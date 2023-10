Palestiinalaiset elävät köyhyydessä, mutta Hamasin johto elää hulppeasti Qatarissa

Hamasin poliittinen toimisto avattiin Qatarissa vuonna 2012. Qatar uskoo, että viestintäkanavien avoimuus on ainoa tapa ratkaista Hamasin ja Israelin välinen konflikti.

Samalla kun tuhansia palestiinalaisia siviilejä kuolee Gazassa, Hamasin johtohahmot oleilevat Qatarissa, yhdessä maailman rikkaimmista valtioista.

Kun Hamas aloitti hyökkäyksensä Israeliin 7. lokakuuta, levisi sosiaalisessa mediassa video, jossa Hamasin johtohahmot seuraavat Qatarin pääkaupungissa Dohassa sijaitsevassa hulppeassa toimistossa uutiskanava Al-Jazeeran lähetystä tapahtumista.

Videolla Hamasin johtaja Isma'il Haniyya ja järjestön muut johtohahmot vaikuttavat olevan iloisia – he polvistuivat kiittääkseen Allahia operaation onnistumisesta.

Hamas rikastui salakuljetusbisneksellä

Monet palestiinalaiset ovat kritisoineet Hamasia siitä, että sen johtajat elävät leveästi Qatarissa kaukana Gazan kärsimyksistä.

Öljyllä rikastunut monarkia tarjoaa siis suojapaikan terroristiryhmän johtajille. Lisäksi Israel on syyttänyt Qataria siitä, että se mahdollistaa Hamasin propagandan levittämisen qatarilaisen uutistoimiston Al-Jazeeran avulla.

Kun Haniyya nimitettiin palestiinalaishallinnon pääministeriksi vuonna 2006, hänen varallisuutensa kasvoi nopeasti, koska hän ja muut Hamasin ministerit hallitsivat Gazan taloutta. Israelilaisen sanomalehden The Times of Israelin mukaan Hamasin johtohahmot ovat perineet 20 prosentin veroa kaikesta salakuljetukseen perustuvasta kaupasta, jota käydään Gazan kaistalla sijaitsevien maanalaisten tunnelien kautta.

Hamasin välittämä tallenne Ismail Haniyehin puheesta. Tallennuspaikka tai -aika eivät ole tiedossa, mutta Haniyyan uskotaan olevan tälläkin hetkellä Qatarissa.

Times of Israelin mukaan salakuljetusmarkkinat ovat tehneet lähes kahdesta tuhannesta Hamasin korkea-arvoisesta virkamiehestä miljonäärejä.

Egyptiläisen Rose al-Yusuf -lehden mukaan Haniyeh osti neljällä miljoonalla dollarilla tontin Gazasta ja rekisteröi sen vävynsä nimiin. Sittemmin Haniyya on ostanut Gazan kaistalta useita asuntoja, huviloita ja muita rakennuksia, jotka on rekisteröity hänen lastensa nimiin.

Haniyya ja Hamasin muiden johtohahmojen kerryttämä varallisuus on räikeässä ristiriidassa palestiinalaisten elintason kanssa: Gazan kaistalla asuvien BKT asukasta kohti oli vuonna 2021 noin 5 600 dollaria vuodessa, mikä tekee siitä yhden maailman köyhimmistä paikoista.

Suuri joukko ihmisiä vierailemassa Hamas-johtaja Haniyyan kotona Gazassa 27. tammikuuta 2017. Kuva: Ali Jadallah / AOP

Qatar uskoo viestintäkanavien avoimuuden olevan ratkaisu konflikteihin

Hamasin poliittinen toimisto avattiin Qatarissa vuonna 2012 yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan toimistoa on käytetty useiden Yhdysvaltain hallintojen välityspyrkimyksissä Gazan ja Israelin tilanteen vakauttamiseksi.

Qatar on lisäksi tukenut palestiinalaisalueita vuosien ajan miljardeilla dollareilla.

Qataria on Israelin ja Hamasin sodaksi kärjistyneen tilanteen vuoksi kritisoitu siitä, että se sallii Hamasin läsnäolon maassa. Qatarin pääministeri Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani on puolustautunut sanomalla, että Hamasin toimisto Dohassa on tapa ”kommunikoida ja tuoda rauhaa ja rauhallisuutta alueelle”.

Ottawan yliopiston Lähi-idän politiikan asiantuntija Thomas Juneau kertoi Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n haastattelussa, että Qatarin ulkopolitiikka, identiteetti ja maabrändi perustuvat ajatukselle siitä, että se on valmis keskustelemaan kaikkien kanssa.

– Qatar puhuu Talibanille, Hamasille, Libyan kapinallisille ja niin edelleen, Juneau sanoi.

Vuonna 2013 Taliban avasi Qatariin oman toimistonsa silloisen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman siunauksella. Vuonna 2020 Yhdysvallat ja Taliban neuvottelivat Qatarissa Yhdysvaltain vetäytymisestä Afganistanista.

Qatarin Kanadan-suurlähetystö kertoi CBC:lle uskovansa, että ”ainoa tapa saavuttaa rauhanomainen ja välitön ratkaisu tähän kriisiin on pitää kaikki viestintäkanavat auki kaikkien osapuolten kanssa ja että kriisin ratkaiseminen edellyttää jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä”.

Qatar on harjoittanut diplomatiaa kulissien takana, ja se on kertonut neuvottelevansa Hamasin kanssa israelilaisten panttivankien vapauttamisesta. Qatar ilmoitti vain kaksi päivää konfliktin alkamisen jälkeen, että se toimii välittäjänä Hamasin ja Israelin välillä.

– Olemme tällä hetkellä jatkuvasti yhteydessä kaikkiin osapuoliin. Ensisijaisia tavoitteitamme ovat verenvuodatuksen lopettaminen, panttivankien vapauttaminen ja sen varmistaminen, että konflikti saadaan hallintaan ilman, että se leviää alueellisesti, kertoi Qatarin ulkoministeriön tiedottaja Majed Al-Ansari uutistoimisto Reutersille 9. lokakuuta.