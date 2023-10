Saman kriittisen katseen tulisi kohdistua mediassa presidenttiin ja pääministeriin, sanoo politiikan tutkija Johanna Vuorelma

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nauttii poikkeuksellista kansansuosiota. Presidentin arvovalta näkyy myös pienissä eleissä, kuten teitittelyssä mediassa. Pääministeriä media sen sijaan sinuttelee ja kohtelee kuin ketä tahansa riviministeriä.

Politiikan tutkija Johanna Vuorelman mukaan ei ole perusteltua, että pääministeriä ja presidenttiä kohdellaan eri tavoin.

– Kyseessä on poliittisen vallan käyttäjät ja sama kriittinen katse pitäisi kohdistua molempiin, Vuorelma sanoi mediakriittisessä Viimeinen sana -ohjelmassa.

Hän ajattelee, että presidentin erityisasemaan julkisuudessa vaikuttaa poliittinen kulttuuri, jossa on kaipuu vahvaan johtajaan ja mahdollisesti myös monarkiaan.

Pääministerit ovat myös vaihtuneet Suomessa huomattavasti tiuhemmin kuin presidentit.

– Eli se instituutio myös tuottaa sellaista pysyvyyttä ja jatkuvuutta, mitä usein kaivataan poliittisen myrskyn ja päivänpolitiikan kahinoinnin rinnalle, Vuorelma sanoo.

Martti Ahtisaaren lehdistöavustajana 1990-luvulla työskennellyt ja pitkän uran media-alalla tehnyt Jussi Lähde kuvailee, että olemme eläneet pätkäpääministereiden aikaa.

– Se on ollut ihan kauniita ja rohkeita. Tullaan ovesta ja mennään, tapahtuu ennustamattomia asioita. Puoluepolitiikan käsikirjoitus on ollut niin dramaattista, että se on tuonut presidentti-instituutiolle vakauttavaa voimaa, joka ei ole välttämättä mitenkään valtiosäännön mukaista.

Konsulttiyhtiö Milttonin johtava neuvonantaja Katri Makkonen huomauttaa, että presidentti ja pääministeri eroavat toisistaan siten, että pääministeri johtaa hallitusta, jolla on vastustajana oppositio. Media käy keskustelua tästä näkökulmasta jatkuvasti.

– Näyttää siltä, että pääministeriin suhtaudutaan paljon kriittisemmin, koska se on lähtökohtaisesti kriittisemmän keskustelun alla oleva tehtävä, kun taas ulkopolitiikassa on aika lailla ollut yksimielisyyttä myös hyvin vaikeissa kohdissa.

Aiemmin toimittajana sekä vuosina 2013–2019 Sauli Niinistön viestintäpäällikkönä työskennelleen Makkosen mukaan presidentit ovat kuitenkin saaneet osansa kritiikistä.

Nykyään kaivosyhtiö Latitude 66 cobaltin viestintäjohtajana työskentelevän Lähteen mukaan presidentin teitittely on hieno piirre, mutta se ei saisi johtaa siihen, etteivät toimittajat uskalla esittää jatkokysymyksiä presidentille.

– On todella korkea kynnys lähteä tasavallan presidentiltä kysymään jatkokysymyksiä, jos hän ei kysymykseen vastaa, Lähde sanoo.

Makkonen ei ole samaa mieltä.

– Mielestäni teitittely ei välttämättä ollenkaan johda siihen, ettei uskalla kysyä jatkokysymystä, vaan se johtaa tiettyyn hyvään etäisyyteen kohteesta.

