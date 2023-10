”Polvistu. Mene maahan”, 15-vuotias käskytti katuryöstössä uhriaan – Yle kävi läpi ryöstöjä, joissa on viety merkkivaatteita

Tämä kuva on tapaninpäivältä 2019 Helsingin Triplan kauppakeskukselta. Joukko nuoria seurasi tuntematonta nuorta ja ryösti hänet ulkona.

Merkkivaatteita ryöstävät ihmisten päältä usein alaikäiset nuoret. Tämä käy ilmi käräjäoikeuksien tuomioista.

Yle kävi läpi käräjäoikeuksien tuomiot, joista löytyivät sanat katuryöstö ja merkkivaate. Käräjäoikeudet olivat käsitelleet 30 tapausta, joissa uhrilta on ryöstetty tai yritetty ryöstää merkkivaatteita.

Rikokset tehtiin vuosina 2017–2022.

Teot olivat lähes poikkeuksetta nuorten aikuisten tai alaikäisten tekemiä. Teoissa oli mukana vähintään 54 alaikäistä.

Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Sen vuoksi kaikki ryöstöt eivät tule oikeuden käsiteltäviksi. Oikeuden tuomiot kertovat siis vain osatotuuden vaatteiden katuryöstöistä.

Tuomioiden perusteella katuryöstöt painottuvat pääkaupunkiseudulle. Poliisin mukaan ja Telegramin osto- ja myyntiryhmien perusteella merkkivaatteita varastetaan muissakin isoissa kaupungeissa.

Tässä jutussa kerrotaan esimerkkejä, millaisia merkkivaatteiden katuryöstöt ovat olleet.

Tapaninpäivän ryöstöt

Kuuden hengen teiniporukka ryösti ihmisiä väkivaltaisesti Helsingissä tapaninpäivänä vuonna 2019. Porukassa oli kaksi 15-vuotiasta ja neljä 14-vuotiasta.

Uhri oli odotellut kaveriaan Triplan kauppakeskuksessa. Hän oli kuunnellut musiikkia Airpods-kuulokkeilla ja kävellyt ulos.

Valvontakameroiden kuvista näkyy, kuinka uhrille tuntematon porukka seuraa uhria. Yksi heistä halusi tämän Niken Air Force -tennarit. Sen jälkeen yksi 14-vuotiasta löi uhria kasvoihin.

Uhrilta saatiin vietyä toinen kuuloke.

Tämän ryöstön jälkeen porukka lähti Käpylään. He huomasivat yksin junasta poistuneen 13-vuotiaan pojan. He lähtivät seuraamaan poikaa, joka oli juossut karkuun. Porukka oli kuitenkin saanut pojan kiinni ja lyönyt tätä. He olivat käskeneet uhria antamaan kaiken mukana olleen omaisuuden.

Pojalta oli yritetty viedä kengät jalasta. Hänet oli pakotettu ostamaan kaupasta 20 euron Playstation-lahjakortti ja juomaa kuuden euron edestä. Lisäksi häneltä vietiin kuulokkeet.

Avaa kuvien katselu Tämä kuva on Käpylän aseman valvontakamerasta. Tiellä näkyvät valkoiset lenkkarit. Ne annettiin auttamaan tulleelle nuorelle, kun hänet oman kenkänsä ryöstettiin. Kuva: poliisi

Poika soitti ryöstöstä kaverilleen, joka päätti lähteä auttamaan tätä. Tullessaan Käpylän asemalle auttaja piiritettiin. Häneltä porukka vei North Face -merkkisen takin, lompakon, bussikortin ja Niken lenkkarit. Ryöstäjät antoivat auttajalle ”vaihdossa” valkoiset Adidaksen kengät.

Molemmat 15-vuotiaat tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa kolmesta nuorena henkilönä tehdystä ryöstöstä 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Nöyryytetty, kuvattu videolle ja julkaistu someen

15-vuotias poika ryösti itselleen tuntemattoman 14-vuotiaan Helsingin Kaisaniemenpuistossa uudenvuodenaattona vuonna 2020. Viidakkoveitsellä uhaten uhrilta vietiin olkalaukku, 50 euroa rahaa ja 20 euron arvosta ilotulitteita.

Ryöstön jälkeen uhria oli nimitelty ja solvattu. Häntä potkaistiin polvella kasvoihin ja potkimista jatkettiin vieläkin, kun uhri makasi maassa. Uhri oli pakotettu polvistumaan toisen ryöstäjän eteen ja suutelemaan tämän kenkää.

Nöyryyttävää tilannetta oli ollut katsomassa muita henkilöitä ja ainakin kaksi ihmistä oli kuvannut sen. Video oli julkaistu Snapchatissä ja se levisi myös Tiktokissa.

Maahan, koira. Maahan. Hyökkääjä

– Polvistu. - - Arvaa mitä, oot huora. Oletko huora? Pussaa. Pussaa! Hyvä poika, mene maahan, hyökkääjä käskyttää videolla.

Videolla myös näkyy, että hyökkääjä, jonka kenkää pojan piti suudella, pahoinpitelee tätä.

Vasikoinnista uhrin kurkku uhattiin viiltää auki.

15-vuotias tekijä tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa nuorena henkilönä tehdyistä törkeästä ryöstöstä, törkeästä kunnianloukkauksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Hyökkääjä tuomittiin lisäksi useammasta muustakin rikoksesta Helsingin käräjäoikeudessa. Hän oli syyllistynyt muun muassa kahteen muuhun ryöstön yritykseen, pahoinpitelyyn ja tapon yritykseen. Oikeus langetti hänelle yli neljä vuotta vankeutta.

Täysi-ikäinen ryösti lapsia

Tammikuussa 2020 14-vuotias poika käveli Turun Hansassa. Häntä vastaan tuli 19-vuotias mies, jonka kanssa poika lähti Puolalanpuistoon. Noustessa puiston portaita, 19-vuotias kävi pojan rinnuksiin ja uhkasi tappaa tämän.

Hyökkääjä vaati takkia pojan päältä.

– Mä en viittiny tehä mitään vastarintaa, poika kertoi poliisin esitutkinnassa.

19-vuotias ryösti uhrilta takin, vyön, kengät, kuulokkeet ja 40 euroa rahaa.

Helmikuussa sama 19-vuotias teki uuden ryöstön.

Hän ja alle 15-vuotias houkuttelivat alaikäisen uhrin Raision Myllyllä ohikulkutien alikulkutunneliin, jossa he alkoivat lyödä ja potkia tätä päähän ja vartaloon.

Avaa kuvien katselu Poliisin ottama kuva rikospaikasta. Alaikäisen uhrin silmälasit näkyvät vääntyneinä lumella. Kuva: Poliisi

Uhria lyötiin useammin kuin kymmenen kertaa.

– Anna mulle jotakin, mulla on puukko, jos et anna, 19-vuotias oli uhkaillut.

Kaksikko ryösti uhrilta lompakon, rannekellon, North Face -merkkisen takin, kaulakorun, Louis Vuitton -merkkisen vyön, lippalakin, kevyttoppaliivin, puhelimen, kengät ja Airpods-kuulokkeet.

19-vuotias tuomittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kahdesta ryöstöstä seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Uhrina aikuinen mies

Viime itsenäisyyspäivän yönä kaksi 16-vuotiasta poikaa ryösti 33-vuotiaan miehen Vantaalla. Mies oli palaamassa kotiinsa noin kolmen aikaan. Hän oli humaltunut ja taittoi matkaa jalkaisin.

Noin 200 metriä ennen uhrin kotia kaksi tuntematonta henkilöä kävi hänen kimppuunsa. Toinen heistä sumutti uhria kasvoihin, ja hän kaatui maahan.

Avaa kuvien katselu Poliisi löysi tuomitun kotoa etsinnässä pippurisumutteen. Kuva: Poliisi

Hyökkääjät veivät mieheltä lompakon, jossa oli kaksi pankkikorttia, virtuaalivaluuttakortti, ajokortti ja käteistä rahaa.

Ryöstäjät löysivät uhrilta Iphonen ja iskivät maahan kaatunutta miestä päähän ja kylkeen saadakseen sen avauskoodin.

Sen jälkeen ryöstäjät veivät uhrin päältä Niken talvitakin ja jättivät hänet makaamaan pakkaseen kadulle.

Avaa kuvien katselu Tämä kuva on pankkiautomaatilta, jossa näkyy kaksi henkilöä käyttämässä 33-vuotiaan uhrin pankkikorttia. Kuva: Poliisi

Pippuria sumuttanut ja takaapäin uhrin kimppuun hyökännyt teini tuomittiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa nuorena henkilönä tehdystä ryöstöstä ja maksuvälinepetoksesta vuodeksi ehdolliseen vankeuteen.

Toinen hyökkääjistä tuomittiin avunannosta nuorena henkilönä tehtyyn ryöstöön kuudeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen.

