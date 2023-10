Ensin kaupoista vähenivät appelsiinit ja kohta vaarassa voi olla banaani – näitä tuttuja tuotteita ilmastonmuutos uhkaa

Useat mediat uutisoivat appelsiinien saatavuuden ongelmista, joka on näkynyt ajoittain tyhjinä hyllyinä suomalaiskaupoissa syksyn aikana.

Perjantaina Yle kertoi, että kaakaonviljely saattaa loppua jo lähivuosikymmeninä, ilmastosyistä.

Katkokset hedelmien saatavuudessa tulevat tulevaisuudessa todennäköisesti yleistymään, sanoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Jyrki Niemi.

– Tarjontaongelmia voi tulla varsinkin sellaisten tuotteiden osalta, joissa tuotanto on hyvin keskittynyttä ja maailmankauppaa kuitenkin käydään paljon. Puhutaan kaakaosta, banaanista tai vastaavista tuotteista.

Myös suomalaisten suosikkijuoman kahvin tuotanto uhkaa ajautua vaikeuksiin ilmastonmuutoksen takia.

– Jos maailman lämpötila merkittävästi kasvaa, se heikentää tuotanto-olosuhteita nykyisillä alueilla. Alan tutkijat povaavatkin, että kahvista saattaa tulla tietyllä tavalla yhä enemmän luksustuote. Hinta ainakin nousee jatkossa, Niemi sanoo.

Nopeaa romahdusta tulevien vuosikymmenien aikana ei kuitenkaan Niemen mukaan ole näköpiirissä.

Banaani ja kaakao

Suurin muutos uhkaa tropiikissa kasvatettavia ruokakasveja, sanoo Aalto-yliopiston professori Matti Kummu.

– Esimerkiksi banaaninviljelyssä suositaan lähinnä vain yhtä lajiketta, joka on altis kasvitaudeille. Samoin kaakaon viljely vaikeutuu tulevaisuudessa. En kuitenkaan usko, että mikään tuote kokonaan häviäisi kauppojen hyllyiltä.

Luken Jyrki Niemen mukaan veden riittävyys tulee olemaan iso ja kipeä kysymys.

– Maailman ruokamarkkinat ovat hyvin herkkiä. Eletään kädestä suuhun. Tuotanto on vielä pystynyt kasvamaan ja tyydyttämään kasvavan kysynnän. Jos niukkuutta on markkinoilla, kuluttajat joutuvat maksamaan ruuasta kovempaa hintaa.

”Mitä lautaselle valitaan”

Suomen suurissa kauppaketjuissa tiedostetaan, että ajoittaiset saatavuusongelmat tulevat jatkossa yleistymään. Jonkin tuotteen häviämiseen hyllyistä kokonaan ei kuitenkaan uskota.

– On vaikea uskoa, että joku tuote loppuisi kokonaan. Joidenkin tuotteiden saatavuus voi sään ääri-ilmiöiden vuoksi olla haastavampaa, kun tuotannossa on ongelmia, uskoo S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa.

Esimerkiksi banaaninviljelyssä suositaan lähinnä vain yhtä lajiketta, joka on altis kasvitaudeille, sanoo Aalto-yliopiston professori Matti Kummu.

Elomaa sanoo, että ilmastonmuutoksesta ja sään ääri-ilmiöistä tulee olla äärimmäisen huolissaan. Samoin luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä.

– Ne tulevat vaikuttamaan raaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin. Pienet asiat, kuten se, että lentorahtina ei tuoda tuoda hedelmiä tai vihanneksia, on arvostettava asia.

Pitäisi kannustaa ihmisiä keskittymään enemmän siihen, mitä he voisivat juuri nyt lisätä lautasilleen, kuin spekuloida sitä, mikä on tulevina vuosina jäämässä niiltä pois Timo Jäske

K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske muistuttaa, että kansanterveyden ja ympäristön näkökulmasta olisi tarpeen siirtyä kohti kasvispainotteisempaa ruokavaliota.

– Keskeisintä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä olisi tarkastella sitä, mitä lautaselle valitaan ja miten se on tuotettu. Pitäisi kannustaa ihmisiä keskittymään enemmän siihen, mitä he voisivat juuri nyt lisätä lautasilleen, kuin spekuloida sitä, mikä on tulevina vuosina jäämässä niiltä pois, Jäske pohtii.

Vaihtoehtoja tuotteille ja tuotantotavoille

Jyrki Niemi Lukesta ei odota nopeaa muutosta kuluttajien käyttäytymisessä, mutta olosuhteiden pakosta sekin tulee tapahtumaan.

– Kyseessä on pitkän aikavälin kehitys. Ihmiset ehtivät sopeutua tilanteeseen, jossa hinnat pikkuhiljaa lähtevät tietyissä tuotteissa nousemaan.

Samalla kaupoissa pohditaan miten tropiikissa tuotettuja hedelmiä voisi korvata kotimaassa tuotetuilla.

Vastuullisuusjohtaja Timo Jäsken mukaan kotimainen omena voisi olla erinomainen vaihtoehto esimerkiksi banaanille.

– Kotimaisen omenan saatavuus on hyvä ja sesonki jatkuu syksystä pitkälle kevääseen. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan yksittäisten tuotteiden satokausiin ja saatavuuteen sekä laajentamaan sitä tuotejoukkoa, jota myös Suomen leveyspiireillä voi kasvattaa, Jäske arvioi.

Ihmiset ehtivät sopeutua tilanteeseen, jossa hinnat pikkuhiljaa lähtevät tietyissä tuotteissa nousemaan Jyrki Niemi

Pidemmällä aikavälillä myös ruuan tuotantoteknologia tulee muuttumaan.

– Nyt jo pystytään laboratoriossa tuottamaan ruokaa. Se on toki vielä tällä hetkellä liian kallista, mutta tilanne voi vuonna 2050 olla jo hieman erilainen, Jyrki Niemi ennakoi.

Hänen mukaansa Suomen maatalouden ja ruuantuotannon suhteellinen kilpailukyky voi jopa hieman parantua, kun osassa maantieteellisistä alueista kuivuus lisääntyy ja maatalous käy mahdottomaksi.

– Etelä-Euroopassa kuivuus lisääntyy ainakin nykyisten ennusteiden mukaan. Meillä kuitenkin vettä riittää ja, kun lämpötilat nousevat, meillä pystytään viljelemään myös sellaisia kasveja, joita aiemmin ei ole pystynyt viljelemään.