoden takaiseen omistusasuntolainakantaan verrattuna. Maaliskuussa 2022 sijoitusasuntolainakannan kasvuvauhti oli 7,8 % ja elokuussa 2023 sijoitusasuntolainakanta supistui 1,8 % edellisvuodesta.

Lainaa nostetaan vähemmän, joten sijoitusasuntolainakannan kasvuvauhti näyttää hidastuneen.

Elokuussa 2023 uusien sijoitusasuntolainojen keskikorko oli korkeampi (4,73 %) kuin omistusasuntolainojen (4,53 %) Lähde: Suomen Pankki Avaa

Haalarit päälle ja töihin

Esa Mikkonen on jättänyt siviilityönsä kokonaan. Hän jäi virkavapaalle neljä vuotta sitten ja sanoi itsensä lopullisesti irti tänä vuonna. Vuosien saatossa hän on opiskellut alaa ja hänellä on muun muassa isännöitsijän ja asunnonvälittäjän ammattitutkinnot.

Mikkonen aikoo edelleen syventää osaamistaan.

– Työni ei ole ainoastaan asuntojen ostamista ja vuokralle laittamista, vaan se sisältää kiinteistöjen kehittämistä, hallintaa ja hallitustyöskentelyä. Saatan aamulla vetää haalarit päälle ja lähteä purkamaan jotain vesivahinkokohdetta, iltapäivällä istun kravatti kaulassa käräjäoikeudessa hakemassa häätöä. Paljon olen toimistolla hoitamassa maksuliikennettä, hän kertoo.