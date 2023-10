Maailman pohjoisin puistojuoksu houkutteli uusiseelantilaisen pariskunnan Oulun pikkupakkasiin – seuraavaksi juostaan Falklandin saarilla

Uusiseelantilaiset Julia ja Paul Gordon tulivat Ouluun Kanadasta ja seuraava etappi on Falklandin saaret, jossa on maailman eteläisin parkrun-juoksu.

Viikonvaihteen parkrun-puistojuoksuun Oulussa osallistuneiden Julia ja Paul Gordonin tavoitteena on juosta neljän viikonlopun aikana lisäksi Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Falklandin saarilla.

Parkrun-puistojuoksuja järjestetään lauantaiaamuisin ympäri maailmaa. Koko maailmassa näitä vapaaehtoisten järjestämiä tasan viiden kilometrin juoksureittejä on yli kahdella sadalla paikkakunnalla. Suomeen parkrun rantautui 2017, kun Suomen ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Tampereella.

Nykyisin Suomessa parkrun-paikkakuntia on seitsemän, ja Oulu on samalla maailman pohjoisin parkrun-puistojuoksutapahtuma. Oulussa parkrun alkoi 2021 ja tänä viikonloppuna juoksu oli järjestyksessään sadas.

Parkrun on synnyttänyt oheensa myös pienoisen turisti-ilmiön vähän samaan tapaan kuin muutkin harrastuslajit, joiden perässä matkaillaan vaikkapa golfin tai maratontapahtumien harrastamisen ohessa.

Esimerkiksi Ouluun odotellaan ensi syksyksi noin sataa brittijuoksijaa, jotka aikovat osallistua syyskuussa Oulujoen rantoja ja puistoja kiertävälle reitille.

Tänä viikonloppuna uusiseelantilaiset Julia ja Paul Gordon saapuivat Ouluun Kanadan Shawnigan Hillsistä, jossa he osallistuivat maailman läntisimpään parkrun-tapahtumaan. Pohjoisesta Oulusta matka jatkuu Lontoon kautta eteläiselle Atlantille Falklandin saarille, jossa he aikovat osallistua maailman eteläisimpään parkrun-puistojuoksuun. Itäisin tapahtuma järjestetään Julian ja Paulin kotimaassa Uuden-Seelannin Gisbornessa.

– Ja vain sen takia, että näemme, millaista valo eri paikoissa on, Paul Gordon sanoo.

– Tämä oli Paulin idea, ja nyt tämä on meille eläkeläisajan harrastus, ja onhan se hyvä pitää itsensä kunnossa, Julia Gordon sanoo.

Alkoi Britanniasta vuonna 2004 Avaa kuvien katselu Kuva: Risto Degerman / Yle Parkrun perustuu vapaaehtoistyöhön. Juoksuja järjestetään parissa kymmenessä maassa. Tapahtumia on yhteensä satoja. Suomessa toiminta alkoi lokakuussa 2017 Tampereelta. Nyt juoksuja järjestetään myös Oulussa, Jyväskylässä, Vääksyssä, Lahdessa, Espoossa ja Helsingissä. Ensimmäisen parkrunin järjestivät Englannissa Paul ja Joanne Sinton-Hewitt vuonna 2004.

Hauskaa yhdessäoloa ja kunnon ylläpitoa

Vaikka parkrun onkin juoksutapahtuma, pääasia ei ole kilpaileminen vaan yhdessäolo ja toisten samanmielisten tapaaminen. Tärkeintä on vain olla liikkeellä ja mukavassa seurassa.

– Parkrunissa reitin voi taittaa niin juosten, kävellen, pyörätuolilla tai vaikkapa lastenvaunuja työntämällä, kertoo Oulun parkrun-tapahtuman pääjärjestäjistä Erika Benke.

Parkrun-tapahtumia järjestävät vapaaehtoiset ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Matkalla mitataan käytetty aika, mutta sekin tieto on lähinnä osallistujien omaksi iloksi ja yhteisiä tilastoja varten. Esimerkiksi Suomessa osallistujia on ollut tähän mennessä 5 825, ja maaliintuloja on kirjattu 797 tapahtumassa yhteensä 26 692 kertaa.

– Tämä on samalla yhdessäoloa. Mihin ikinä mennään, tapaa mukavia ja ystävällisiä ihmisiä, sanoo Paul Gordon.

Osallistuminen tapahtumaan on helppoa, sillä mitään ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Riittää, kun tulee paikalle ja osallistuu muun joukon mukana reitille, jonka pituus on aina tarkasti viisi kilometriä.

– Mukaan tarvitsee vain osallistumiskoodin ja juoksukengät ja voi osallistua mihin tahansa parkruniin, Julia Gordon sanoo.