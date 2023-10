Puolan Blankan viisubiisistä tuli valtava Tiktok-hitti – hän aikoo jatkossakin suosia suomalaisia musiikintekijöitä

Laulajan viisukappaleen sekä uusimman hitin taustalta löytyy suomalaismuusikoita. Blanka on parhaillaan tekemässä lisää uutta musiikkia Suomessa.

Blanka laulaa ja tanssii Rodeo-kappaleensa tahtiin helsinkiläisellä musiikkistudiolla. Matias Keskiruokanen säestää pianolla ja Neea River laulaa ja tanssii mukana.

Suomalaiskaksikko oli tekemässä Blankan kappaletta samassa studiossa aiemmin tänä vuonna biisileirillä. Paikalle oli kokoontunut musiikintekijöitä ympäri maailmaa ja heidän tehtävänään oli tehdä kappaleita puolalaisartistille.

Samaan aikaan tuli tieto, että hänet oli valittu Puolan euroviisuedustajaksi kappaleella Solo. Yksi biisin tekijöistä on suomalainen Julia Sundberg.

24-vuotias Blanka (oik. Blanka Stajkow) on parasta aikaa Suomessa promoamassa uutta kappalettaan ja tekemässä yhden keikan. Tämän lisäksi hän nauhoittaa uutta musiikkia suomalaisten kanssa.

– Blankan kanssa energiat vaan kohtaavat, sanoo Neea River.

Myös puolalaisen mielestä on hienoa, että yhteistyö suomalaisten kanssa jatkuu.

– Suomalaiset ovat todella lahjakkaita. He eivät ole pelkästään upeita tekijöitä, vaan myös mahtavia tyyppejä. He ovat todella nopeita ja hyvin avoimia. Se on etu.

Avaa kuvien katselu – Suomalaiset ovat avoimia ja rentoja. Tunnen oloni kotoisaksi täällä. Ihmettelin juuri tiimilleni, kuinka puhdasta täällä on. Ihan kuin olisi elokuvassa, sanoo puolalaisartisti Blanka. Kuva: Katriina Laine / Yle

Viisureissu toi Tiktok-hitin

Blankan kappale Solo ei menestynyt kovinkaan kummoisesti kevään Euroviisuissa, vaikka se sai kilpailun kahdeksanneksi suurimman yleisöäänisaaliin. Puola päätyi lopulta sijalle 19.

Biisi on ollut kuitenkin jättimäinen hitti Tiktokissa tanssivideoineen. Se ylitti juuri miljardin katselukerran rajan.

Blankan tie viisuihin oli erikoinen. Kun Solo-kappale julkaistiin ja laitettiin Youtubeen, monet kommentoivat, että biisillä kannattaisi pyrkiä Euroviisuihin.

Aloitteleva artisti voitti Puolan karsinnan kohun saattelemana. Se ei ollut yleisön suosikki, mutta tuomarit antoivat sille täydet pisteet. Monet epäilivät, että tuomaristo oli lahjottu.

Euroviisut oli Blankalle suuri seikkailu. Hän kertoo oppineensa kisan aikana paljon itsestään ihmisenä ja artistina.

– Opin, kuinka paljon tämä vaatii työtä ja kuinka paljon minun täytyy laittaa siihen paukkuja. Vaatii lukemattomia työtunteja, jos haluaa olla hyvä.

Avaa kuvien katselu – Käärijä on uskomaton artisti ja mahtava tyyppi. Hän on niin hauska. Mielestäni hän on yksi luovimmista artisteista, hehkuttaa Puolaa Euroviisuissa edustanut Blanka. Kuva: Katriina Laine / Yle

Euroviisut kannustaa musiikintekijöitä

Matias Keskiruokaselle ja Neea Riverille musiikin tekeminen Blankan kaltaiselle kansainväliselle artistille on kuin lottovoitto.

Neea River on ollut musiikintekijä seitsemän vuotta. Nyt hän on alkanut julkaista myös omaa musiikkia.

Keskiruokanen on säveltänyt ja tuottanut ammatikseen kahdeksan vuotta. Suomessa hän on tehnyt musiikkia monenlaisille artisteille Kaija Koosta Cledokseen. Ulkomaille hän on tehnyt biisejä esimerkiksi Italiaan ja Ruotsiin.

– Meille tekijöille Blanka on iso juttu, koska Solo oli niin iso hitti Euroopan laajuisesti ja ympäri maailmaa. Se on meille vaan etu, että on noin iso hitti alla, Keskiruokanen sanoo.

Avaa kuvien katselu – Meillä Pohjoismaissa popmusa on geeneissä, sanovat puolalaiselle Blankalle kappaleita tekevät Neea River ja Matias Keskiruokanen. Kuva: Katriina Laine / Yle

Euroviisut on ollut kovassa nosteessa jo muutaman vuoden, ja se innostaa biisinkirjoittajia ja tuottajia osallistumaan kisaan aivan eri tavalla kuin aiemmin.

Neea River ja Matias Keskiruokanen näkevät itsensä tekemässä viisukappaleita. Ainakin heillä on jo mielessä, minkä tyylinen viisujen voittajabiisin pitäisi olla.

– Iso, voimaannuttava ja energinen. Sellaisessa haluaisin olla mukana tekijänä, sanoo Neea River.

– Siinä pitää olla sekopäisyyttä, hulluutta ja yllätyksellisyyttä, kuvailee Keskiruokanen.