Talojen katoille alkaa olla tunkua, kun energiaa pitäisi säästää ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia torjua

Talojen katoilla on paljon mahdollisuuksia tuottaa energiaa ja myös torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Ilmastonmuutos tekee vääjäämättä tuloaan ja se vaikuttaa säähän monella tapaa. Lämpötilat nousevat, sateiden määrä kasvaa ja rankkasateita tulee entistä useammin. Muutokset näkyvät jo nyt.

Rakennukset ja kadut ovat kovilla. Tampereen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha sanoo, että talojen katoilla on paljon mahdollisuuksia tuottaa energiaa ja torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Kattobuumi voi olla edessä.

– Katoilla on nyt jo monennäköistä hyötykäyttöä nähtävissä, mutta jatkossa enenevässä määrin, Vinha sanoo.

Avaa kuvien katselu Professori Juha Vinhan taustalla näkyy Tampereen Kampusareenan viherkatto. Kuva: Ilkka Loikkanen

Aurinkopaneeleja on jo runsaasti, mutta talojen katoille voidaan asentaa sadevesiä kerääviä hulevesialtaita ja niistä voidaan tehdä viherkattoja.

Rakentamisen hiilijalanjälki otettaneen Suomessa käyttöön vuonna 2025 ja siihen johtavaa tiekarttaa valmistellaan ympäristöministeriössä. Katolle asennetut aurinkoenergiapaneelit pienentävät talon hiilijalanjälkeä. Hulevesialtaat ja viherkatot puolestaan kasvattavat hiilikädenjälkeä eli lisäävät positiivisia ympäristövaikutuksia.

Vinha sanoo, että yksittäisen talon ratkaisuilla ei ole kokonaisuuden kannalta suurta merkitystä, mutta ilmastonmuutoksen torjunta koostuukin pienistä puroista.

Sateet koetteleva kaupunkien hulevesijärjestelmiä

Ilmastonmuutoksen kehityskulusta ei ole vielä varmuutta ja onnistuessaan ihmiskunta voi siihen vielä vaikuttaa. Se on kuitenkin varmaa, että sateet lisääntyvät. Suomessa kuluvan vuosisadan lopulla talvisin sadetta tulee eri olomuodoissa 5–30 prosenttia nykyistä enemmän. Kesällä muutos on todennäköisesti melko pieni.

Viemärijärjestelmät voivat olla kovilla.

– Vanhoilla asuinalueilla ja siellä missä hulevesijärjestelmät ovat vähän alimitoitettuja voi tulla tarvetta rakentaa hulevesien viivytysaltaita myös katolle, Vinha arvelee.

Altaiden rakentaminen katolle toimii parhaiten uudisrakennuksissa. Vanhoissa rakennuksissa se voi olla vaikeampi rasti ja vaatii ammattitaitoista suunnittelua. Vesi painaa paljon.

Myös viherkatot pidättelevät hulevesien valumista.

– Sillä tavalla ne estävät ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia, mutta toisaalta niillä on ilmastonmuutosta ehkäisevä vaikutus. Aina kun me lisäämme viherpinta-alaa, on enemmän kasvillisuutta ja se taas auttaa siinä, että hiilidioksidimäärät eivät nouse niin paljon, Vinha sanoo.

Katoilla voi olla matalaa kasvillisuutta kuten maksaruohoa tai varpuja. Multakerros voi olla vähimmillään vain alle 10 senttiä. Jos katolle halutaan kookkaampia kasveja kuten pensaita tai puita, multakerroksen on oltava paksumpi ja se puolestaan vaatii katon kantavuudelta enemmän.

Viherkattoa kastellaan aluksi, mutta sen jälkeen sen tulisi selvitä omillaan, muuttua osaksi luontoa.

Avaa kuvien katselu Berliinissä kokonaisen kerrostaloalueen katot on laitettu vihertämään. Kuva: Emmanuele Contini / AOP

Viherkatot eivät ole lyöneet suuresti läpi Suomessa. Maailman metropoleissa niitä näkee jo enemmän. Tiheään rakennuskantaan ne tuovat kaivattua vihreyttä.

– Kasvukausi on lyhyt eikä sillä tavalla ole yhtä tehokas kuin eteläisemmissä maissa. Ne ovat myös kalliimpia eli kustannustekijätkin vaikuttavat. Mutta ilmastonmuutos lisää varmasti niiden määrää, Vinha ennustaa.

Ensi askeleet on jo otettu. Helsingin kaupunki laati viherkattolinjauksen vuonna 2015, Tampereella se nuijittiin muutama viikko sitten. Siinä määritellään kasvikattojen tarvetta ja edistämisen tapoja.

Kerrostalon asukkaat tyytyväisiä aurinkoenergiaan

Aurinkoenergiapaneelit alkavat olla jo arkipäivää.

Tampereen Niemenrannassa vuonna 2013 rakennettuun kerrostaloon asennettiin paneelit kaksi vuotta sitten. Asumisen rakentamisen kehittämiskeskus Ara tuki runsaammin, kun maalämmön kylkiäiseksi otettiin aurinkoenergia.

48 paneelia tuotti viime vuonna 21 650 kilowattituntia sähköä. Sillä toimivat talon hissit, valaistus ja pesuhuoneiden lattialämmmitys.

– Ilman muuta kannattaa. Siitä tulee taloudellista säästöäkin pitkän päälle, asunto-osakeyhtiö Niemenrannan Katariinan puheenjohtaja Touko Nurmi kannustaa asiaa harkitsevia.

Juha Vinha odottaa, että aurinkopaneelien paikallaan jauhanut hyötysuhde paranee tulevaisuudessa. Laboratoriossa tässä on jo onnistuttu.

– Meillä oli viime vuonna kovat energian hinnat. Silloin oli ilman muuta selvää, että aurinkopaneelien kautta saadaan paljon hyötyä ja säästöä, Vinha sanoo.

Suomessa aurinkoenergia ristiriitana on pidetty sitä, että energiaa ei saada talvisin, kun sille olisi suurin tarve ja kesäisin päinvastoin. Tähän voi tulla muutos, jos ja kun lämpötilat alkavat nousta.

Eteläisemmissä maissa aurinkoenergiaa käytetään talojen jäähdyttämiseen. Kun Suomen kesät kuumenevat, sama on edessä meillä.