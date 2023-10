Venäläistaustainen mies yritti ostaa kiinteistön Kiteeltä, puolustusministeriö esti aikeet – asianhoitaja väittää, että perusteet olivat väärät

Kiteen Ruppovaaran lammenrantakiinteistön taustalla on useita venäläisinimiä. Uusimman omistajan mukaantulo olisi puolustusministeriön mukaan voinut olla uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Puolustusministeriö puuttui eilen kolmeen kiinteistökauppaan. Yksi kielteisen päätöksen kohteista on Kiteen Ruppovaarassa Pohjois-Karjalassa sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö.

Määräalan lammen rannalla sijaitsevasta kiinteistöstä yritti ostaa 45-vuotias mies, joka on Israelin kansalainen. Hänen asiamiehensä mukaan mies asuu Israelissa mutta hänellä on kuitenkin myös Venäjän kansalaisuus.

Puolustusministeriö torppasi 60 000 euron arvoisen kaupan, koska katsoi sen mahdollisesti aiheuttavan uhan Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Puolustusministeriön perusteluiden mukaan 45-vuotias mies työskentelee venäläisessä yrityksessä, jonka toimialana on muun muassa erilaisten tieto- ja salausjärjestelmien kehittäminen. Julkisten lähteiden mukaan yritys osallistuu Venäjällä julkisiin hankintoihin ja sen asiakkaina on tai on ollut turvallisuusviranomaisia.

Puolustusministeriö ei suostunut paljastamaan miehen työnantajaa.

– Emme kommentoi tapauksia enempää kuin mitä päätöksissä sanotaan, totesi ulkomaalaisomistuksista vastaavan yksikön johtajan sijaisena toimiva Anu Sallinen.

Asiamies kiistää puolustusministeriön tiedot

Yle ei tavoittanut perjantaina ostajaa. Sen sijaan hänen asiamiehensä, kiinteistönvälittäjä Irina Hämäläisen mukaan puolustusministeriön päätös oli väärä.

– Henkilö ei ole sellainen, josta päätöksessä kerrotaan. Työ ei pidä paikkaansa. Hän ei ole sellaisessa työssä ja hän asuu Isarelissa. Tämä on ensimmäinen tällainen tapaus, ja minun pitää selvittää, mitä teemme, totesi puhelimitse tavoitettu Irina Hämäläinen. Hämäläinen lopetti puhelun yllättäen kuultuaan toiveesta tallentaa haastattelu.

Irina Hämäläinen edustaa Habita Finland oy:tä.

Puolustusministeriön päätökseen voi hakea muutosta.

Kiteen kiinteistö on lähellä Tolosenmäkeä aivan 6-tien tuntumassa lammen rannalla. Kiinteistön koko on hehtaari.

Tontilla sijaitsee reilun 50 neliömetrin kokoinen vuonna 1990 rakennettu mökki. Ilman lainvoimaa jäänyt kauppa olisi koskenut 4 000 neliömetrin määräalaa kiinteistöstä.

Puolustusministeriö halusi estää pakotteiden kiertämisen

Estämällä kiinteistökaupan valtio puuttui omistukseen, joka olisi voinut olla uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Puolustusministeriö katsoi, ettei se voi poissulkea mahdollisuutta, että kiinteistöhankintaa käytettäisiin osana laaja-alaisia vaikuttamisyrityksiä, tai Suomen alueelta pyrittäisiin toimittamaan pakotteiden vastaisia elektroniikkakomponentteja Venäjän turvallisuusviranomaisille.

Myös kiinteistön sijainti kohtuullisen lähellä itärajaa vaikutti ministeriön päätökseen.

Avaa kuvien katselu Kielteisten päätösten saaneista kohteista kaksi sijaitsee Ruokolahdella Etelä-Karjalassa ja yksi Kiteellä Pohjois-Karjalassa. Kuva: Rea Lemström / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Kiteen kiinteistön omistaa neljä ulkomaalaistaustaista henkilöä

Ilman lainvoimaa jääneessä kaupassa myyjäosapuolena on maanmittauslaitoksen tietojen mukaan mies, joka on nimensä perusteella venäläistaustainen. Hän ei ole kyseisen kiinteistön ainoa omistaja. Myös muut kolme omistajaa ovat nimiensä perusteella venäläistaustaisia.

Samasta kiinteistöstä on tehty vuosien varrella useita määräalakauppoja, joissa osapuolina on ulkomaalaistaustaisia nimiä.

Kiteen kiinteistökaupan lisäksi puolustusministeriö esti kaksi kiinteistökauppaa myös Ruokolahdella Etelä-Karjalassa.

EU:n ja ETA:n ulkopuolisten henkilöiden ja yritysten tulee hakea lain mukaan puolustusministeriöltä lupaa ennen kiinteistökauppaa. Laki tuli voimaan vuonna 2020.