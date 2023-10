Tältä venäläismieheltä puolustusministeriö eväsi kiinteistökaupat – omistaa Ruokolahdelta tiluksia jo nyt

Puolustusministeriön Ruokolahdella kieltämät kiinteistökaupat yhdistyvät alueella jo ennestään toimivaan liikemieheen.

Puolustusministeriö kertoi torstaina tehneensä kolme kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa.

Kaupoista kaksi oli Etelä-Karjalassa Ruokolahden Rantalinnan alueella, jossa sijaitsee myös hiljaiseloa viettävä hotelli Rantalinna.

Hotelliyrityksestä tuttu venäläinen liikemies Ramis Deberdeev olisi halunnut ostaa alueelta 450 000 euron hintaisen kiinteistön vapaa-ajankäyttöön yhdessä kolmen perheenjäsenensä kanssa.

Lisäksi hotelliyrityksen omistama, samalla alueella sijaitseva henkilökunnan majoitusrakennus olisi siirtynyt toiselle yhtiölle konsernin sisäisellä kaupalla 55 000 euron hintaan.

Puolustusministeriö esti muun muassa tämän kiinteistön kaupan Ruokolahdella Etelä-Karjalassa. Kuva: Lauri Heino / Lehtikuva

Omistaa jo kiinteistöjä alueella

Deberdeevillä on jo entuudestaan kiinteistöjä Ruokolahden alueella. Vuonna 2008 hän osti Ruokolahden Rantalinnana tunnetun jugendlinnan, jota oli tarkoitus käyttää hotelli- ja ravintolatoimintaan.

Rantalinnan alku Deberdeevin omistuksessa oli kuitenkin kivinen, ja vuonna 2018 Rantalinnaa yritettiin myydä eteenpäin. Tällä hetkellä se on Rantalinna oy:n omistuksessa.

Aiemmin on uutisoitu, että Ruokolahdella sijaitsevan Rantalinnan lomakylässä on kiinteistöjä, joiden omistajilla on yhteyksiä Kremlin sisäpiiriin ja Vladimir Putiniin.

Ruokolahden Rantalinna on vuonna 1912 rakennettu jugendlinna. Arkistokuva. Kuva: Tommi Parkkinen / Yle

Kaupat torpattiin turvallisuussyistä

Puolustusministeriö ei myöntänyt lupaa kumpaankaan Ruokolahden kiinteistökauppaan. Ministeriö perustelee eväystä muun muassa Deberdeevin aikaisemmilla, Venäjän valtionhallintoon liittyvillä luottamus- ja työtehtävillä, sekä liiketoiminnan yhteyksillä.

Deberdeev on osallistunut Viipurin hallintapiirissä sijaitsevan Primroskin sataman liiketoimintaan, johon on puolustusministeriön mukaan osallistunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistuneita henkilöitä.

Lisäksi Deberdeev on DOM-moottoripyöräjengin perustaja. DOM on muun muassa osoittanut mieltään Suomen turvallisuuspoliittisia valintoja vastaan.

Deberdeevin on mahdollista hakea muutosta puolustusministöriön päätökseen. Yle ei tavoittanut Deberdeeviä tai hänen suomalaista asiamiestään haastatteluun.

Kielteisten päätösten saaneista kohteista kaksi sijaitsee Ruokolahdella Etelä-Karjalassa ja yksi Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Kuva: Rea Lemström / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

