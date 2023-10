Sukellus Suomenlahden pimeään pohjaan on vaativa operaatio: ”Vaikka tulee venäläinen tankkeri kohti, se täytyy jollain saada kääntymään”

Säkkipimeää, jäätävän kylmää, kovia virtauksia.

Suomenlahdessa sukeltaminen on kaikkea muuta kuin helppoa. Vaikeaa se on etenkin, jos mukana on painavaa ja rikkoutuvaa kalustoa, kuten kamera.

Merivoimat julkaisi perjantaina kuvia sukellukselta Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken ympäristöstä. Niistä huokuu pimeys ja valtavien laitteiden paino.

Kaasuputki alkoi vuotaa 8. lokakuuta ja sen vaurioita tutkitaan törkeänä tuhotyönä.

Mitä pitää ottaa huomioon, kun sukeltaa yli 60 metrin syvyydessä?

Kysyimme asiaa asiantuntijalta, Badewanne-tekniikkasukellusryhmään kuuluvalta Tommi Toivoselta.

Toivonen ei itse osallistunut operaatioon Balticconnector-kaasuputken luona, mutta hän on itse kokenut tekniikkasukeltaja, joka on kouluttanut syvällä operoivia sukeltajia.

Suomenlahden pohja on pimeä ja pölisevä

Toivosen mukaan kaikki lähtee hyvästä suunnittelusta. On esimerkiksi tunnettava ympäristö.

Pohjassa on pimeää, olipa kyse kesästä tai talvesta ja veden lämpötila on neljän astetta, Toivonen kuvailee.

– Suomessa on vielä sellainen käytännön ongelma, että pohjassa ei kasva mitään, mikä sitoisi sitä, joten pohjan laatu on pölisevä. Näkyvyys menee täysin, jos sieltä rupeaa nostamaan mitään.

Veden lämpötila ohjaa pitkälti, miten kauan vedessä voi oleskella. Aikataulutus on elintärkeää myös dekompression eli paineen vähentämisen kannalta.

– Mitä syvemmällä ollaan, sen hitaammin pitää nousta ylös. Jos mennään vaikka 60 metriin, ja ollaan siellä puoli tuntia, nousu kestää yli tunnin. Dekompressio määrää paljonko pystytään tekemään hommia pohjalla, Toivonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Kuva: Nanna Särkkä / Yle

Huomioitavia tekijöitä ovat myös pinnan sääolosuhteet sekä veden virtaukset, jotka voivat olla Toivosen mukaan Suomenlahdella jopa jokien kaltaisia. Laivaliikennettä ei saa unohtaa.

Sukeltajat eivät voi Toivosen mukaan liikkua lähestyvän laivan edestä pois.

– Vaikka sieltä tulee venäläinen tankkeri kohti, se täytyy saada jollain kääntymään.

Kimuranttia on viedä meren pohjaan mukana painavia ja kalliita laitteita kuten kameraa. 60 metrin syvyydessä merenpohjan ikuistamiseen kameran lisäksi tarvitaan runsaasti valoa ja myös kokemusta.

Kuvien ottaminen syvyyksissä on Toivosen mukaan erilaista kuin se, että otettaisiin valokuvia vaikkapa takapihalla.

Rajavartiolaitoksen sukeltajia hän kuvailee ammattimaisiksi ja hyvin kokeneiksi.

– Heiltä tällaiset työt onnistuvat.

– Tuolle tasolle sukeltamiseen saa olla satoja sukelluksia, ehkä 500 jopa 1 000 sukellusta taustalla, varsinkin jos siellä on tarkoitus tehdä jotain. Eli useiden vuosien kokemuksesta on kyse, Toivonen pohtii.

Avaa kuvien katselu Merivoimien sukeltaja työskentelemässä Balticconnector-kaasuputkella. Sukelluslaitteet näin syvissä olosuhteissa vaativat erityistä huomiota. Varautumisesta kertovat varalaitteet ja -sukelluspullot. Kuva: Merivoimat

Turhaa ponnistelua pitää välttää

Kaikkien muiden haasteiden lisäksi syvällä sukellettaessa elimistöön alkaa kertyä hiilidioksidia, jolloin liikehdintä muuttuu erityisen raskaaksi.

– Sellainen ponniskelu tai rasitus, mikä ei pinnalla olisi ponnistelua tai mistä tuskin edes hengästyisi, saattaa tuolla 60 metrin syvyydessä olla vaarallista. Pitää olla todella varovainen sen kanssa. Jonkun laudankappaleen siirtäminen pois tieltä voi olla jo maksimi, mitä pystyy tekemään.

Uimista virtaa vasten ja pidempiä matkoja on vältettävä viimeiseen asti, Toivonen muistuttaa.

– Jos on esimerkiksi hylky, missä halutaan katsoa paikat laajemmin, pitää mukana olla sukellusskootteri.

Merivoimien kuvissa sukeltaja on pyntätty täyteen varusteita. Toivosen mukaan tavaraa voi olla jopa sadan kilon verran.

– Vedessä se ei tietenkään paina mitään. Ne on viritetty siten, että vedessä ollaan täysin painottomia, ettei mennä pohjaa tai pintaa kohti.

Sukeltaminen on vaativaa, vaarallista ja kallista. Miksi Balticconnector-putkea lähetettiin ihmisiä tarkastamaan eikä esimerkiksi kauko-ohjattua robottia?

Toivosen arvailee syyn olevan sen, että että ihminen pystyy tarkkailemaan, katselemaan ja havainnoimaan ympäristöä monipuolisemmin.

– Näin saadaan laajempi ja parempi kuva tilanteesta.

Yle ei tavoittanut lauantaina Merivoimia kommentteja varten.